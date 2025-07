Umetnik z drevesom na kolesu na svoji 5000-kilometrski poti obiskal tudi Novo Gorico

Leeuwarden bo leta 2028 postal evropska prestolnica kulture. Kot je danes novinarjem povedal Doedens, je to tudi eden od razlogov, zakaj je v svojo pot vključil tudi Novo Gorico, letošnjo prestolnico kulture. Pri načrtovanju poti je skušal vključiti čimbolj raznolike pokrajine, ki so dosegljive brez potovanja po vodi.

Krajinski arhitekt Bruno Doedens je Novo Gorico izbral kot "južni pol" poti, ki v obliki skoraj pravilne krožnice poteka skozi devet evropskih držav in je dolga 5000 kilometrov. "Severni pol" predstavlja nizozemsko mesto Leeuwarden, od koder je 11. aprila tudi startal in kjer bo predvidoma 14. septembra zaključil potovanje.

Po Evropi potuje s 600-kilogramskim električnim triciklom, katerega tovorni del je namenjen prevozu okoli tri metre visokega hrasta, ki ga bo na koncu poti zasadil v Leeuwardnu. Prevaža pa tudi sadike različnih dreves, ki jih podarja ljudem ob poti – ti naj bi ta drevesa nato vsadili po lastni presoji in znanju.

Pobuda se imenuje "rojstnodnevno drevo", saj, kakor pravi umetnik, če bi vsakdo za svoj rojstni dan vsako leto zasadil drevo, bi do pozitivne spremembe že prišlo.

"Spremeniti bi morali naš odnos do narave. Do tega skušam priti s preprostim pozitivnim aktivizmom, ki se dotakne srca. Dati bi morali več kot prejemamo, tega odnosa se moramo ponovno naučiti. Nočem opozarjati na vse, kar je dandanes narobe, želim le, da bi ljudje spremenili lastno ravnanje," je pojasnil.

Doslej je obiskal Nemčijo, Poljsko, Češko in Avstrijo, 14. junija pa je prispel v Novo Gorico, od koder je po daljšem odmoru danes odkolesaril proti Benetkam. Tam se bo 14. julija predstavil na arhitekturnem bienalu. Pot bo nato nadaljeval po Padski nižini in čez Alpe v Francijo in Belgijo.

V sklopu projekta načrtujejo še, da bodo vsaka tri leta krožno črto obeležili z dogodkom, ki bo zajel celoten krog, v prihodnjih letih pa skupaj s privrženci posadili nešteto rojstnodnevnih dreves in ustvarili rojstnodnevne gozdove vzdolž krožne poti ter tako zgradili monumentalno umetniško delo v pokrajini.

Pobuda Circle4Change je nadgradnja projekta "mobilnega gozda", ki ga je Doedens s somišljeniki izvedel v Leeuwardnu. Tam so na različne lokacije v mestu postavili 1200 dreves v vedrih tako ga tako naredili "bolj zeleno, pametnejše in mehkejše", je dejal Doedens.

Gre za del projekta Zelene točke in gibanja, katerega nosilec je Univerza v Novi Gorici, in sodi v uradni program Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica-Gorica.

Med 23. in 25. junijem je Bruno sodeloval tudi na Festivalu krajine "Na mejah planeta". Kot je danes povedala profesorica Univerze v Novi Gorici Saša Dobričić, je bil smisel festivala prav vzpostavitev krajinske dimenzije, poudarek, da je ta dimenzija ena ključnih, skozi katere razumemo okoljska, družbena tudi raziskovalna vprašanja.

"Krajina ni samo del krajinske arhitekture, ampak je tista sladka ali grenka stvar, ki jo zagledamo zjutraj, ko pogledamo skozi okno. Evropejci se bodo zavedali uspešnosti zelenega prehoda ravno skozi percepcijo zaznavanja krajine," je dejala Dobričić.