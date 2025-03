Zadnji dan vpisa ljudskih obveznic

V Botaničnem vrtu Ljubljana je ta teden zacvetela prva japonska češnja. Sveta drevesa Japoncev pomladi vsako leto namenijo rožnato-bel pozdrav. Veselijo pa se jih tudi v Evropi, kjer lepšajo pomladanske dni v številnih mestih.

images FOTOGALERIJA 1 / 2 icon-expand FOTO: Botanični vrt Univerze v Ljubljani

icon-expand FOTO: Botanični vrt Univerze v Ljubljani



Kljub mrazu v torek zjutraj je začetek tedna v Botaničnem vrtu v Ljubljani zaznamovalo prvo rožnato belo cvetenje. V Botaničnem vrtu so bile temperature okrog ničle, ponekod celo malo pod njo, a ko je posijalo sonce, so se prvi cvetovi razprli. Zadnjih štirinajst dni so japonsko češnjo nenehno opazovali in nestrpno pričakovali prvi cvet, ki jih je naposled le razveselil, so sporočili. Prunus campanulata 'Kan-hi-zakura' ali zvončičasta japonska češnja se je že nekaj dni pripravljala k cvetenju. Lani je zacvetela že 6. marca, spomni vodja botaničnega vrta Jože Bavcon. Letos je vseeno poznejša, a še vedno zelo zgodnja. Lani je cvetela skupaj z navadnimi malimi zvončki, letos pa so zvončki že več ali manj odcveteli, čeprav letos tudi zvončki v povprečju malo zamujajo oziroma v večini cvetijo, tako kot so nekoč okrog začetka marca, pove Bavcon, ki spomni, da so za osmi marec običajno polno cveteli. Letos kljub mili zimi je cvetenje podobno. Dež v tem tednu in s tem povezane nižje temperature so češnjo malo zaustavili, če bi bilo le nekaj sonca, bi se cvetovi takoj razprli. Zato smo vsak dan čakali malo več sončnih žarkov, ki bi vzpodbudili cvetenje, pripoveduje.

icon-expand Cvetenje češenj na japonskem 2024 FOTO: AP

Senzacija po vsem svetu Cvetenje japonskih češenj je prava senzacija ne le na Japonskem, ampak tudi v evropskih prestolnicah. Množice se v času cvetenja japonskih lepotic zgrinjajo v parke, ki jih krasijo drobni cvetovi. Tudi v Ljubljani so številni parki, kjer lahko v času cvetenja občudujemo nežne rožnato-bele cvetove, ki kar kipijo od lepote. Japonske češnje so v času cvetenja, kot to imenujejo Japonci: v sezoni sakure, znamenitost, ki jo množice z nestrpnostjo pričakujejo. Ko se pričnejo rojevati elegantni cvetovi, ti poženejo navdušenje in zanetijo praznovanja širom države. V tem času se turisti zgrinjajo v mesta, kjer se skorajda na vsakem koraku bohotijo nežni cvetovi. A opazovati jih je mogoče le kratek čas v obdobju nekje od marca pa do začetka maja, poroča BBC. Zacvetijo vedno bolj zgodaj A podnebne spremembe povzročajo, da slavni simbol pomladi zacveti vedno bolj zgodaj, zato je čas njihovega cvetenja postal eden od znakov podnebnih sprememb. Kot pojasnjuje direktor Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani Jože Bavcon, na Japonskem češnje cvetijo različno, glede na to, v katerem pasu Japonske so. Kljub temu pa opažajo, da se je v zadnjih desetletjih ta čas pomaknil v zgodnejšo pomlad. Za Kjoto navajajo leto 2021 kot najzgodnejše obilno marčevsko cvetenje.

icon-expand Japonske češnje v Ljubljani FOTO: Luka Kotnik

Njihova vloga v diplomaciji - simbol miru Japonske češnje pa so sčasoma stopile tudi v diplomacijo. To je bila zasluga prve dame 27. ameriškega predsednika Williama Howarda Tafta, Helen Taft, ki se je zagledala v njihovo lepoto. Njena ideja je bila, da bi češnje v večjem številu zasadili v Potomac Parku v Washingtonu. Leta 1912 so tako podarili 3000 sadik mestu New York in 3000 mestu Washington za že omenjeni park. Od tedaj češnje nosijo tudi diplomatsko noto. Ko Japonska odpre veleposlaništvo v določeni državi, država lahko dobi za darilo japonske češnje, ki pomenijo simbolno prosto pot za poslovanje s to državo. V diplomaciji japonska češnja predstavlja simbol miru in sobivanja kultur.