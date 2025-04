Zaradi onesnažene vode v središču Ljubljane zbolelo vsaj 36 ljudi

Mednarodna ekipa znanstvenikov in posadke na krovu raziskovalne ladje Schmidt Ocean Institute Falkor je prva, ki ji je uspelo posneti ogromnega lignja (Mesonychoteuthis hamiltoni) v njegovem naravnem okolju. Gre za 'dojenčka' pošasti iz globin, 30-centimetrskega mladega lignja, ki je bil posnet na globini 600 metrov z daljinsko upravljanim roverjem SuBastian inštituta Schmidt Ocean Institute. 'Ujeli' so ga 9. marca na ekspediciji v bližini južnih Sandwichevih otokov v južnem Atlantskem oceanu. Letos mineva 100 let od identifikacije in uradnega poimenovanja kolosalnega oziroma orjaškega lignja in to je prvi uradno potrjeni posnetek te vrste, so sporočili iz inštituta.

"Vznemirljivo je videti prve posnetke ogromnega mladička in nekako te prizemlji spoznanje, da ta bitja nimajo pojma, da ljudje obstajajo," je odkritje kometirala dr. Kat Bolstad s tehnološke univerze v Aucklandu, ena od neodvisnih znanstvenih strokovnjakov, s katerimi se je ekipa posvetovala med preverjanjem in potrjevanjem posnetka . "100 let smo jih večinoma srečevali kot ostanke plena v želodcih kitov in morskih ptic ter kot plenilce nabranih zobatcev," je pojasnila.

Odrasli tehtajo do 500 kilogramov

Znanstveniki ocenjujejo, da ogromni lignji zrastejo vse do sedem metrov v dolžino in lahko tehtajo celo 500 kilogramov, zaradi česar so najtežji nevretenčarji na planetu. Malo je znanega o življenjskem ciklu ogromnih lignjev, vendar sčasoma izgubijo prozoren videz mladičev. Umirajoče odrasle osebke so pred tem že posneli ribiči, vendar jih nikoli doslej niso videli živih v globinah, kaj šele, da bi ujeli njihove mladiče.

'Ocean poln skrivnosti'

"Prvo opažanje dveh različnih lignjev na zaporednih ekspedicijah je izjemno in kaže, kako malo smo doslej spoznali te veličastne prebivalce Južnega oceana," je povedala izvršna direktorica Schmidt Ocean Institute, dr. Jyotika Virmani. "Na srečo smo ujeli dovolj posnetkov teh bitij v visoki ločljivosti, da so lahko svetovni strokovnjaki, ki niso bili na plovilu, identificirali obe vrsti."

Do danes je rover SuBastian Schmidtovega oceanskega inštituta posnel prve potrjene posnetke vsaj štirih vrst lignjev v divjini, vključno s Spirula spirula leta 2020 in Promachoteuthis leta 2024, s še enim prvim domnevnim opažanjem, ki še ni potrjeno. "Ti nepozabni trenutki nas še naprej opominjajo, da je ocean poln skrivnosti, ki jih je še treba rešiti," je sklenila Virmanijeva.

Orjaški lignji so dolgo veljali samo za mit. Živijo namreč v morskih globinah, kamor ljudje ne moremo, razen s podmornicami in roverji. Primerki, ki so jih našli na površju, so bili večinoma mrtvi. Orjaški lignji so namreč prilagojeni na globokomorske razmere in naj ne bi mogli dolgo preživeti na površju.

Največji primerki, ki so jih našli, so merili okoli 13 metrov, leta 1860 naj bi našli celo 20 metrov veliko žival, ki jo je naplavilo na obalo, vendar se primerek ni ohranil. Glavna pričevanja glede orjaških lignjev so posledice bojev, vidne na koži kitov glavačev, ki se z njimi prehranjujejo.