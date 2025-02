Trump zahteva, da se v pisarne vrne več kot milijon delavcev: porast emisij?

A.K. / 11.02.2025, 9:48

Trump je, odkar se je ponovno zavihtel na vrh ZDA, sprejel že številne odločitve, ki skrbijo okoljevarstvenike. Napoved ponovnega izstopa iz pariškega podnebnega sporazuma, povečanja uporabe fosilnih goriv vojna papirnatim slamicam ...Eden izmed ukrepov, ki bi lahko škodil planetu, pa je prepoved dela od doma. Velik in glasen nasprotnik takšnega načina dela je prav njegov zaveznik Elon Musk. Da v številnih intervjujih zagovarja delo v pisarnah in nasprotuje delu od doma.

Med množico izvršilnih ukazov, podpisanih prvi dan njegovega predsedovanja, je Donald Trump odredil, da morajo vsi vladni oddelki v ZDA od zaposlenih zahtevati, da se osebno vrnejo na delo. Dva dni kasneje so bile izdane smernice, ki so zveznim agencijam dale le nekaj ur časa, da posodobijo pravilnike o delu na daljavo. Od takrat naprej so se morali zaposleni na daljavo v 30 dneh vrniti v pisarno, kjer bodo odslej prebili polni delovni čas.

Delo od doma FOTO: Shutterstock

Kot poroča Euronews, se ocenjuje , da je približno 1,1 milijona ameriških delavcev – javnih uslužbencev, upravičenih do dela od doma in njihova prisilna vrnitev v pisarno bi lahko povzročila visoko zvišanje emisij. Ameriška vlada je namreč največji delodajalec v državi. Po podatkih ameriškega urada za upravljanje osebja je 2,3 milijona Američanov zaposlenih pri vladnih organih. Približno 1,1 milijona teh zaposlenih je bilo do zdaj upravičenih do dela na daljavo, agencija Reuters pa poroča, da jih 228.000 dela popolnoma na daljavo. Od tistih, ki 'delajo na daljavo' - deloma v pisarni in deloma doma - okoli 61 odstotkov delovnega časa preživijo v pisarni, preostali delovni čas pa so doslej lahko delali od doma.

Donald Trump in Elon Musk FOTO: AP

Zahteva, da se teh 1,1 milijona ljudi vrne na delovno mesto, bi lahko imelo negativne učinke na okolje. Ponovne mobilizacije tako velikega števila delavcev, bi lahko pomembni prispevalo k zvišanju emisij toplogrednih plinov. Emisije ogljika in podnebne spremembe niso visoko na dnevnem redu novega predsednika, toda prisiljevanje tako velikega števila delavcev k vsakodnevni vožnji na delo bi lahko imelo daljnosežne posledice za okolje, opozarjajo. Vrnitev zveznih uslužbencev na pisarniško delo s polnim delovnim časom bi občutno povečali emisije toplogrednih plinov, se bojijo. Nekater raziskave kažejo, da lahko delo na daljavo zmanjša ogljične odtise do 54 odstotkov, medtem ko hibridni modeli ponujajo zmanjšanje od 11 do 29 odstotkov. Popolna vrnitev k delu v pisarni bi izničila te okoljske koristi in povečala emisije zaradi uporabe osebnih vozil, zlasti na območjih brez robustnega javnega prevoza.

Napovedal vojno papirnatim slamicam

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem mediju Truth Social napovedal, da bo podpisal izvršni ukaz proti uporabi papirnatih slamic za pijače. Sporočil je, da bo spodbujal uporabo plastičnih slamic. Trump je napisal, da je bila politika prejšnje vlade glede spodbujanja uporabe papirnatih slamic neumnost, ker te po njegovem prepričanju ne delujejo. Njegov predhodnik Joe Biden je v svojem mandatu napovedal, da bo do leta 2035 uvedel ukrepe za popolno odpravo uporabe plastičnega jedilnega pribora.

Plastični izdelki za enkratno uporabo FOTO: Dreamstime

Zamenjava plastičnih slamic s papirnatimi sodi med globalne ukrepe proti zmanjšanju onesnaževanja s plastiko, Trumpa pa to jezi že dlje časa. Prav tako ga motijo preslab pritisk vode v prhah ter premajhna količina vode za splakovanje stranišč.

Poleg tega nasprotuje tudi Pariškemu podnebnemu sporazumu, od katerega je odstopil, pa vetrnim elektrarnam, ki jim je odvzel zvezno pomoč, med drugim pa tudi električnim avtomobilom. Njegova vlada je v četrtek napovedala prekinitev financiranja novih polnilnic električnih avtomobilov po ZDA, ni pa jasno, ali se je pred tem posvetovala s šefom urada za vladno učinkovitost in lastnikom Tesle Elonom Muskom.