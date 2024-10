Poplava smeti: Iz Jablaniškega jezera očistili gore odpadkov

A.K. / 20.10.2024, 16:40

Poplave v Bosni in Hercegovini so poleg smrtnih žrtev in katastrofalne materialne škode terjale tudi okoljski davek. Po reki je proti morju potovalo na tone in tone odpadkov, dolina Neretve je tako za nameček utrpela tudi poplavo smeti, ki je območje pahnila na rob okoljske katastrofe. Odpadki so se ujeli tudi v Jablaniškem jezeru, kjer pa so prostovoljci in aktivisti zdaj začeli s čiščenjem.

Kot smo poročali, so plastika, guma, gospodinjski aparati, gradbeni materiali, kupi embalaže in morje drugih odpadkov popolnoma spremenili podobo reke Neretve. Dolini tako zdaj po katastrofalnih poplavah grozi še veliko onesnaženje. Po odtekanju so namreč meteorne vode v struge rek in potokov s seboj odnesle tudi na tone smeti, ki se pomikajo dolvodno proti morju.

images FOTOGALERIJA 1 / 10 Odpadki v jezeru v Jablanici FOTO: AP chevron-left chevron-right

Kot poroča AP, pa so lokalni prebivalci dva tedna po katastrofalnih poplavah šli v akcijo. Jablaniško jezero je običajno znano po čisti zeleni vodi, a ogromen otok odpadkov je povsem spremenil njegovo podobo.

Prebivalci in aktivisti so v nedeljo iz jezera v osrednji Bosni, ki so ga opustošili smrtonosne poplave in zemeljski plazovi, tako potegnili na kupe odpadkov in smeti. Prostovoljci so s čolni in motornimi vozili pobirali plastiko, les in druge predmete, ki jih je v neurju v začetku oktobra odnesla deroča voda in so končali v Jablaniškem jezeru, opisujejo.

Ljudje, ki čistijo naplavine ob Jablaniškem jezeru, so povedali, da so v preteklih dneh izvlekli vse, od živalskih trupel do gospodinjskih aparatov, kot so hladilniki in štedilniki. Haris Čosić, ki dela na občini v Jablanici, je zagotovil, da se bodo prizadevanja nadaljevala, dokler vsega ne počistijo. Kot je pojasnil za AP, morajo včasih improvizirati. "Za izvlek težkih predmetov uporabljamo štirikolesnike," je dejal. "Potrebno bo veliko časa, vendar upamo, da bo čistilna akcija uspešna."

Odpadki v jezeru v Jablanici FOTO: AP

V noči na 4. oktober je v poplavah in zemeljskih plazovih umrlo 27 ljudi, od tega 19 v vasi Donja Jablanica, kjer so skale iz kamnoloma, katerega legalnost zdaj preiskujejo oblasti, ki jih je sprožila poplava, zasule hiše.

"Rodil sem se ob tem jezeru, normalno je, da sem tukaj in pomagam," je za AP povedal Ibro Bešić iz bližnjega mesta Jablanica. "Bilo bi sramotno, če bi vse te smeti kar pustili plavati v jezeru. Vsi si želimo poleti priti sem plavat."

Bosna je zaprosila za pomoč sosednje države in Evropsko unijo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen naj bi naslednji teden odpotovala na ta območja. Oblasti v Jablanici so sporočile, da se bodo šole znova odprle v ponedeljek, vendar lahko učenci pouk spremljajo tudi prek spleta, če se ne počutijo pripravljeni vrniti v učilnice.

Odpadki v jezeru v Jablanici FOTO: AP

V katastrofalnih poplavah umrlo 27 ljudi

Poplave in zemeljski plazovi, ki so jih povzročile obilne padavine, so najbolj prizadeli pet občin med Mostarjem in Sarajevom, torej Jablanico, Konjic, Fojnico, Kreševo in Kiseljak. Poplave so uničile ceste, mostove in železnico.

V poplavah in plazovih, ki so prizadeli številne kraje v Hercegovini, je skupno umrlo 27 ljudi, poleg 19 v Jablanici in petih v občini Konjic, še trije v Fojnici. 19 žrtev iz Jablanice so pokopali v prisotnosti več tisoč žalujočih.

Po prvih ocenah so poplave in plazovi v občini Jablanica povzročili za 50 milijonov konvertibilnih mark (25 milijonov evrov) škode, je povedal župan Damir Šabanović in dodal, da je bilo poškodovanih okoli 200 objektov. V Jablanici in Konjicu medtem še naprej odpravljajo posledice nesreče ter rešujejo težave z oskrbo z vodo in elektriko, je poročala STA.