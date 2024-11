Shein pod drobnogledom zaradi zelenega zavajanja

A.K. / 20.11.2024, 6:14

Kitajski Shein, ki trg preplavlja s cenenimi oblačili vprašljive kakovosti, se je v Italiji znašel pod drobnogledom. Italijanski nadzorni organ za varstvo konkurence namreč spletnega velikana hitre mode preiskuje zaradi zavajajočih zelenih trditev o njegovih praksah trajnostnega razvoja.

Ali kitajski Shein zavaja svoje kupce z zelenimi obljubami in trditvami? Kot poroča AP, v Italiji poteka nadzor nad proizvajalcem hitre mode zaradi t. i. green washinga oziroma zelenega zavajanja. Državni organ za varstvo konkurence je pojasnil, da se bo preiskava osredotočila na Infinite Styles Serves Co. Limited, podjetje s sedežem v Dublinu, ki posluje s Sheinom in upravlja spletno mesto in aplikacijo spletnega prodajalca. Shein je bil ustanovljen na Kitajskem, zdaj pa ima sedež v Singapurju. Doživel je bliskovit vzpon v svetu maloprodaje. Podjetje je zgradilo poslovni model, ki mu omogoča, da proizvaja oblačila na podlagi povpraševanja in jih dostavlja neposredno strankam iz tovarn, ki se večinoma nahajajo na Kitajskem. To podjetju omogoča ponudbo izdelkov po izjemno nizkih cenah in tako pritegne številne kupce, ki obiščejo spletno stran in kupijo oblačila ter druge izdelke po smešno nizki ceni.

Temu in Shein FOTO: Shutterstock

Nejasne okoljske trditve

A kritiki Sheina že dolgo svarijo, da delovanje in prakse podjetja spodbujajo prekomerno potrošnjo in okoljsko škodo. Shein trdi, da dela vse, da bi naslovil te probleme. Italijanski uradniki pa družbo obtožujejo zavajanja potrošnikov s trditvami o okoljski trajnosti oblačil, ki jih prodaja. Italijanski organ za varstvo konkurence tako trdi, da so nekatera okoljska sklicevanja na Sheinovi italijanski spletni strani zavajajoča ali izpuščajo informacije. Podobe, ki promovirajo Sheinova oblačila kot trajnostna, so narejene tudi z generičnimi, nejasnimi, zmedenimi in/ali zavajajočimi okoljskimi trditvami, so pojasnili. Spletni trgovec je v odzivu dejal, da bo sodeloval v italijanski preiskavi. Kot so poudarili, so zavezani spoštovanju zakonov in predpisov na trgih, kjer delujejo. Shein se sicer tudi drugod po Evropi sooča z izzivi. Kritiki in zagovorniške skupine, kot je Amnesty International UK, so nasprotovali morebitni kotaciji podjetja na londonski borzi zaradi pomislekov glede delovnih pogojev in okoljske škode.

Večje tveganje za kemikalije

Kot smo že poročali, so izdelki, ki jih prodaja Shein, vprašljivi tudi iz vidika varnosti. "Pri naročanju oblačil s kitajskih trgovin, kot sta Temu in Shein, ter nakupovanju oblačil v evropskih spletnih in fizičnih trgovinah obstajajo pomembne razlike, ki se nanašajo na nadzor kakovosti, skladnost s predpisi in uporabo kemikalij. Čeprav ni mogoče vseh oblačil iz Kitajske 'vreči v isti koš', saj obstajajo tudi kakovostni proizvajalci, je pri nakupih iz teh virov potrebna dodatna previdnost," je za naš portal že opozoril prof. Blaž Stres s Kemijskega inštituta.

V evropskih trgovinah so oblačila običajno podvržena strožjemu nadzoru, kar zmanjšuje tveganje za izpostavljenost škodljivim kemikalijam. Kitajski predpisi glede kemikalij v oblačilih pa so lahko manj strogi v primerjavi z evropskimi standardi. Zato lahko oblačila, naročena iz kitajskih trgovin, vsebujejo večjo količino škodljivih snovi. Evropski predpisi so namreč bistveno strožji, poudarja sogovornik: "Oblačila, ki se prodajajo v EU, morajo izpolnjevati stroge predpise in standarde, kot je REACH-uredba, ki omejuje uporabo določenih nevarnih kemikalij. Ti predpisi zagotavljajo višjo stopnjo zaščite za potrošnike."

