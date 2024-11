Temu, Shein, Wish, Amazon: Se vaš otrok igra s strupenimi igračami?

Anja Kralj / 30.11.2024, 9:03

Temu, Shein, Wish in Amazon prodajajo igrače, ki vsebujejo nedovoljene ftalate. Nedavna raziskava danske potrošniške organizacije je namreč pokazala, da je vsaka peta analizirana plastična igrača, kupljena v priljubljenih spletnih trgovinah Temu, Wish, Shein ali Amazon, vsebovala škodljive ftalate v višjih vrednostih, kot je dovoljeno za igrače v EU, opozarja Zveza potrošnikov Slovenije. Prevelika vsebnost ftalatov je bila kar v 8 od 40 testiranih igrač, večinoma v žogah.

"Nakupovanje na nizkocenovnih spletnih straneh, kot so Temu, Wish, Shein ali Amazon, je priljubljeno tudi v Sloveniji. Pri tem je pomembno zavedanje, da njihovi izdelki pogosto ne ustrezajo visokim standardom, ki jih glede varnosti in vsebnosti v EU nedovoljenih in zdravju škodljivih kemikalij zahteva evropska zakonodaja. Igrače niso izjema," poudarjajo pri ZPS.

Danska potrošniška organizacija Forbrugerrådet Tænk je objavila izsledke testa, na katerem so preverjali prisotnost škodljivih kemikalij v plastičnih igračah. Rezultate so objavili v sklopu pobude THINK Chemicals, ki se osredotoča na ozaveščanje potrošnikov o prisotnosti škodljivih kemikalij v izdelkih vsakdanje rabe, kot so igrače, kozmetika, oblačila in drugi izdelki široke potrošnje.

igrače FOTO: Adobe Stock

Vsaka peta plastična igrača vsebovala škodljive ftalate

Preverili so 40 plastičnih igrač, ki so jih kupili na priljubljenih spletnih straneh Temu, Shein, Wish in Amazon. In ugotovitve so zaskrbljujoče. Vsaka peta plastična igrača je vsebovala škodljive ftalate v višjih vrednostih, kot je dovoljeno v EU. V EU je najvišja dovoljena meja vsebnosti ftalatov 0,1 % celotne teže izdelka.

V osmih igračah so izmerili preseženo vsebnost treh ftalatov: DEHP, DBP in DIBP. Visoke ravni teh problematičnih snovi so bile večinoma v plastičnih žogah – kar šest od osmih izdelkov s preveliko vsebnostjo ftalatov so bile žoge. Preverili so sicer različne igrače, od žog, punčk, živali in junakov iz risank do napihljivih igrač.

Največjo vsebnost so izmerili v plastični žogi z Amazona, ki je vsebovala skoraj 33 % ftalata DBP. V eni od žog s Temuja so izmerili 24 % ftalata DBP, v drugi pa 7 % ftalata DIBP. Ena od plastičnih žog z Wisha je vsebovala 12 % ftalata DBP, lutka s Sheina pa 14 % ftalata DEHP. Delež igrač s preseženo vsebnostjo ftalatov je bil skoraj enak na vseh štirih platformah, vendar so bili najslabši rezultati za izdelke, kupljene na Shein.com, kjer sta dva od osmih izdelkov presegla dovoljeno mejo. Wish.com je imel najnižjo stopnjo presežka, ftalati so bili prisotni v dveh od 11 izdelkov, izpostavljajo na ZPS.

Kaj so ftalati? Ftalati so skupina sintetičnih kemikalij s širokim spektrom uporabe. Proizvajalci jih uporabljajo za povečanje prožnosti plastike, kar je pomembno na primer pri napihljivih žogah in plastičnih lutkah. Ftalati plastiko mehčajo in ji dajo gladek videz ter povečajo odpornost materialov proti obrabi in lomljenju. Dokazano je, da lahko ftalati v igračah prehajajo v telo z zaužitjem, prek kože ali z vdihavanjem prašnih delcev.

Za otroke so toliko bolj problematični, saj igrače pogosto dajejo v usta, njihov organizem pa je zaradi razvoja in manjše telesne mase bolj občutljiv na hormonske motilce in druge škodljive snovi. Dolgotrajna izpostavljenost ftalatom lahko škoduje njihovemu razvoju, reproduktivnemu zdravju in delovanju endokrinega sistema.

V EU je na seznamu problematičnih snovi 13 ftalatov, od tega jih je 12 klasificiranih kot škodljivih za reprodukcijo, poleg tega lahko ftalati DEHP, DBP, DIBP in BBP škodujejo delovanju endokrinega sistema.

Uporaba ftalatov DEHP, DBP, DIBP in BBP je v EU prepovedana v vseh igračah in izdelkih za otroke. Prav tako so prepovedani v izdelkih, s katerimi smo v neposrednem dolgotrajnem stiku. Trije drugi ftalati, DINP, DIDP in DNOP, so prepovedani v igračah in otroških izdelkih, ki lahko pridejo v stik z usti.

Zaradi teh tveganj so ftalati v igračah v EU strogo regulirani, nekateri pa povsem prepovedani. Z uredbo REACH se je izpostavljenost škodljivim kemikalijam v zadnjih desetih letih zmanjšala. Na žalost pa nadzor nad igračami (in drugimi izdelki), ki jih naročamo in uvažamo iz držav zunaj EU, ni vedno zagotovljen. Kljub prepovedi uporabe ftalatov v igračah vsako leto še vedno odkrijejo prisotnost te kemikalije, opozarjajo na ZPS.

Pazljivo tudi pri naročanju oblačil

Največja težava nakupovanja na spletnih straneh zunaj EU je odsotnost nadzora. Ko oblasti zaznajo kršitve kemijske zakonodaje znotraj EU, lahko proti proizvajalcem ukrepajo. To pa ne velja za spletne platforme, na katerih potrošniki običajno kupujejo izdelke neposredno od podjetij zunaj EU, pojasnjujejo na ZPS.

Kot smo že pisali, je velika težava tudi pri oblačilih, kjer se pojavlja podoben problem. "Pri naročanju oblačil s kitajskih trgovin, kot so Temu in Shein, ter nakupovanju oblačil v evropskih spletnih in fizičnih trgovinah obstajajo pomembne razlike, ki se nanašajo na nadzor kakovosti, skladnost s predpisi in uporabo kemikalij. Čeprav ni mogoče vseh oblačil iz Kitajske 'vreči v isti koš', saj obstajajo tudi kakovostni proizvajalci, je pri nakupih iz teh virov potrebna dodatna previdnost," opozarja prof. Blaž Stres s Kemijskega inštituta.

V evropskih trgovinah so oblačila običajno podvržena strožjemu nadzoru, kar zmanjšuje tveganje za izpostavljenost škodljivim kemikalijam. Kitajski predpisi glede kemikalij v oblačilih pa so lahko manj strogi v primerjavi z evropskimi standardi. Zato lahko oblačila, naročena iz kitajskih trgovin, vsebujejo večjo količino škodljivih snovi. Evropski predpisi so namreč bistveno strožji, poudarja sogovornik: "Oblačila, ki se prodajajo v EU, morajo izpolnjevati stroge predpise in standarde, kot je REACH-uredba, ki omejuje uporabo določenih nevarnih kemikalij. Ti predpisi zagotavljajo višjo stopnjo zaščite za potrošnike."