Priljubljenemu županu odredili pripor, na ulicah množični protesti

Dandanes svoj najljubši sladoled najverjetneje jeste z leseno žličko, koktejl pa srkate s papirnato slamico. Mogoče vas jezi, ko se ta ob stiku s tekočino zmehča, razvije ali celo razpade in to vam pokvari užitek. Številni se pritožujejo, da jim papirnat pribor in slamice namesto plastičnega niso všeč. In da s tem ne bomo rešili sveta. A pozabili smo, zakaj so plastični izdelki za enkratno uporabo problematični. In zakaj papirnata slamica kljub temu ne bo rešila sveta? Ker bi se morali izogibati prav vsakemu materialu za enkratno uporabo.

Plastične slamice se morda res zdijo nepomembne, na drugi strani pa so odličen material za šale o razpravah, kako z uporabo papirnatih res ne bomo rešili sveta. Vendar je plastična slamica v zadnjem desetletju postala simbol svetovne krize onesnaževanja. Samo v ZDA vsak dan uporabijo več kot 390 milijonov plastičnih slamic, večina svoje poslanstvo opravlja 30 minut ali manj. Plastične slamice običajno zavržemo po eni uporabi, medtem ko one onesnažujejo svetovne plaže in oceane ter lahko predstvljajo nevarnost za morske živali, ki jih zamenjajo za hrano. Slamic ni mogoče reciklirati, ker so tako majhne. Potrebujejo vsaj 200 let, da se razgradijo, poroča AP.

Prepoved uporabe plastičnih slamic ima predvsem simbolni pomen "Tisti, ki pravijo, da s papirnatimi alternativami ne bomo rešili sveta, imajo prav. Izogibati bi se morali vsakemu materialu za enkratno uporabo in preiti na trajne alternative. Te obstajajo tudi za plastične in papirnate slamice. Seveda pa je z vidika pridobivanja surovin in razgradnje materialov papir napram plastiki bolj prijazna alternativa. Prepoved uporabe plastičnih slamic ima poleg okoljskega predvsem simbolni pomen. Čeprav gre za navidez majhen ukrep, pa je ta zelo pomemben za spodbujanje še bolj ambicioznih politik," pojasnjuje Katja Streš iz organizacije Ekologi brez meja. Zakaj je plastična embalaža tako problematična? Plastična embalaža je eden od materialov z največjo ogljično intenzivnostjo (izdelana je iz fosilnih goriv), saj se v življenjskem ciklu ene tone plastične embalaže izpusti skupaj 1,8 tone CO2e. V plastičnih izdelkih pa so prisotne tudi številne kemikalije, ki negativno vplivajo na naše zdravje, izpostavlja Sreševa. Problematično pa je seveda tudi nepravilno ravnanje s tem odpadki - morski odpadki resno ogrožajo morsko in obalno biotsko raznovrstnost, imajo pa tudi socialnoekonomske posledice, saj po ocenah letno povzročijo med 259 in 695 milijonov evrov stroškov za gospodarstvo Evropske unije, dodaja.

Če se vrnemo na slamice. Slamice so manjši kosi plastike in predvsem velikost je pomembna pri reciklaži, razlaga Sreševa: "Manjši kot so kosi, manjša je verjetnost, da bodo reciklirani. Z vidika vpliva na živa bitja pa manjši kosi povečujejo možnost (ne)namernega zaužitja (npr. ptice) ali vdiha (npr. želve), kar je seveda oboje neposredno škodljivo."