Prav tako so oblačila, ki se prodajajo v EU, podvržena nadzoru s strani nacionalnih inšpekcijskih organov, ki izvajajo testiranja in preverjanja skladnosti z zakonodajo. Nadzor pri spletnih nakupih iz Kitajske za potrošnika ni zagotovljen, poudarja: "Pri naročanju neposredno iz kitajskih spletnih trgovin nadzor kakovosti in skladnosti z evropskimi predpisi morda ni zagotovljen. Potrošniki se lahko soočijo z višjim tveganjem za nakup izdelkov, ki ne ustrezajo varnostnim standardom."

Ogljično nevtralnega izdelka ni

Tudi o težavah na področju zelenega označevanja smo že pisali. Velikokrat se potrošnik znajde pred izdelkom, ki obljublja ogljično nevtralen izdelek. Kaj pravzaprav pomeni, da je izdelek ogljično nevtralen? Kot poudarja Boštjan Okorn z Zveze potrošnikov Slovenije, ogljično nevtralnega izdelka v resnici ni mogoče izdelati, saj vsakršna proizvodnja ali katera koli druga dejavnost povzroči izpust ogljikovega dioksida, zraven pa še česa drugega: "Ogljično nevtralnost bi morda lahko presojali z globalnega vidika, nikakor in nikoli pa tega ni mogoče storiti s stališča izdelka ali tovarne. Kot poudarja, gre zgolj za trženjske trditve, katerih osnova naj bi bila kompenzacija izpustov CO2 denimo z zasajevanjem gozda ali posameznih dreves. A vedeti moramo, da bodo ta drevesa dovolj CO2 iz zraka srkala šele v prihodnosti, hkrati pa tudi, da za doseganje ogljične nevtralnosti celotne industrije v resnici na Zemlji ni dovolj prostora za sajenje dreves." Veliko raje bi videli, da bi se podjetja pohvalila z izrazitim zmanjšanjem izpustov, s čimer bi dosegli takojšen in neposreden vpliv na okolje, poziva: "Tako pa se lahko zgodi, da se izpusti celo povečujejo, a hkrati zasadijo nekaj več dreves, pa smo spet pri nevtralnosti."

"Noben izdelek ne more biti ogljično nevtraliziran. Izpusti nastanejo in ostanejo v zraku. Različne sheme ogljične izravnave so lahko zavajajoče. Pogosto gre zgolj za preprečitev sečnje gozdov," se strinja tudi Živa Kavka Gobbo iz Focusa. Izdelek ima lahko nižji okoljski odtis; na primer tako da se izognemo embalaži (povratna embalaža), da je ekološki (manjši vpliv na okolje), da ga učinkovito uporabljamo (količina mila ob umivanju). Ogljična izravnava ni dovolj za soočanje s podnebnimi spremembami. To je tako, kot da bi pojedli sendvič preveč, nato pa poslali prijatelja teči, da porabi te kalorije, ponazori.

Kaj torej pomeni, da je izdelek klimatsko oziroma ogljično nevtralen? V teoriji naj bi to pomenilo, da so vsi toplogredni plini, ki nastanejo pri izdelku, storitvi ali postopku, izravnani z ukrepi, ki zmanjšujejo ali shranjujejo emisije ogljika. Vendar to ne pomeni nujno, da so emisije zmanjšane ali da jih sploh ni, pojasnjuje Kavka Gobbova: "Emisije ogljika se izračunajo in "izravnajo" s finančno podporo različnim projektom: od tistih v gozdarstvu do projektov energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Najbolj priljubljeno je sajenje novih dreves. Drevesa namreč med rastjo absorbirajo ogljikov dioksid iz zraka in ga shranjujejo. Treba pa je razlikovati med podnebno nevtralen, ker naj bi bile nastale emisije izravnane, in brezogljično, ki pomeni, da izpustov ogljika sploh ni bilo – kjer koli v dobavni verigi."