EKOLOGIJA

Pri Tahitiju odkrili orjaški koralni greben

STA, K.H. / 20.01.2022, 13:52

Znanstveniki so ob obali Tahitija odkrili enega največjih koralnih grebenov na svetu. Iz organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo so sporočili, da gre za obsežno območje nedotaknjenih koral v obliki vrtnic globoko pod vodo, ki ga podnebne spremembe niso prizadele.