Požrešna modra rakovica, ki jo najdemo tudi pri nas, terorizira delto reke Pad

"Ko pridemo do mrež, so te pretrgane, v njih so le prazne školjčne lupine," opisujejo italijanski ribiči v dolini reke Pad. V Italiji se zaradi naraslih temperatur morja borijo s težavo. Populacija požrešne tujerodne modre rakovice, ki trga njihove mreže, je namreč eksplodirala in ribiške mreže, ki bi se morale šibiti od morskih sadežev, samevajo. Država je zdaj razdeljena glede tega, kaj storiti s kleščastimi prebivalci, ki uničujejo lokalni ekosistem.

Modra rakovica (Callinectes sapidus) je med najbolj invazivnimi vrstami rakovic, ki so jo doslej potrdili v 19 od 23 sredozemskih držav: "Gre za oportunistično vrsto, ki je zmožna tolerirati velika nihanja temperature in slanosti, ki so značilna za brakične vode," v znanstvenem članku* pojasnjujeta dr. Lovrenc Lipej iz Morske biološke postaje Piran (Nacionalni inštitut za biologijo) in Manja Rogelja iz piranskega akvarija.

To tujerodno vrsto so v slovenskem obrežnem morju potrdili marca 2019, potem pa je bila zabeležena še v šestih primerih v letih 2019, 2020 in 2021. Skupaj je bilo popisanih 12 primerkov, od katerih je bilo deset samic in dva samca. Vse najdbe pa izvirajo iz toplejšega dela leta. Rakovice so bile v vseh primerih ulovljene ali opažene v plitvem obalnem morju vzdolž slovenske obale, pišeta Lipej in Rogelja.

In če je bilo v Sloveniji torej doslej popisanih le nekaj primerkov, se v dolini reke Pad že od rane pomladi soočajo z eksplozijo populacije modre rakovice. Kot piše Euronews, so italijansko vlado pozvali celo, da zaradi nenadzorovanega širjenja modre rakovice razglasi izredno stanje. Po mnenju strokovnjakov se je modra rakovica v Italijo prebila s pomočjo ladijskega prometa z balastnimi vodami. V svojem naravnem okolju, ki ga predstavlja atlantska obala, je modra rakovica pomemben vir hrane za svoje plenilce, kot so raže in morski psi.

A na severu Italije nima plenilcev in se neomejeno razmnožuje ter uničuje lokalno favno. Ribiškim skupnostim v prizadetih regijah so svetovali, naj ujamejo čim več modrih rakovic, da bi tako nadzorovali njihovo populacijo. V delti reke Pad pa so se taka prizadevanja izkazala za večinoma neučinkovita, piše Guardian.

Ribiški par Marco Bellan in Barbara Turolla tako iz vode zdaj vlečeta mreže, ki se šibijo od modrih rakovic. A to še zdaleč ni njun običajen ulov, pripovedujeta za EuroNews. Dolina reke Pad namreč slovi po bogastvu morskih sadežev, predvsem po različnih vrstah školjk. Toda letos je modra rakovica prevladala in skoraj povsem izničila avtohtone vrste tega območja. Modra rakovica je na tem območju sicer prisotna že desetletja, letos pa je populacija eksplodirala. V zadnjem času ribiči iz lagune Sacco di Goro vsak dan potegnejo približno sedem ton modrih rakovic.

Oblasti in ribiči se tako trudijo, da bi našli način, kako uporabiti in odstraniti ogromne količine te tujerodne vrste. V ZDA in na Kitajskem veljajo modre rakovice za pravo poslastico, zato je ena izmed strategij tudi: Če jih ne moremo premagati, jih pojejmo. Na socialnih omrežjih se je tako celo pojavila fotografija italijanske premierke Giorgie Meloni, ki drži krožnik kuhanih modrih rakovic za nedeljsko kosilo, so poročali italijanski mediji.

Italija je za boj proti širjenju invazije modre rakovice, ki povzroča opustošenje v lagunah po državi, namenila že 2,9 milijona evrov. Poleg vladnih spodbud za ulov in uničenje tujerodnih rakovic so restavracije na menije začele dodajati modre rakovice.

A ribiška in kulinarična tradicija delte reke Pad sta še vedno ogroženi. Po podatkih ribiškega združenja Fedagripesca-Confcooperative so raki že povzročili gospodarsko škodo v višini približno 100 milijonov evrov v celotni Italiji, požrli pa so do 90 odstotkov mladih školjk v delti reke Pad, kar predstavlja grožnjo pridelku prihodnjega leta, opozarja Guardian.

Delta reke Pad je namreč pravi raj za ljubitelje lokalne morske hrane. Na jedilnih listih številnih restavracij gostje lahko izbirajo med bogato ponudbo morskih sadežev. A bojijo se, da bodo ti zaradi invazije modre rakovice na območju postali prava redkost. Modre rakovice namreč plenijo dragocene morske sadeže in so z močnimi kleščami, ki z lahkoto predrejo ribiške mreže, na videz neustavljivi. S tem ogrožajo tako lokalni ekosistem kot prehransko varnost in preživetje ribiškega sektorja. Kot pišejo italijanski mediji, je eksplozija modrih rakovic uničila staleže jegulj in školjk.

Kot ugotavljajo raziskovalci, so najverjetnejši razlogi za 'razcvet' modre rakovice prav globalno segrevanje in višje temperature morja. Kot predvidevajo, bi se lahko modre rakovice z dvigom globalnih temperatur verjetno razširile na območja proti severu. Kot sta v raziskavi o statusu modre rakovice v Sloveniji sklenila Lipej in Rogeljeva*, je, čeprav je bila modra rakovica v Sloveniji doslej najdena le na manjšem številu lokalitet, njeno pojavljanje in razširjanje smiselno spremljati, še posebej z vidika pridobivanja podatkov o funkcionalni vlogi, ki jo ima ta vrsta v pridnenem prehranjevalnem spletu sredozemskih obrežnih habitatov.

*Lipej, Lovrenc & Rogelja, Manja. (2022). Status of the invasive blue crab Callinectes sapidus Rathbun, 1896 (Brachyura: Portunidae) in Slovenia. 10.14720/abs.64.2.15819.