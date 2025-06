'Stanje našega planeta je kritično'

Po vsem svetu je opazen stalni upad biotske raznovrstnosti. Krčenje gozdov, sprememba rabe zemljišč za kmetijstvo, urbanizacija in infrastrukturni projekti vodijo v izgubo naravnih habitatov. To uničenje je še posebej hudo v tropskih deževnih gozdovih in mokriščih, ki so ključnega pomena za globalno biotsko raznovrstnost. Poleg tega planet doživlja naraščajoče temperature, pogostejše ekstremne vremenske pojave in dvig morske gladine zaradi podnebnih sprememb. Te spremembe povzročajo naraščajoče emisije toplogrednih plinov zaradi človeških dejavnosti, kot so kurjenje fosilnih goriv in krčenje gozdov.

Oceani so še posebej prizadeti zaradi onesnaževanja s plastiko, ki škoduje morskim živalim in ekosistemom. S prekomernim ribolovom, lovom in neustrezno sečnjo gozdov izčrpavamo naravne vire hitreje, kot se lahko obnavljajo. To prekomerno izkoriščanje ogroža preživetje mnogih vrst in moti delovanje ekosistemov. Sladkovodni ekosistemi so pod hudim stresom zaradi onesnaževanja, gradnje jezov na rekah, črpanja vode in podnebnih sprememb. Mnogi reke, jezera in mokrišča se krčijo ali postajajo onesnaženi, kar vpliva na prostoživeče živali in človeške skupnosti, ki so od teh vodnih virov odvisne. Intenzivne kmetijske prakse vodijo v degradacijo tal, pomanjkanje vode in uporabo škodljivih pesticidov in gnojil. Te prakse prispevajo k izgubi habitatov in onesnaževanju.

Žuželke, ki so ključnega pomena za ekosisteme kot opraševalci, razkrojevalci in vir hrane za druge živali, prav tako doživljajo dramatičen upad. Izguba teh pomembnih vrst ima daljnosežne posledice za kmetijstvo, prehransko varnost in celotno ekološko ravnovesje. Poročila poudarjajo nujno potrebo po trajnostnih praksah v vseh sektorjih in politikah. To vključuje prehod na obnovljive vire energije, sprejetje trajnostnih kmetijskih metod, zaščito naravnih habitatov ter zmanjšanje uporabe odpadkov in onesnaževanja. Le s celovitimi in odločnimi ukrepi bomo lahko ohranili naš planet za prihodnje generacije.