Se bomo zaradi podnebnih sprememb poslovili od tekile in proseca?

Ali podnebne spremembe grozijo tekili? Kaj skupnega imajo podnebne spremembe, tekila in dolgonosi netopir? Naraščajoče temperature in degradacija prsti ogrožajo obstoj netopirja, ki oprašuje rastlino agavo, iz katere pridobivajo tekilo. Ta vedno bolj priljubljena pijača bi tako lahko v prihodnosti postala precej redkejša kot danes. Podnebne spremembe pa ogrožajo tudi nekatera evropska vina.

Alkoholna pijača iz kaktusa agava velja za tradicionalno mehiško pijačo, ki jo imenujejo tudi ognjena voda. Medtem ko je agava rastlina, odporna na sušo, zato pa lahko uspeva v vročem vremenu z malo vode ali brez nje, je znanstvenica Omanjana Goswami za CNN opozorila, da je življenjski cikel agave preveč krhek, da bi zdržala velike vremenske udarce podnebne krize, ki jih lahko zagotovo pričakujemo v prihodnosti. Kot ponazarja, nam grozi vse – od ekstremne suše do smrtonosnih poplav: "Glede na ekstremno vreme v povezavi z nepredvidljivostjo je tako težko napovedati, kakšna bo usoda te rastline," je dodala.

A to še ni vse. Globalno segrevanje in uničevanje prsti namreč grozi netopirju, ki oprašuje agavo, iz katere pridobivajo priljubljeno alkoholno pijačo, piše Euronews Green. Ob tem bi lahko večje povpraševanje vodilo v omejeno ponudbo te alkoholne pijače. Čeprav se na prvi pogled ta povezava morda zdi oddaljena, je, kot pojasnjujejo strokovnjaki, še kako ključna.

Rastline agave, ki rastejo v vročih, suhih puščavah Srednje Amerike, oprašuje mehiški dolgonosi netopir: "Odnos med netopirji in tekilo se morda sprva zdi nejasen, vendar je povezava med netopirji in rastlinami tako močna, da bi izginotje enega ogrozilo preživetje drugega," pojasnjujejo v Mednarodni organizaciji za varstvo netopirjev.

"Ne bi imeli tekile, če ne bi bilo netopirjev, ker edini oprašujejo rastlino agave, iz katere proizvajamo tekilo," je za CNN povedal Ron Magill, strokovnjak za divje živali v ZOO Miami.

Raziskava iz leta 2019 je pokazala, da se bodo zaradi podnebnih sprememb skrčili primerni habitati za to vrsto netopirja. Ker se število netopirjev zmanjšuje, bo njihovo opraševanje agave manjše vse do 75 odstotkov, opozarja študija. "Morebitno izumrtje netopirja ... bo verjetno imelo negativne učinke na spolno razmnoževanje in genetsko variabilnost rastlin agave, kar bo povečalo njihovo ranljivost za preostale podnebne spremembe," opozarjajo.

Kot smo poročali, znanstveniki sicer že dlje časa zaskrbljeno spremljajo upad populacij opraševalcev po svetu. Te so še posebej opazne v južnejših krajih. Poleg intenzivnega kmetovanja in pesticidov ter krčenja bivanjskega prostora za upadanje populacij žuželk znanstveniki zdaj 'krivijo' tudi podnebne spremembe in vedno višje temperature ozračja. Spremembe v okolju so opraševalce v zadnjih desetletjih zelo prizadele. Pisanih cvetočih travnikov je vedno manj. Ogrožajo jih tudi nepravilna uporaba pesticidov in bolezni.

Strah pred izkoriščanjem okolja in delavcev

Ker tekila in mezcal postajata vse bolj priljubljena, se lokalni proizvajalci bojijo, da bo povpraševanje spodbudilo korporacije k prekomernemu izkoriščanju zemlje in rastline, kar bi pripeljalo tudi do izkoriščanja delavcev in kmetov.

Žgane pijače na osnovi agave, kot sta tekila in mezcal, so bile leta 2022 najhitreje rastoča kategorija žganih pijač po podatkih Sveta za destilirane žgane pijače ZDA. Analitiki celo pravijo, da bi lahko kmalu presegla vodko kot najbolj prodajana žgana pijača v ZDA, piše CNN.

Vrednost mehiškega izvoza mezcala je po uradnih podatkih skokovito narasla s skoraj 20 milijonov dolarjev (19 milijonov evrov) leta 2015 na približno 63 milijonov dolarjev (59 milijonov evrov) leta 2020.

Ogrožen tudi priljubljeni Prosecco

Strokovnjaki pa opozarjajo, da bi podnebne spremembe lahko ogrozile tudi nekatera priljubljena evropska vina. Še posebno grožnjo predstavljajo za priljubljeni Prosecco, ugotavlja nova raziskava. Prosecco, peneče vino, ki ga pridelujejo v italijanskih visokoležečih vinogradih je zelo priljubljena alkoholna pijača. A pridelek tega grozdja se izredno zmanjšuje zaradi kombinacije ekstremnih vremenskih razmer in degradacije tal. Znanstveniki so v novi analizi, ki je bila objavljena v reviji iScience, sorto opisali kot krhko in ogroženo, piše Euronews.