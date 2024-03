Tudi s starimi 'mejli' in datotekami onesnažujemo planet

STA, K.H. / 17.03.2024, 6:00

Koliko aplikacij na vaših napravah dejansko uporabljate? Tudi, če jih nikoli ne odprete, te še vedno porabljajo energijo. Je vaš e-poštni nabiralnik poln starih in morda celo neprebranih mejlov? Strežniki za njihovo shranjevanje prav tako porabljajo energijo. Digitalno čiščenje je tako pomembno ne le za dobro delovanje vaših naprav, pač pa tudi za planet, saj manj shranjenih digitalnih podatkov pomeni manjšo porabo energije, s tem pa tudi manj izpustov CO2.

Neprebrana in shranjena elektronska pošta, ki je ne potrebujemo, je nepotreben digitalni podatek in s tem tudi digitalni odpadek FOTO: Shutterstock

Akcije Očistimo Slovenijo digitalnih odpadkov, ki so jo na pobudo društva Ekologi brez meja in o28 komunikacijske skupine izvedli na globalni dan digitalnega čiščenja, ki ga od leta 2020 obeležujemo tretjo soboto v marcu, se je udeležilo 1288 posameznikov. Ti so iz svojih digitalnih naprav od februarja do 16. marca izbrisali skupno 26.000 gigabajtov podatkov, kar predstavlja pet ton prihranka izpustov toplogrednih plinov.

Kot so sporočili iz društva Ekologi brez meja, 26.000 izbrisanih gigabajtov podatkov pomeni prihranek energije, ki bi jo porabili za 29.278 prevoženih kilometrov ali pridelavo 7472 litrov mleka.

"Ponovno smo pokazali, da skupaj hitreje premikamo meje in da čisto vsak bajt šteje. Potrebnega je še veliko ozaveščanja o problematiki, zato se že veselimo nadaljevanja prizadevanj za bolj zelene digitalne navade," je rezultate povzela predsednica društva Ekologi brez meja Katja Sreš.

Do naslednje izvedbe bodo Ekologi brez meja krepili kompetence posameznikov na področju trajnostnih digitalnih navad, posvetili pa se bodo tudi dolgoročnim sistemskim spremembam v podjetjih, ki so v akcijo aktivno vključena, napovedujejo. Posameznike še naprej pozivajo k čiščenju, rezultate današnjega čiščenja digitalnih podatkov pa bodo upoštevali ob naslednjem globalnem dnevu čiščenja, ki bo potekal 15. marca 2025.

Akcijo poleg nekaterih slovenskih podjetij podpira tudi ministrstvo za digitalno preobrazbo. Kot je ob tem poudarila ministrica Emilija Stojmenova Duh, se digitalnih odpadkov ne bomo znebili čez noč, je pa pomembno, da smo z njihovim odstranjevanjem začeli danes.

Danes se sicer zaključuje tudi digitalna čistilna akcija, h kateri so v društvu pozvali februarja. Sami so v tem času počistili 336,4 gigabajta digitalnih odpadkov, kar po njihovih navedbah predstavlja prihranek izpustov dobrih 70 kilogramov toplogrednih plinov oziroma prihranek energije, ki bi jo porabili za 383 prevoženih kilometrov ali prirejo 97,2 litra mleka.

Od leta 2020 je pri dnevu digitalnega čiščenja po njihovih navedbah sodelovalo 170 držav. 870.000 sodelujočih je izbrisalo skoraj 12,7 milijona gigabajtov podatkov in s tem preprečilo letno proizvodnjo približno 3169 ton ogljikovega dioksida, kar je približno enakovredno izpustom ob 345 letih okrog sveta.

Računalniki, omrežja in strežniki zahtevajo in porabljajo energijo, da lahko brezskrbno klikamo, brskamo in spremljamo digitalne vsebine kjerkoli in kadarkoli. Digitalna tehnologija je odgovorna za približno 4-5 odstotkov svetovnih izpustov toplogrednih plinov. Ključna pri tem je poraba energije. Čez deset let naj bi za naše digitalne aktivnosti porabili kar 20 odstotkov vse svetovne energije.