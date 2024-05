Peklenski vročinski valovi: iz dreves padajo poginule opice, zaprte šole ...

A.K. / 21.05.2024, 19:56

V Mehiki se še vedno borijo s smrtonosnim vročinskim valom. Temperature so se povzpele tako visoko, da zaradi vročine umirajo ljudje. Trpijo pa tudi druga živa bitja, iz dreves padajo celo poginule opice. V zadnjih tednih so v mehiških tropskih gozdovih, ki se borijo s sušo in vročinskimi valovi, zabeležili večje število poginulih ogroženih opic vriskačev. Vročina vrtoglave vrednosti dosega tudi v Indiji, tam so oblasti zaradi izrednih vročinskih razmer odredile skrajšanje šolskega leta.

Mehika je v kripljih vročinskega vala, kjer naj bi se, kot napovedujejo vremenoslovci v zvezni državi Tabasco, temperature ta teden povzpele nad 45 stopinj Celzija. Kot poroča CNN, so zaradi hude suše in vrtoglavih temperatur ogrožene tudi živali in rastline. Medtem ko brutalni vročinski val v Mehiki od marca povezujejo s smrtjo najmanj 26 ljudi, veterinarji in reševalci pravijo, da je ubil na desetine in morda na stotine zaščitenih opic vriskačev. V mestu Tecolutilla v Tabascu so se mrtve opice začele pojavljati v petek. Najmanj 83 srednje velikih opic, ki so znane po svojem rjovečem glasu, je poginilo, so naštele oblasti, poroča AP. Nekaj so jih rešili prebivalci, ki so živali odpeljali k lokalnemu veterinarju, ki se je boril za njihova življenja. "Prispele so v kritičnem stanju, z dehidracijo in vročino," je za AP pojasnil veterinar Sergio Valenzuela, ki je oskrbel pet opic. "Bile so mlahave kot cunje. To je bila posledica vročinskega udara." Veterinar je živalim pomagal tako, da je na njihove šape polagal led in jih priključil na infuzijo. Opice v njegovi oskrbi zdaj lepo okrevajo, še piše AP.

V gozdu v okolici mesta Camalcalco pa so prostovoljci morali odstranjevali preostale opice, ki so poginile zaradi visokih temperatur. Da bi preprečili še večje število žrtev, so na območje postavili vedra vode in sadja. Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je zatrdil, da bodo naredili vse, da bodo v vročinskem valu poskrbeli tudi za živali. Mehiško okoljsko ministrstvo je pogine opic pripisalo več dejavnikom, vključno z vročinskim udarom, dehidracijo, podhranjenostjo ali škropljenjem pridelkov s strupenimi kemikalijami.

S smrtonosnimi temperaturami se borijo tudi v Indiji

Država se že tedne spopada z visokimi in smrtonosnimi temperaturami. In ni edina. Peklenski vročinski val je meddrugim zajel tudi Indijo. Lokalne oblasti v Delhiju so odredile predčasno zaprtje šol, saj so saj so temperature dosegle 47,4 stopinje Celzija, poroča Guardian. Oblasti so se odločile za skrajšanje šolskega leta, saj meteorologi napovedujejo še hujši vročinski val. Indijski meteorološki urad je ta teden opozoril na "hude razmere zaradi vročinskega vala", ki je v ponedeljek v predmestju Najafgarha v Delhiju dosegel temperaturo 47,4 stopinje Celzija. Tudi v drugih zveznih državah so oblasti ukazale zaprtje šol, je poročal India Today. Čeprav je Indija navajena na visoke poletne temperature, so zaradi podnebnih sprememb vročinski valovi vedno daljši, pogostejši in intenzivnejši, svarijo znanstveniki.

Naslednji krog glasovanja na volitvah v Indiji bo v soboto, potekale bodo tudi v Delhiju. Volilna udeležba se je močno zmanjšala, analitiki pa menijo, da je razlog za to tudi vreme, ki je bolj vroče od povprečja, pa tudi pričakovanje, da bo premier Narendra Modi zlahka osvojil tretji mandat. Strokovnjaki so zaskrbljeni, da bi vročinski val lahko povečal tveganje za zdravje ljudi, saj volivci čakajo v dolgih vrstah, da oddajo svoj glas. Indijska volilna komisija je sicer oblikovala delovno skupino za pregled vpliva vročinskih valov in vlage pred vsakim krogom glasovanja, da bi tako zagotovili varnost na volitvah, poroča AP. Istočasno pa je južne indijske zvezne države, vključno s Keralo, v preteklih dneh prizadelo močno deževje. Prejšnji teden so te dele države opustošila huda neurja. V petek se je živo srebro v nekaterih delih New Delhija povzpelo do 47,1 stopinj Celzija. Tudi v okoliških zveznih državah Punjab, Haryana in Rajasthan so se temperature dvignile in bodo verjetno ostale visoke v naslednjih nekaj dneh, še napovedujejo vremenoslovci. Ekstremna vročina postaja javnozdravstvena kriza v Indiji, saj je lani med vročinskimi valovi umrlo več kot 150 ljudi.

Študija, ki jo je izvedla organizacija World Weather Attribution, je, kot poroča AP, pokazala, da je bila verjetnost vročinskega vala v aprilu, ki je prizadel dele Azije, na nekaterih delih celine vsaj 45-krat večja zaradi podnebnih sprememb. Znanstveniki opozarjajo, da ekstremna vročina v južni Aziji med predmonsunsko sezono postaja vse pogostejša in študija je pokazala, da so ekstremne temperature zaradi podnebnih sprememb v regiji zdaj višje za približno 0,85 stopinje Celzija. V Bangladešu so aprila poročali o najmanj 28 smrtih zaradi vročine. V skladu s študijo so letos poročali tudi o porastu smrti zaradi vročine na Tajskem in Filipinih.