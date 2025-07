'Vrela' morja: Morski vročinski valovi bi lahko uničili Sredozemlje

Povprečna temperatura površine morja ostaja nenavadno visoka v več oceanih in morjih. Med njimi so velika območja v severovzhodnem severnem Atlantiku, ki so doživela morski vročinski val z rekordnimi majskimi vrednostmi povprečne temperature površine morja. Tudi Sredozemsko morje je obarvano rdeče.

Pri Copernicusu, programu Evropske unije za opazovanje Zemlje, so pred dnevi objavili karto, ki prikazuje temperature na površini morja. Podatki kažejo, da se Sredozemsko morje intenzivno segreva, na nekaterih območjih so temperature višje tudi za več kot pet stopinj Celzija od povprečja. 29. junija so temperature morske gladine dosegle 26,01 stopinj Celzija, kažejo podatki, ki jih je zbral Copernicus in analiziral Météo-France. Splošne temperature so trenutno za 3 C višje od povprečja, z odkloni, ki ponekod ob francoski in španski obali presegajo 4 stopinje Celzija.

Morski vročinski valovi so ekstremni dvigi temperature oceana v daljšem časovnem obdobju. Pojavijo se lahko na različnih lokacijah v oceanu, njihova magnituda in pogostost pa sta se v zadnjih nekaj desetletjih povečala, kar ima škodljive vplive na ekosisteme, morsko industrijo in človeške dejavnosti, pojasnjujejo pri Copernicusu. Število morskih vročinskih valov se je od leta 1982 podvojilo. Skupno število dni z morskimi vročinskimi valovi, povprečno za celoten svet, se je v zadnjem stoletju povečalo za 50 %. Zaradi podnebnih sprememb se v prihodnosti pričakuje povečanje moči, pogostosti in trajanja morskih vročinskih valov, napoveduje Copernicus.

Intenzivna morska vročina ima lahko uničujoče posledice za ekosisteme, njeni učinki pa se širijo tudi na kopno, svarijo znastveniki. Temperature morske gladine v Sredozemlju so junija dosegle najvišjo raven, kar jih je bilo kdaj zabeleženih, poroča Euronews. Najbolj intenzivno segrevanje je bilo opaženo v zahodnem sredozemskem bazenu, vključno z Balearskim in Tirenskim morjem. Glede na trenutne vremenske razmere znanstveniki napovedujejo, da temperature verjetno ne bodo tako kmalu padle.