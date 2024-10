Prestižne počitnice, ne posel: Število zasebnih letov v poletni sezoni poskočilo

A.K. / 02.10.2024, 7:15

Število zasebnih letov na priljubljene evropske počitniške destinacije je v poletnem času izjemno poskočilo, razkriva novo poročilo Greenpeace. To kaže, da uporaba zasebnih letal še zdaleč ni omejena le na poslovne lete. Uporaba zasebnih letal med vrhuncem turistične sezone razkriva ekstravaganten prestiž najbogatejših, ki pa močno obremenjuje naše okolje.

Izračuni kažejo, da letala pet do 14-krat bolj onesnažujejo okolje na potnika kot komercialni leti in 50-krat bolj kot vlaki. Letalski promet tako najbolj onesnažuje okolje na kilometer, opozarjajo pri Greenpeace. Poročilo o zasebnih letih v Evropi, ki so ga pripravili v okoljski organizaciji Greenpeace za lansko leto razkriva močno povečanje letov z zasebnimi letali na priljubljene evropske počitniške destinacije. Kot poudarjajo, v oči bode predvsem precejšnje povečanje letov v obdobju vrhunca sezone v primerjavi s potovanji izven sezone.

zasebno letalo FOTO: Shutterstock

Najbolj priljubljene Nica, Ženeva in Palma de Mallorca

Na evropskih počitniških destinacijah se je tako število prihodov zasebnih letal julija v primerjavi z januarjem povečalo za 250 %, kar kaže, da je bila večina teh letov namenjenih za prosti čas njihovih uporabnikov, izpostavljajo pri Greenpeace. V letu 2023 so zabeležili več kot 117.000 letov na 45 luksuznih destinacij, kar je povzročilo več kot 520.000 ton emisij CO2. Najbolj priljubljeni cilji v Evropi za zasebna letala pa so Nica, Ženeva in Palma de Mallorca. Pozimi pa največ prihodov beležita Ženeva in Salzburg, ugotavljajo.

Raziskava, ki jo je izvedel T3 Transportation Think Tank, se osredotoča na destinacije, ki jih močno promovirajo organizatorji luksuznih potovanj in zasebne letalske družbe. Večina poletov z zasebnimi letali v Sredozemlju se zgodi poleti, v hladnejših mesecih pa se ti preusmerijo v alpsko regijo. Podatki tako razkrivajo precejšen sezonski skok poletov na turistične destinacije, kar kaže na povečano uporabo zasebnih letal za prosti čas in počitnice, so ugotovili.

Poleg tega je bilo 93,2 % teh letov znotraj Evrope, 11,9 % pa je bilo letov na kratke razdalje do 250 kilometrov. Gre za potovanja, ki bi jih zlahka opravili z bolj trajnostnimi možnostmi, kot so vlaki ali trajekti, poudarjajo. En sam let zasebnega letala na te destinacije izpusti skoraj toliko ogljika kot znašajo letne emisije povprečnega evropskega državljana, povezane z energijo (4,46 v primerjavi s 5,37 tone CO2), kar je še en podatek o tem, kako izjemno bogati nesorazmerno prispevajo k podnebni krizi, več.

zasebno letalo FOTO: Shutterstock

Clara Thompson iz Greenpeace Nemčija ob tem poudarja: "Medtem ko se običajni ljudje soočajo z uničujočimi posledicami podnebne krize – ekstremnimi poplavami, sušami, vročinskimi valovi in gozdnimi požari –, ekstremno bogati še naprej skačejo na svoja zasebna letala pod krinko poslovnih potovanj. Ti pa so pogosto izgovor za izlete v najbolj luksuzne evropske počitniške kraje. Ti zasebni leti predstavljajo nesorazmeren delež emisij iz letalstva, kar še pospešuje izredne podnebne razmere. To ekstravagantno razkošje ne le da povečuje okoljsko škodo, ampak tudi poglablja neenakost, zaradi česar večina trpi zaradi posledic podnebnih katastrof in vsakodnevnih stisk."

Najpremožnejši odgovorni za velik delež emisij

Kot smo poročali, je Umanotera objavila študijo, v kateri so poudarili, da najpremožnejši odstotek svetovnega prebivalstva (77 milijonov ljudi) neposredno odgovoren za toliko izpustov kot manj premožni dve tretjini svetovnega prebivalstva skupaj (5 milijard ljudi). Pomemben del izpustov najpremožnejših vsekakor predstavlja njihov razkošen življenjski slog, naštevajo: "Luksuzna potrošnja, ki je izjemno ogljično intenzivna in nasploh okoljsko destruktivna, med drugim vključuje lastništvo in uporabo zasebnih letal, helikopterjev, (super)jaht, luksuznih avtomobilov in dvorcev ter s tem povezane potratne prakse, kot so pogosto letenje, potovanja in celo vesoljski turizem. Nedavna raziskava je pokazala, da je ogljični odtis milijarderjev iz njihove luksuzne potrošnje lahko več tisočkrat višji od ogljičnega odtisa običajnih ljudi, tudi v najbogatejših državah."

A čeprav najpremožnejši z luksuzno potrošnjo proizvedejo nepredstavljivo velike količine izpustov, pa te predstavljajo le majhen del njihovih skupnih izpustov, če upoštevamo tudi izpuste iz njihovih kapitalskih naložb, opozarjajo. Glavnina izpustov najpremožnejših, ki so veliki lastniki kapitala, torej izhaja iz njihovih naložb: "Po ocenah naj bi te predstavljale približno 70 % vseh izpustov najbogatejšega odstotka svetovnega prebivalstva. Organizacija Oxfam je v nedavni analizi naložb 125 najbogatejših milijarderjev razkrila, da vsak izmed njih s svojimi naložbami v povprečju proizvede približno 3 milijone ton CO2e v letu, kar je več kot milijonkrat več od izpustov osebe v spodnjih 90 % svetovnega prebivalstva."