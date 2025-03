Reke po državi naraščajo, Krka se razliva v spodnjem toku

V regiji A Limia v Galiciji obratuje na stotine intenzivnih prašičerejskih in perutninskih farm. Te za svoje delovanje potrebujejo dovoljenja lokalnih oblasti, a prebivalci so prepričani, da jih oblasti izdajajo neupravičeno. Nacionalna in evropska zakonodaja zahtevata, da oblasti poskrbijo za varovanje zdravja in dobrega počutja lokalnih prebivalcev.

Sprehodi postali nemogoči, bojijo se odpreti okna

Vendar pa so življenjski pogoji na tem območju daleč od tega. Postali so tako grozljivi, da se prebivalci bojijo piti vodo iz lokalnih vodnjakov ali odpirati okna zaradi neznosnega smradi, ki se širi iz bližnjih živinorejskih obratov, poroča Euronews. Še posebej hudo je poleti, pripovedujejo. "V najtoplejših mesecih v letu se preveč bojimo odpreti okna, da bi ohladili hišo, saj je takrat vonj iz obratov najhujši," opisuje Mercedes Álvarez de León, ena izmed tožnic.

"Tako smo zaskrbljeni zaradi onesnaženosti okolja, da so sprehodi na območju postali nemogoči," za Euronews pripoveduje Pablo Álvarez Veloso, predsednik lokalnega sosedskega združenja in predstavnik tožnikov. "Lokalne oblasti namesto da bi našo skupnost opozorile na resnični obseg onesnaženosti na tem območju, trdijo, da je voda v dobrem stanju. Vsa leta zatrjujejo, da lahko otroci plavajo in se igrajo brez opozorila o strupenosti vode, opozarja.

Pravico in boljše življenjske razmere bodo iskali na sodišču

Ker številni poskusi, da bi pristojni učinkovito in ustrezno obravnavali onesnaženje, ki pesti to območje zaradi intenzivne prašičereje, niso uspeli, so se prebivalci zdaj obrnili na hram pravice. Mesto je namreč postalo prava 'gnojnica', opozarjajo tožeči.

Prebivalci pa so zaskrbljeni tudi zaradi vpliva na zdravje. Močan vonj iz teh intenzivnih objektov je posledica drobnih delcev v zraku, ki lahko povzročijo težave z dihali in astmo, zlasti pri mladih in starejših ljudeh, so tožniki navedli v prijavi. "Poleti se glavoboli, ki jih imam že od leta 2012, samo še stopnjujejo in so pogostejši. Vedno znova sem šel k zdravniku, da bi ugotovil, kaj jih povzroča, vendar se zdi, da tega ne morejo ugotoviti. Prepričan sem, da je to posledica onesnaževanja. Stanje je tako resno, da nekatere dni sploh ne zapuščam doma," pravi Álvarez de León.