NSi: Gre za zlorabo Policije. Ta odgovarja: Postopek usmerja tožilstvo

13. januarja 2025 se je od ledene police George VI – ogromnega plavajočega ledenika na plošči Antarktičnega polotoka, odlomila ledena gora A-84 v velikosti Chicaga. Na tem mestu je zazevala velikanska 'luknja'. Mednarodna ekipa iz Schmidt Ocean Institute je hitro spremenila svoje raziskovalne načrte za preučevanje območja, ki je bilo dotlej pokrito z ledom. Tako so prvi dosegli na novo razkrito morsko dno in raziskali območje, ki še nikoli prej ni bilo dostopno ljudem.

Velikanska ledena gora v velikosti ameriškega Chichaga, ki se je odlomila od ledene police, je razkrila doslej nedostopno morsko dno. In raziskovalci so tam naleteli na prizore, ki so jih še kako razveselili, so sporočili iz Schmidt Ocean Institute. Odpravi je prvič uspelo podrobno in celovito raziskati življenje pod tako velikim območjem, ki ga je nekoč pokrivala plavajoča ledena polica. Led, ki se je odlomil, je meril približno 510 kvadratnih kilometrov, kar je razkrilo enako površino morskega dna, so pojasnili.

"Izkoristili smo trenutek, spremenili načrt odprave, da smo lahko prvi preverili, kaj se dogaja v globinah pod nekoč zaledenelim območjem," se spominja sovodja odprave dr. Patricia Esquete iz Centra za okoljske in morske študije in Oddelka za biologijo na Univerzi v Aveiru na Portugalskem. "Nismo pričakovali, da bomo našli tako lep, dobesedno 'cvetoč' ekosistem, prekipevajoč od življenja. Glede na velikost živali in organizmov so bile skupnosti, ki smo jih imeli možnost opazovati, tam že desetletja, morda celo na stotine let."