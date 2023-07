Temperatura morja na Floridi kot v kopalni kadi, rekord padel tudi v Sredozemlju

EKOLOGIJA

Anja Kralj, STA / 29.07.2023, 18:31

Za nami so turbulentni tedni vremenskih ekstremov. Medtem ko se v Sredozemlju borijo s požari, smo se pri nas s silovitimi neurji. Združeni narodi so opozorili, da je konec obdobja podnebnega segrevanja in da smo vstopili v obdobje 'podnebnega vrenja'. Če se znamo kdaj pošaliti, da je morje na počitnicah toplo kot v toplicah, pa to vedno bolj kot šala postaja resničnost. Vremenski ekstremi bi se lahko zaradi rekordnih temperatur morja nadaljevali v jesen, svarijo znanstveniki.

Ekstremno vreme, ki smo mu priča po Evropi, bi se lahko razvleklo v jesen, opozarjajo znanstveniki, razlog temu pa bi lahko bile tudi rekordno visoke temperature morja. Kot poroča Euronews, so v ponedeljek glede na podatke Copernicusa zabeležili rekordno povprečno temperaturo na gladini Sredozemskega morja. Ta je presegla 28,7 stopinje Celzija. Prejšnja najvišja povprečna temperatura je bila izmerjena leta 2003, ko so zabeležili 28,25 stopinje Celzija. In kaj višje temperature pomenijo za življenje v morjih? Kot pravijo znanstveniki, to pomeni, da bo morski živelj zaradi visokih temperatur ogrožen.

Svetovna morja so vedno toplejša. FOTO: AdobeStock

Vedno bolj segreto morje pa ne predstavlja nevarnosti le za organizme v morju, ampak se lahko učinek toplega morja odrazi tudi na vremenu, saj lahko toplota, ki se kopiči v morjih, na kontinentu že jeseni potencialno poganja močnejše nevihte. Rekordna količina energije, ki bi jo lahko oddalo morje, bi lahko namreč povzročila močne padavine ne le v južni Evropi, ampak tudi na ostalih delih stare celine, piše EuroNews.

Kot smo že pisali, toplejši oceani vplivajo na vedno več ekstremnih vremenskih dogodkov, saj predstavljajo dodaten 'naboj' za nevihte, hurikane in ekstremno deževje. Tako se povečuje možnost za poplave. Kot pojasnjujejo pri WWF, toplejše temperature morja tudi podaljšujejo cvetenje meduz in večajo možnosti za razmnoževanje nekaterih vrst. Toplejše sredozemsko morje je tudi prijaznejše do invazivnih vrst meduz, ki sem "zatavajo" iz tropskih morij.

Osvežitev v morju FOTO: Dreamstime

Z visokimi temperaturami morja pa se ne soočamo le v Evropi. Po podatkih NOAA so temperature morja na gladini po vsem svetu aprila, maja in junija podrle mesečne rekorde glede vročine, tudi temperature v severnem Atlantskem oceanu so presegle normalne vrednosti. Na nekaterih območjih v bližini kanadske Nove Fundlandije so bile za pet do šest stopinj Celzija višje od običajnih.

Morje je vedno toplejše. FOTO: Adobe Stock

Tudi po podatkih Copernicusa se je globalna temperatura morske gladine junija povzpela na najvišje ravni brez primere, kar je povzročilo lokalizirane 'morske' vročinske valove po vsem svetu, vključno z okolico Združenega kraljestva in Irske, v Baltskem morju, Japonskem morju, Tihem oceanu ob Novi Zelandiji in zahodnem Indijskem oceanu blizu Madagaskarja, pa je poročal Independent.

Na Floridi namesto morja topla kad

Temperatura morja na skrajnem jugu ameriške zvezne države Floride pri otočju Florida Keys pa se je v začetku tega tedna povzpela na okrog 38 stopinj Celzija, kar je temperatura bolj običajna za vodo v toplicah ali kopalni kadi. Vroča morska voda po besedah strokovnjakov že uničuje koralne grebene, obenem pa bi lahko povzročila močnejše orkane.

Kot smo že pisali, toplejši oceani vplivajo na vedno več ekstremih vremenskih dogodkov, saj predstavljajo dodaten 'naboj' za nevihte, hurikane in ekstremno deževje. Tako se povečuje možnost za poplave, ki bodo ogrožale številne države. Bolj topla voda namreč tali obsežne ledene plošče na Grenlandiji in Antarktiki, kar pomeni dvig morske gladine. Morska voda se, ko se segreje, širi oziroma razteza, kar povzroči višjo gladino morja in več toplotnih valov, ki lahko negativno vplivajo na občutljive koralne grebene in morski ekosistem.

Termometer na boji v zalivu Manatee ob obali Floride je v ponedeljek pokazal 38,4 stopinje Celzija, je poročala Nacionalna vremenska služba ZDA, čeprav podatek še ni uradno potrjen. Ko bo uradno potrjen, bo ta temperatura morja predstavljala rekordno vrednost, odkar obstajajo meritve. Dosedanjo rekordno temperaturo, ki je znašala 37,6 stopinje Celzija, so izmerili pred tremi leti pri Kuvajtu.

Posledice takšnih temperatur so lahko resne, predvsem za morske korale. Raziskovalec ameriške nacionalne uprave za oceane in ozračje (NOAA) Andrew Ibarra, ki se je s kajakom odpravil na to območje, je ugotovil, da je pobeljen celoten koralni greben. Vsaka posamezna kolonija koral je pokazala neko obliko bledenja, delnega ali popolnega beljenja, poroča tiskovna agencija AP.

Obdobje 'globalnega vretja'

Letošnji julij bo najtoplejši mesec v zgodovini meritev in verjetno brez primere v zadnjih tisočletjih, pa so ta teden sporočili Združeni narodi. Rekordne julijske temperature kažejo, da je Zemlja iz faze segrevanja prešla v "obdobje globalnega vrenja", pa je opozoril generalni sekretar ZN Antonio Guterres in pozval k takojšnjemu ukrepanju.

"Za velik del Severne Amerike, Azije, Afrike in Evrope je to kruto poletje. Za celoten planet je to katastrofa. Znanstveniki so prepričani, da je za to nedvoumno kriv človek," je ob teh podatkih opozoril Guterres in dodal, da je vse to v skladu z napovedmi in ponavljajočimi se opozorili, edino presenečenje pa je hitrost sprememb.

"Podnebne spremembe so tu. So strašljive. In to je šele začetek. Doba globalnega segrevanja se je končala, zdaj je čas za dobo globalnega vrenja," je dodal in ponovil pozive k radikalnim in nujnim ukrepom ter ponovno napadel sektor fosilnih goriv.