Gozdni požar, s katerim se v Argentini borijo že mesec dni, poslabšujeta vročina in veter

EKOLOGIJA

STA, K.H. / 15.01.2022, 12:50

V Argentini se gasilci spopadajo s številnimi gozdnimi požari, med katerimi je tudi požar, ki traja že več kot mesec dni. S požari se spopadajo v kar devetih od 23 argentinskih provinc. Stanje pa poslabšujejo veter, vročinski val, ki pesti državo, in pomanjkanje padavin.

Skoraj sto gasilcev in članov pomožnega osebja se s pomočjo letal in helikopterjev bori z največjim požarom v narodnem parku Nahuel Huapi, je sporočila služba za upravljanje požarov (SNMF). Park leži v bližini turističnega mesta Bariloche, ki leži približno 1500 kilometrov jugozahodno od prestolnice Buenos Aires.

"To je eden najhujših požarov, kar smo jih imeli v regiji," je za AFP povedala direktorica SNMF, Lorena Ojeda. Požar je od 6. decembra, ko ga je zanetila strela, uničil že približno 5900 hektarjev avtohtonega andskega gozda. Zaradi majhne gostote prebivalstva na tem območju ni bilo poškodovanih in nikogar niso evakuirali.

Vročina in veter prispevata k nadaljnjemu širjenju požara, vremenske napovedi pa kažejo, da tudi v prihodnje morda ne bo dovolj padavin, da bi ga pogasili, je dejala Ojeda.

Argentino pesti hud vročinski val. FOTO: AP

Požari na gozdnatih območjih južne in osrednje Argentine so običajen pojav, na obalnih območjih, kjer so jih lani poleti našteli kar nekaj, pa so manj pogosti. Zadnja leta so zelo neugodna, saj sta bila v državi dve leti zapored suša in vztrajen vročinski val, je za argentinski javni radio povedal namestnik ministra za okolje, Sergio Federovisky.

Po podatkih SNMF so gozdni požari leta 2021 uničili približno 330.000 hektarjev površin, medtem ko je bilo leta 2020 uničenih 1,1 milijona hektarjev.