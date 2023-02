Sinovi ork vse življenje odvisni od mater, ki z njimi delijo svoje kosilo

EKOLOGIJA

Kot ugotavljajo raziskovalci, energija, ki jo potrebujejo za vzgojo in hranjenje moških potomcev, ogroža zdravje samic kitov ubijalcev. Zato so požrtvovalne mame manj sposobne za nadaljnje razmnoževanje in vzgojo drugih mladičev, so ugotovili.

Vzgajanje in prehranjevanje moših potomcev izredno zmanjša možnost samic kitov ubijalcev za razmnoževanje v prihodnosti, v novi raziskavi ugotavljajo znanstveniki. "Matere kitov ubijalcev za svoje moške potomce skozi celotno življenjsko obdobje žrtvujejo lastno hrano in energijo," za BBC pripoveduje profesor Darren Croft z univerze v Exeterju.

Orke sicer, kot razloži, ostanejo vse življenje tesno povezane s svojimi družinami. Toda medtem ko se mlade samice v odrasli dobi osamosvojijo in postanejo neodvisne, so samci še vedno v veliki meri odvisni od svojih mater. To še ni vse, zahtevni sinovi celo zahtevajo delež hrane, ki jo ujamejo njihove mame. Croft je to odkritje označil za nov vpogled v kompleksna družbena in družinska življenja teh neverjetnih živali.

Po letih preučevanja interakcij med kiti ubijalci so znanstveniki že vedeli, da so se matere in moški potomci družili tudi po tem, ko so samci že dosegli odraslo dobo. Tako so denimo opazili, da so z lososom, ki so ga ulovile, celo hranile svoje sinove, je pojasnil Croft, medtem ko so odrasle samice plen lovile samostojno.

Morda se zdi paradoksalno, da so tako močne, inteligentne živali vse življenje odvisne od svoje matere, vendar kot kaže, se samcem preprosto ni treba osamosvojiti, saj jim ob strani vse življenje stoji mama. "Če bi mi mama vsak večer skuhala večerjo, se morda preprosto ne bi naučil skuhati svoje večerje," se je pošalil Croft. A v resnici je to tudi v interesu mater, dodaja. Raziskovalci namreč menijo, da bi to lahko bilo nekakšno evolucijsko varovanje, ki ga poganja dejstvo, da največji, najstarejši samci zaplodijo veliko potomcev. "Če materi torej uspe doseči, da njen sin postane največji moški v populaciji, potem bo on tisti, ki bo zaplodil večino naslednje generacije," je pojasnil.

To so ugotovitve več desetletij dolge raziskave, ki je bila objavljena v znanstveni reviji Current Biology. In ta predstavlja nov delček v mozaiku razumevanja družinskega življenja in dinamike kitov ubijalcev, piše BBC. Center za raziskave kitov (CWR) je tako več kot 40 let sledil vsakdanjemu življenju najmanjše populacije kitov ubijalcev, ki jo imenujejo južni prebivalci. Pripadniki te populacije se večinoma nahajajo ob Britanski Kolumbiji, Washingtonu in Oregonu. Raziskovalci so tako opravili večgeneracijsko raziskavo, ki je razkrila vedenje in družinske vezi, ki vplivajo na preživetje veličastnih živali.

Raziskovalci so tako med leti 1982 in 2021 spremljali življenje 40 samic kitov ubijalcev. Ugotovili so, da se za vsakega živečega sina verjetnost, da bo mama uspešno vzgojila še enega mladiča, prepolovi. Že prejšnja opažanja so nakazovala, da imajo sinovi večje možnosti preživetja, če so v družbi svoje mame, je pojasnil dr. Michael Weiss z univerze v Exeterju. Kot je dodal, so želeli ugotoviti, ali ima pomoč mater svojo ceno: "In odgovor je da. Mame kitov ubijalcev plačajo visoko ceno, da svojim sinovom pomagajo preživeti."

Orko ali kita ubijalca najdemo v vseh svetovnih oceanih in je po svetovni razširjenosti na drugem mestu med sesalci – takoj za človekom. Gre za plenilca, ki lovi ribe, morske želve, ptiče, plavutonožce, morske pse, tjulnje in celo druge kite. S tem so se orke postavile na vrh morske prehranjevalne verige. Prav zato, ker napadajo tudi kite, so si ti morski sesalci prislužili zloglasno ime kit ubijalec.