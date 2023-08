Prepovedani spominki: Tatovi kamenčkov uničujejo eno najlepših grških plaž

EKOLOGIJA

A.K. / 27.08.2023, 9:08

Na grškem Skiathosu se bohoti prelepa plaža Lalaria. Velja za eno najbolj idiličnih grških plaž, na kateri si lahko odpočijete oči na nešteto modrih odtenkih in deviško belih kamenčkih. A že več let okoljevarstveniki opozarjajo, da se plaža zaradi turistov, ki s seboj jemljejo te prepovedane spominke, uničuje. Odnašanje kamenja in peska s plaž ter obal je sicer pereč problem tudi drugje, v številnih državah 'plažnim tatovom' grozijo tako finančne kot zaporne kazni.

Lalaria je idilična grška plaža, znana po belih, lepo zaobljenih okroglih kamenčkih. Po njih je dobila tudi ime, v stari grščini namreč beseda 'La' pomeni kamen, piše greekcitytimes. Turisti, ki se z ladjo, dostopna je namreč samo iz morja, pripeljejo na ta rajski košček Grčije, pa si velikokrat ne morejo pomagati, da s seboj ne bi odnesli nekaj belih prepovedanih spominkov.

Lalaria FOTO: Shutterstock

A kot opozarjajo okoljevarstvene organizacije, naj turisti za spomin namesto kamenja s plaže odnesejo le fotografije. Tako se glasi tudi slogan kampanje, s katero domače oblasti nagovarjajo turiste, da spoštujejo naravo in zaščitijo prelepo plažo, ki se zaradi odtujenih kamenčkov vedno bolj uničuje. Že nekaj let tako tam velja prepoved odstranjevanja značilnih kamenčkov, turiste pa z opozorili opozarjajo, naj prepoved upoštevajo. Za neupoštevanje si lahko namreč prislužijo globe od 400 do 1000 evrov.

Lalaria FOTO: Shutterstock

Thodoris Tzoumas iz Kulturnega združenja Skiathos poudarja, da so kamenčki iz plaže Lalaria edinstveni in da je odstranjevanje kamenčkov povzročilo velike spremembe v pokrajini v zadnjem desetletju. Zato se zdaj trudijo, da bi turiste odvrnili od pobiranja kamenčkov.

Lalaria FOTO: Shutterstock

Ščitijo pred erozijo

Zakaj je pomembno, da s plaže ničesar ne odnašamo? Kamnine pomagajo zaščititi obalo pred erozijo, ščitijo pa tudi pred poplavami. Če bi vsak izmed turistov iz obljudenih plaž vzel le nekaj kamenčkov, bi to lahko imelo velike posledice. A to ni le grška težava. V številnih državah po svetu je odnašanje kamenčkov ali peska s plaž prepovedano, ponekod pa je za tatove kamenčkov zagrožena celo zaporna kazen.

Pesek z znamenitih plaž večkrat nelegalno prodajajo na spletnih straneh

Stroga prepoved odnašanja kamenja s plaž velja denimo na Otoku. Nek moški je moral namreč, da bi vrnil kamenčke, ki jih je vzel z ene izmed plaž na območju Cornwalla, prevoziti na stotine kilometrov. Če kamnov ne bi vrnil, bi mu namreč grozilo skoraj 1000 evrov kazni, so poročali britanski mediji.

Podobno strogi so tudi v sosednji Italiji. Tudi njihove slikovite plaže so pogosto tarča turistov, ki si zaželijo stekleničko peska za spomin, nekateri pa gredo še dlje. Tovrstni spominki namreč velikokrat končajo na spletnih dražbenih straneh. Leta 2020 so ujeli francoska turista, ki sta prevažala kar 40 kilogramov peska z znamenite plaže Chia. Plačati sta morala skoraj 1200 evrov globe, grozila pa jima je zaporna kazen do šest let. Že leta 1994 so v Italiji prepovedali dostop do znamenite rožnate plaže na otoku Budelli, saj je zaradi turistov, ki so želeli domov odnesti vsaj nekaj peska, dobesedno izginjala. Danes ocenjujejo, da vsako leto s tega italijanskega otoka izgine več ton peska.

Na Havajih pa je odnašanje peska s plaž prepovedano od leta 2013. Turisti so namreč pred tem odnašali velike količine peska z njihovih znamenitih črnih plaž. Globe dosegajo skoraj 100.000 evrov. Ljudje običajno prodajo ta pesek na črnem trgu, od tam pa gre na različne portale. Leta 2017 je znan spletni trgovec odstranil več svojih izdelkov, saj so bili izdelani iz peska, ki je bil ukraden z različnih havajskih plaž.