Polarnim medvedom zaradi podnebnih sprememb grozi lakota

A.K. / 23.02.2024, 10:04

Polarni medvedi se težko prilagajajo podnebni krizi, ki je 'stopila' led, ki jim predstavlja ključ za preživetje, saj ga uporabljajo za lovljenje hrane. Nova raziskava populacije belih velikanov v Kanadi ugotavlja, da se polarni medvedi težko prilagajajo preživetju več časa na kopnem.

Polarnim medvedom v kanadskem Hudsonovem zalivu grozi lakota, saj podnebna kriza podaljšuje obdobja brez ledu v Arktičnem morju. Beli velikani so se sicer pripravljeni prilagoditi in hrano poiskati tudi drugje, piše Guardian, a kot vse kaže, imajo pri tem veliko težav.

Za prehranjevanje potrebujejo namreč ledene plošče, ki se v hladnejših mesecih razprostirajo po površini arktičnega oceana. Tako dostopajo do svojega glavnega plena, to so tjulni. Ko se morski led stali, medvedi začnejo varčevati z energijo in pridejo v 'stanje' zimskega spanja. A to oddobje je zaradi podnebnih sprememb vedno daljše. Arktika se namreč segreva dvakrat do štirikrat hitreje kot ostali deli sveta.

Polarni medved drsi v sen. FOTO: Profimedia

Nova raziskava 20 polarnih medvedov v Hudsonovem zalivu pa kaže, da v vedno daljših obdobjih brez morskega ledu medvedi še vedno poskušajo najti hrano. Kot je za AFP povedal biolog in vodja študije Anthony Pagano, so polarni medvedi ustvarjalni, iznajdljivi in bodo preiskali vso pokrajino, da bi našli hrano za svoje preživetje.

V raziskavi, objavljeni v reviji Nature Communications, so za sledenje živalim uporabili GPS ovratnice. V zahodnem Hudsonovem zalivu se je obdobje brez ledu od leta 1979 podaljšalo za tri tedne, kar pomeni, da so bili medvedi v zadnjem desetletju na kopnem približno 130 dni.

In kaj so ugotovili raziskovalci? Nič kaj spodbudnega. Le dva medveda sta podaljšani čas brez ledu res počivala in 'utonila' v zimsko spanje. Vsi ostali medvedi pa so ostali aktivni. V tem času zaradi pomanjkanja ledu torej niso mogli dostopati do svojega primarnega plena. Zato so se prehranjevali z rastlinami, plodovi, ptiči in glodalci. Trije izmed polarnih medvedov so se v bitki za hrano podali celo na dolgo plavanje. Eden izmed njih je prepotoval kar 175 kilometrov.

A raziskovalci so zaključili, da hrana, ki so si jo medvedi poiskali na kopnem, medvedom ni zagotovila toliko kalorij, kot bi jim jo njihov običajen plen. 19 od 20 preučevanih polarnih medvedov je tako v tem obdobju izgubilo precej telesne mase. Ugotovili so, da dlje, kot polarni medvedi preživijo na kopnem, večja je nevarnost, da bodo ti podvrženi lakoti.

Polarni medved FOTO: AP

Po podatkih ameriškega nacionalnega centra za podatke o snegu in ledu se je od leta 1980 količina ledu v Hudsonovem zalivu poleti zmanjšala za skoraj 50 odstotkov. Poročilo, objavljeno pred dvema letoma v reviji Nature Climate Change, je pokazalo, da bi ta trend lahko privedel do izumrtja polarnih medvedov v tem zalivu.

Kot smo pisali, populacija polarnih medvedov v Hudsonovem zalivu v Kanadi strmo upada. Polarni medvedi tako izginjajo iz svoje globalne prestolnice, kot so poimenovali kanadski Churchill. Kot ugotavlja kanadska vladna študija, polarni medvedi zaskrbljujoče hitro izginjajo iz zahodnega dela Hudsonovega zaliva. Kot je poročal Guardian, poročilo razkriva, da beležijo dramatičen upad števila samic polarnega medveda in mladičev na območju.

Spomnimo, znanstveniki opozarjajo tudi, da svetu grozi popolna izguba arktičnega ledu poleti. Dramatično izginotje ledenih plošč bo povzročilo katastrofalen dvig morske gladine, ki bo ogrožal svetovna mesta, svarijo.