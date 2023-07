Svetovni oceani spreminjajo barvo, razlog so podnebne spremembe

EKOLOGIJA

K.H. / 18.07.2023, 13:56

Nasini satelitski posnetki kažejo, da postajajo svetovni oceani vse bolj zeleni. Sprememba barve je posledica sprememb ekosistemov v oceanih, ki pa so posledica podnebnih sprememb.

V najnovejši raziskavi, ki so jo objavili v znanstveni reviji Nature, so britanski znanstveniki preučevali Nasine satelitske posnetke zadnjih 20 let in iskali vzorce sprememb v barvnih odtenkih oceanov. Barva svetovnih oceanov se namreč spreminja in raziskave kažejo, da so za to odgovorne podnebne spremembe. "Barva je odsev sprememb v stanju ekosistema," pravi BB Cael, avtor raziskave in znanstvenik pri britanskem Nacionalnem oceanografskem centru iz Southamptona.

Beringovo morje in Aleutski otoki FOTO: NASA - Ocean Color

Ugotovili so, da je vse bolj zelena barva oceanov posledica sprememb v populaciji planktona, najbolj prizadeta pa so območja ob ekvatorju.

Plankton različnih velikosti različno razpršuje svetlobo, prav tako pa tudi plankton z različnimi pigmenti različno absorbira svetlobo. Preučevanje sprememb barve lahko znanstvenikom poda jasnejšo sliko o spremembah populacij planktona po vsem svetu. Fitoplankton je ključen za celoten morski ekosistem, saj predstavlja osnovo večine prehranjevalnih verig.

V raziskavi so spremembe barv oceanov s satelitskih posnetkov primerjali tudi z računalniško simulacijo, ki je predvidela, kakšne bi bile barve oceanov, če ne bi bilo globalnega segrevanja zaradi povečanih izpustov CO2. Razlika je očitna pri skoraj vseh oceanih tropov ali subtropov oziroma pri okoli 56 odstotkih svetovnih oceanov, je ta britanski The Guardian poudaril Cael. To območje je večje od vseh kopnih površin na Zemlji.

Na večini območij je zelo očiten učinek "ozelenitve", v določenih predelih pa se povečujejo ali zmanjšujejo odtenki rdeče in modre barve. "To niso ultra velike uničujoče spremembe, lahko so subtilne. Vendar to je dodaten dokaz, da človeška dejavnost verjetno vpliva na velike dele svetovne biosfere na način, ki ga doslej nismo razumeli," pravi Cael.

Še vedno pa dokaj velika neznanka ostaja razlog, kaj so notranji dejavniki v oceanih, da se te spremembe v planktonu in posledično barvi oceanov dogajajo. "Zelo verjetno je, da so ti trendi povezani s številnimi dejavniki, ki potekajo istočasno," je za The Guardian poudaril Michael J Behrenfeld, raziskovalec produktivnosti oceanov pri univerzi Oregon State, ki sicer ni sodeloval pri raziskavi. Zagotovo bi lahko bil eden od teh dejavnikov tudi vse večja količina mikroplastike v oceanih, ki tako kot drugi delci, vplivajo na to, kako se razprši svetloba.

Nasa za januar 2024 načrtuje napredno satelitsko misijo Pace (kratica, ki jo v angleščini sestavljajo besede za plankton, aerosol, oblak, ekosistem oceanov), ki bo merila tudi na stotine barvnih odtenkov oceanov, kar bo omogočilo nadaljnje raziskave.