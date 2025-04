Zaradi onesnažene vode v središču Ljubljane zbolelo vsaj 36 ljudi

Društvo Morigenos je skupaj z raziskovalci Univerze v Padovi prejšnji teden v slovenskem morju začelo z genetskim vzorčenjem delfinov z uporabo brezpilotnih letalnikov, s katerimi so zajemali njihov izdihani zrak. S to napredno, neinvazivno metodo želijo pridobiti DNK in podatke o zdravju delfinov, kar odpira nove možnosti za njihovo varstvo.

Vzorčenje raziskovalci izvajajo v okviru projekta SeaInsights. Metoda predstavlja enega od razmeroma novih naprednih pristopov za preučevanje biologije, ekologije in zdravja teh živali, so sporočili iz društva. Pri preučevanju delfinov si raziskovalci namreč že dolgo prizadevajo uporabljati čim bolj neinvazivne metode za zbiranje genetskega materiala, je dejal predsednik društva Morigenos Tilen Genov. Kot je pojasnil, tradicionalno vzorce pridobivajo s pomočjo specializiranih pripomočkov, s katerimi ob stiku z živaljo odvzamejo majhen del kože in podkožnega maščevja. Danes pa jim napredki na področju genetike in tehnologije, kot so brezpilotni letalniki, omogočajo uporabo sodobnejših pristopov. "Ti nam omogočajo zbiranje vzorcev, na primer iz izdihanega zraka, brez neposrednega fizičnega stika z živaljo, kar je za delfine bistveno manj moteče," je poudaril.

icon-expand Delfin v Jadranskem morju FOTO: Morigenos

Zbiranje vzorcev poteka tako, da brezpilotni letalniki letijo tik nad morsko gladino. Ko delfin priplava na površje in izdihne zrak, dron nad njim le-tega ujame s posebnim zbiralnikom. "V tem izdihanem zraku se poleg vodne pare in kapljic nahajajo tudi celični delci iz dihalnih poti delfina, ki vsebujejo njegov DNK. S temi vzorci lahko nato v laboratoriju opravimo genetske analize in tako pridobimo genetske informacije o posamezni živali brez neposrednega stika z njo," je povedal. Kot je dodal, pa poleg DNK lahko znanstveniki iz izdihanega zraka pridobijo tudi podatke o dihalnem mikrobiomu delfinov. To so mikroorganizmi, ki naravno živijo v dihalih in lahko pomembno vplivajo na zdravje živali. "Analiza teh mikroorganizmov raziskovalcem omogoča vpogled v morebitna bolezenska stanja, prisotnost patogenov ali drugih sprememb, povezanih z okoljem in življenjskim slogom morskih sesalcev," je pojasnil. Sodelovanje v okviru projekta SeaInsights se je na terenu začelo prejšnji teden, ko so skupaj z ekipo iz Padove prvič izvedli vzorčenje. Izvajali so ga na območju slovenskega morja, kjer društvo Morigenos že dolga leta spremlja lokalno populacijo delfinov.

icon-expand Delfin na slovenski obali FOTO: Morigenos

Že prvi dan je bila ekipa zelo uspešna, saj so v zgolj nekaj urah zbrali sedem vzorcev delfinov. Metoda sicer ni povsem nova, a je v praksi še dokaj v povojih zlasti pri delfinih. "Pri kitih je takšno vzorčenje pogostejše, saj jih je zaradi velikosti lažje spremljati, njihovi izdihi pa so močnejši in sežejo več metrov visoko. Pri manjših in hitrejših delfinih pa mora biti ekipa z dronom natančno nad živaljo v pravem trenutku. "Že to, da smo ujeli izdihan zrak, je zato velik uspeh," je poudaril Genov.