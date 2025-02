Turisti preplavili ranljivo Antarktiko: 'črn' sneg, emisije, vandalizem ...

A.K. / 01.02.2025, 10:59

Oddaljena, dih jemajoča in tako ranljiva. Podobe neokrnjene narave, ujete v bleščečo se ledeno pokrajino, vedno pogosteje pristanejo na seznamu želja popotnikov celega sveta. A vdor ljudi na ta krhek ekosistem prinaša velika tveganja. Nad zaledenelo celino se tako zbirajo 'črni oblaki', še posebno nevarnost pa predstavljajo objave na družbenih omrežjih. Raziskovalci se bojijo, da spodbujajo lahkomiselno vedenje v tem krhkem ekosistemu.

Turizem na Antarktiki je v zadnjih letih doživel pravi razcvet, ta oddaljena celina tako danes privablja rekordno število turistov, poroča Euronews. Leta 2024 se je na Antarktiko odpravilo neverjetnih 122.000 turistov. To je ogromno povečanje v primerjavi s 44.000 obiskovalci, ki so jih tam zabeležili še leta 2017. Velika večina turistov, ki potuje z Mednarodnim združenjem organizatorjev potovanj na Antarktiki (IAATO), v beli raj prispe z ladjo za križarjenje. Samo odstotek turistov pa celino doseže z letalom.

Strogi predpisi

Zaradi luksuznih križarjenj je destinacija na 'koncu sveta' postala dostopna širšemu krogu ljudi in za mnoge predstavlja pustolovščino, ki se ji ne morejo upreti. Seveda zaradi občutljivosti območja veljajo strogi predpisi, ki nadzirajo pogostost, trajanje in število gostov, ki lahko obiščejo katero koli mesto v regiji, pri čemer na enem mestu ne sme pristati več kot 100 ljudi naenkrat, predpisujejo pravila.

Medtem ko bi v smislu križarjenja ladja z manj kot 270 gosti običajno veljala za majhno, se za Antarktiko vsako plovilo s 150–270 potniki šteje za veliko, saj vsi ne morejo pristati naenkrat. Številne luksuzne ladje z več kot 200 gosti tako pristanejo več kot enkrat na dan.

Profesorica Anne Hardy vodi ekipo Univerze v Tasmaniji, ki raziskuje turizem na Antarktiki. Za ABC je pojasnila, da je tam prišlo do popolne eksplozije tako v smislu številk turistov kot tudi ponudbe. Večina obiskovalcev se odpravi na Antarktični polotok z ladjami za križarjenje iz Južne Amerike. Ko enkrat dosežete Antarktiko, pa je na voljo pestra ponudba doživetij: "Turisti lahko zdaj na Antarktiki počnejo, kar hočejo. Lahko tečejo maratone, lahko plezajo, lahko se spustijo na južni tečaj, lahko gredo na ekspedicijsko križarjenje, lahko kampirajo."

Hardyeva opozarja, da situacija meji že na obliko množičnega turizma. To pa je zaskrbljujoče predvsem zato, ker je Antarktika drugačna od ostalih krajev na Zemlji. Odročni in ranljivi ekosistem spodbuja mir, znanost in varstvo okolja.

Človek prinaša številna tveganja

Zaradi hitrega porasta turizma na Antarktiki so strokovnjaki zaskrbljeni zaradi okoljskih posledic. Človeška prisotnost v tem krhkem ekosistemu namreč prinaša številna tveganja.

Naravovarstveniki opozarjajo, da povečanje turizma že vpliva na Antarktiko. Raziskovalci z Univerze Santiago de Chile so ugotovili, da se bela zamrznjena pokrajina celine spreminja v črno, piše Euronews. Sneg okoli turističnih pristanišč in raziskovalnih postaj je namreč vsako leto temnejši. Znanstveniki pa so potrdili, da to anomalijo povzroča črni ogljik, ki ga proizvajajo ladje, helikopterji, letala, tovornjaki in dizelski generatorji, ki z ljudmi prispejo na Antarktiko.

Temnejši sneg pomeni, da se sneg hitreje tali, pri čemer raziskovalci ocenjujejo celo, da vsak obiskovalec povzroči izgubo približno 83 ton snega na Antarktiki. Raziskovalci s seboj pripeljejo več vozil, zato imajo nedvomno večji vpliv, vendar tudi turisti težavo še povečujejo, svarijo znanstveniki.

Težavo predstavljajo tudi emisije ogljika z ladij za križarjenje. Povprečno turistično potovanje na Antarktiko povzroči 5,44 tone emisij CO2 na potnika ali 0,49 tone na potnika na dan. Vse to prispeva h globalnemu segrevanju, ki povzroča naraščajoče temperature na celini, še opozarjajo. Letos so tako na Antarktiki zabeležili vročinski val, ko so temperature dosegale kar 10 stopinj Celzija nad povprečjem, še spomni Euronews.

Obstaja pa tudi tveganje, da turisti s seboj na oblačilih in s prtljago prinesejo tujerodne vrste, turistične skupine pa ob obiskih motijo divje živali. Ti ekosistemi, ki so že tako ogroženi zaradi podnebnih sprememb, se zdaj upogibajo še pod pritiskom naraščajočega turizma.

Nevarnost pa še do pred nekaj časa izolirani celini predstavljajo tudi virusi in bolezni. Kot smo poročali, je ptičja gripa, kot so se bali znanstveniki, konec leta 2023 dosegla tudi Antarktiko. Strokovnjaki so opozorili, da bi lahko, če virus doseže in se razširi med populacije pingvinov, to pomenilo eno izmed največjih okoljskih katastrof.

Objave na družbenih omrežjih spodbujajo lahkomiselno vedenje

Raziskovalce po poročanju ABC News skrbijo predvsem turisti, ki jih na odročno celino privabijo objave iz družbenih omrežij. Še posebej zaskrbljujoč je TikTok, ki ima veliko moč pri spreminjanju vedenj obiskovalcev in ta niso vedno v skladu s pravili. "Zaskrbljeni smo, ker je TikTok platforma, ki je znana po zabavi in lahkomiselnosti," opozarja. "In vemo, da je to platforma, ki resnično vpliva na mlajše generacije, te pa so prihodnost turizma."

Ekipa profesorice Hardyjeve je na TikToku analizirala najbolj priljubljene oznake, povezane s turizmom na Antarktiki, ki so skupaj pritegnili več kot 200 milijonov ogledov. "Opažamo, da ljudje počnejo stvari, ki so res tvegane," opozarja za ABC News. Na primer drsenje po palubah ladij v res razburkanem morju s kozarci vina in poskušanje ohranjanja ravnotežja v res razburkanem morju, ko bi potniki verjetno morali sedeti. Še posebej zaskrbljujoče pa je kršenje naravovarstvenih predpisov na Antarktiki. "Skrbi nas, ko na spletu zasledimo lahkomiselno obnašanje, ki se sprevrže v odnašanje 'naravnih' spominkov in podobno." Dodatno skrb pa zbuja vandalizem. Pred kratkim so se nepridipravi denimo lotili zgodovinske stavbe na otoku Deception blizu Antarktičnega polotoka in jo posprejali z grafiti.