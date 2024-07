Suša, škodljivec, poplave: pomaranč vse manj, sok vse dražji

A.K. / 06.07.2024, 15:09

Vpliv podnebnih sprememb vedno bolj občutimo. Poleg skrajnih vremenskih pojavov, ki pretresajo skoraj vse dele sveta, močno vplivajo tudi na pridelavo hrane. Zadnja izmed 'žrtev' je tudi podražitev pomarančnega soka na svetovni ravni. Cene pomarančnega soka namreč zaradi ekstremnega vremena, ki uničuje letino v največjih proizvajalkah, dosegajo rekordne vrednosti.

Rekordno visoke cene pomarančnega soka na svetovni ravni bodo morda vztrajale še nekaj časa, saj so bolezni in ekstremno vreme dobesedno opustošili nasade pomarančevcev v državah, kjer pridelajo največ sladkih sočnih sadežev, poroča AP. Kot opozarjajo strokovnjaki, pa teh težav ni mogoče preprosto odpraviti.

Suša je lani denimo oklestila proizvodnjo pomaranč na Floridi za kar 62 odstotkov. Pridelek je bil že prej uničen zaradi invazivnega škodljivca, poleg tega pa je območje povsem uničil orkan Ian. Leta 2005 je na Florido namreč prispel invazivni hrošč, Diaphorina citri, ki iz svoje sline izloča škodljive bakterije. Bakterija počasi ubija drevo, tako da uniči njegov koreninski sistem. Ko je drevo okuženo, zanj ni nobenega zdravila več. In vpliv je bil uničujoč. Leta 2004, preden je bolezen prizadela Florido, je država proizvedla 200 milijonov zabojev pomaranč. Letos pa jih bo za primerjavo proizvedla manj kot 20 milijonov.

Bolezen je približno istočasno dosegla tudi največjo proizvajalko pomaranč Brazilijo, kjer škodljivec prav tako ne prizanaša pridelkom. Letošnja letina v Braziliji, ki je največja izvoznica pomarančnega soka na svetu, pa bo zaradi poplav in suše po napovedih verjetno najslabša v zadnjih 36 letih. Lansko leto je Brazilijo zajelo devet vročinskih valov, kar je povzročilo manjši pridelek in slabšo kakovost sadja. Letos so bili učinki El Niña še posebej dramatični, saj je ta povzročil zgodovinsko sušo v Amazoniji in uničujoče poplave.

Pridelovalec pomaranč iz Brazilije Oscar Simonetti je za AP poudaril, da skrb vzbujajoče ni le to, da raste cena pomarančnega soka, ampak to, da pomaranč za izdelavo soka sploh ni. Kot pojasnjuje, rastline ne preživijo velikih temperaturnih razlik.

Tudi pomaranče v Španiji niso ubežale podnebnim spremembam – pridelek je lani močno zmanjšala suša. Cene pomaranč so zato zaradi nizkih zalog na svetovnem trgu močno poskočile. V ZDA je pločevinka zamrznjenega koncentrata pomarančnega soka aprila stala povprečno štiri evre, kar je kar 42 odstotkov več kot v istem mesecu leto prej. Na Otoku so zaloge na najnižji ravni v zadnjih 50 letih, cena svežega pomarančnega soka pa je v zadnjem letu narasla za 25 odstotkov. Podatki nizozemske banke Rabobank kažejo, da se je v zadnjem letu tudi poraba pomarančnega soka v ZDA in Evropski Uniji zmanjšala za 15 do 25 odstotkov.

Svetovna poraba pomarančnega soka je sicer upadala že pred trenutnimi podražitvami. Razloga pa sta vedno večja konkurenca drugih pijač in zaskrbljenost javnosti glede količine sladkorja v sadnih sokovih, piše AP. Če se bodo te težnje nadaljevale, bi to moralo pomagati uravnotežiti ponudbo s povpraševanjem in preprečiti, da bi cene še rasle, sklepajo v banki Rabobank. Vendar pričakujejo, da bodo visoke cene zaradi omejene zaloge še nekaj časa vztrajale. Na nekaterih trgih pomarančni sok sicer popolnoma izginja s polic ali pa ga nadomeščajo z manj kakovostnimi izbirami. Konec lanskega leta je McDonald's v Avstraliji odstranil pomarančni sok s svojega jedilnika in ga zamenjal s 'pomarančno sadno pijačo', ki vsebuje 35 odstotkov pomarančnega soka.

Podnebne spremembe grožnja tudi sladkorju, čokoladi in tobaku

Poročali smo o tem, da podnebne spremembe grozijo sladkorju in čokoladi, na seznamu 'žrtev' se je znašel tudi tobak. Kot posledica močnega El Nina imajo namreč pridelovalci tobaka v Zimbabveju slab pridelek. To jih postavlja v ranljiv položaj, nekateri naj bi izgubili več kot 20 odstotkov prihodkov in številni bodo za preživetje odvisni od pomoči.