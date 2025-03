Strupena gora smeti zastruplja ljudi: Nagnusen smrad, oteženo dihanje, strupen okus

A.K. / 09.03.2025, 16:05

Indijski novinar se je povzpel na vrh gore smeti v Delhiju. Nagnusen smrad, oteženo dihanje, strupen okus, opisuje počutje ob osvojitvi umazane gore. S tem je želel pritegniti pozornost na enega najbolj umazanih okoljskih problemov v državi. Največja gora smeti v Indiji namreč počasi, a vztrajno zastruplja okoliške prebivalce. Strupi, ki odtekajo iz nagrmadenih odpadkov, v telesa prebivalcev vstopajo skozi zrak in vodo in tako slabijo njihov imunski sistem.

Eno največjih odlagališč v Indiji Ghazipur imenujejo tudi "gora smeti v Delhiju". Pošasten kup, ki je vse več kot le vir odpadkov. Pomeni namreč počasno bolezen, onesnaženje, celo smrt za stotine okoliških prebivalcev in tistih, ki delajo v okolici te umazane gore. Visoka je več kot 60 metrov, pokriva pa več kot 70 hektarjev površine, kar je več kot 50 nogometnih igrišč, poroča Skynews.

Ghazipur FOTO: Shutterstock

Če stojimo na vrhu med več kot 14 milijoni ton odpadkov, si lahko predstavljamo velikost in obseg te katastrofe, ki jo povzroča človek, opisuje indijski novinar Neville Lazarus. Smrad, ki se širi, je nagnusen, dihanje je oteženo, strupen okus pa zajame usta in grlo, opisuje senzacije, ki jih občuti, ko stoji na vrhu neslavne gore.

images FOTOGALERIJA 1 / 3 Novinar na vrhu gore smeti FOTO: Enex chevron-left chevron-right

Počasno zastrupljanje

"Gre za počasno zastrupljanje ljudi, ki živijo tukaj. Strup vstopi v telesa okoliških prebivalcev skozi zrak in oslabi njihovo imunost," za Skynews pojasnjuje zdravnik dr. Arshad Khan. Že 14 let zdravi v koloniji Mulla, ki meji na odlagališče Ghazipur. 44-letna Parveen Khatum, ki živi v okolici, težko diha in na njenem telesu pogosto izbruhnejo izpuščaji. "Moje telo se dobesedno suši, težko diham. Počutim se zelo tesnobno, glava in okončine me bolijo," pripoveduje.

Ghazipur FOTO: Shutterstock

Gora odpadkov, ki privlači številne živali in škodljivce, pogosto zagori in razvijejo se strupeni požari, ki trajajo več dni, zlasti poleti. Včasih se deli prenasičenega odlagališla sesedejo in pod seboj zmečkajo ljudi. Septembra 2017 je več kot 50 milijonov ton smeti zgrmelo in pokopalo ljudi in vozila.

Rekordni izpusti metana

Satelitski podatki so razkrili tudi, da je to mesto vroča točka emisij metana – močnega toplogrednega plina, ki v 20-letnem obdobju skoraj 84-krat močneje segreje ozračje kot ogljikov dioksid. Na indijskih odlagališčih se sprosti več metana kot na odlagališčih katere koli druge države na svetu, poroča GHGSat, ki emisije metana spremlja prek satelitov. Indija je glede na skupno proizvodnjo metana druga na lestvici, takoj za Kitajsko, kažejo podatki Mednarodne agencije za energijo (IEA).

Ghazipur FOTO: Shutterstock

Odlagališče, ustanovljeno leta 1984, je bilo zasnovano tako, da zadrži do 20 metrov odpadkov, kar se je zgodilo že leta 2002. Vlade so desetletja obljubljale, da bodo to goro odpadkov zmanjšale tako, da bodo smeti varno sežigale v najsodobnejšem obratu in spreminjale odpadke v elektriko – vendar so vse bile le prazne obljube. Delhi dnevno ustvari več kot 11.000 ton odpadkov. Le majhna količina tega se sežge in proizvaja energijo, ostalo pa se odloži na odlagališča, še piše Skynews.

A Ghazipur pa ni edino odlagališče, ki povzroča stisko prebivalcem v bližini. Je eno od treh odlagališč v Delhiju, ki je polno razpadajočih odpadkov in v zrak oddaja strupene pline. Po vsej državi je še več kot 3100 takšnih odlagališč.