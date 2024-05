Tobak nova 'žrtev' podnebnih sprememb

A.K. / 17.05.2024, 7:12

Poročali smo o tem, da podnebne spremembe grozijo sladkorju in čokoladi, zdaj pa se je na seznamu 'žrtev' znašel tudi tobak. Kot posledica močnega El Nina imajo namreč pridelovalci tobaka v Zimbabveju slab pridelek. To jih postavlja v ranljiv položaj, nekateri naj bi izgubili več kot 20 odstotkov prihodkov in številni bodo za preživetje odvisni od pomoči.

Zimbabve, največji proizvajalec tobaka v Afriki, je začel svojo letno sezono prodaje tobaka. A kmetje pričakujejo močan upad letine in kakovosti zaradi suše, za katero so krive podnebne spremembe in jo je še poslabšal El Nino, poroča Euronews.

Kot za Euronews pripoveduje pridelovalec tobaka Likephone Makii, tobak goji že devet let. Običajno je njegova letina težka med 6 do 7 ton. Letos pa si lahko obeta največ tri tone. To je najtežja letina zame in za vse ostale manjše pridelovalce, je obupan. Ker je preživetje njega in njegove družine odvisno le od tobaka, bo njegova družina, da bo preživela leto potrebovala pomoč, tudi hrano.

Po navedbah humanitarnih agencij se bodo zaradi uničujoče suše milijoni prisiljeni zanašati na pomoč v hrani, saj suša terja svoj davek pri družinah, ki gojijo pridelke, kot sta tobak in koruza.

Tobak v Zimbabveju FOTO: Shutterstock

Če so lani zabeležili rekordno letino 326.000 ton tobaka, država letos napoveduje boren izplen le 259.000 ton tobaka. Večino tobaka v državi pridelajo mali kmetje. Ti so odvisni od padavin in suša nikakor ni dobra za njihov pridelek. Zimbabve večino tobaka proda na Kitajsko, pomembni trgi pa so tudi v Evropi in Afriki.

Minister za kmetijstvo Anxious Masuka pojasnjuje, da mali kmetje, ki so močno odvisni od dežja, proizvedejo kar 75 odstotkov pridelka. Zato je državna proizvodnja tobaka zelo odvisna od vremena. Zimbabve pa je ujetnik dolgotrajne suše, ki je posledica podnebnih sprememb in zelo močnega La Nina. Kot pripoveduje George Seremwe, predsednik Združenja proizvajalcev tobaka, bo suša prizadela pridelovalce in njihov zaslužek oklestila za okoli 20 odstotkov ali več. Poleg tega pridelovalci zmajujejo tudi ob kakovosti tobaka, ki so ga kljub težkim pogojem le uspeli pridelati.

Na udaru tudi sladkor in čokolada

Kot smo poročali, podnebna kriza vpliva tudi na pridelek sladkorja, ki se je zato na trgu že močno podražil. Cene sladkorja so bile lani namreč najvišje v zadnjih 12 letih, to pa se ponekod že pozna tudi na cenah sladkarij na trgu. Neobičajna in dolgotrajna suša, s katero se v zadnjem času spopadata Indija in Tajska, je močno zdesetkala pridelek sladkorja v teh dveh državah, ki sta po Braziliji največji izvoznici sladkorja na svetu. Manj pridelka ob nezmanjšanem povpraševanju pa pomeni le eno: podražitve. In cene sladkorja so lani dosegle najvišjo raven od leta 2011. Te podražitve sladkorja že občutijo ameriški potrošniki, saj so se v ZDA cene sladkorja in sladkarij v lanskem letu dvignile za 8,9 odstotka, letos pa pričakujejo 5,6-odstotno podražitev, navedbe ameriškega ministrstva za kmetijstvo povzema britanski The Guardian. Tako nagel skok cene sladkorja je precej nad zgodovinskim povprečjem.

Največji svetovni pridelovalki kakava, ki se večinoma uporablja za proizvodnjo čokolade, sta zahodnoafriški državi Gana in Slonokoščena obala. Obe državi je prizadelo močno deževje, ki je močno vplivalo na količino pridelka. Pridelovalci kakava pa se soočajo tudi z vplivi podnebnega pojava El Nino, ki na nekaterih območjih povzroča sušo, na drugih pa poplave, je poročala STA.

Kakav je izjemno občutljiv na kakršne koli vremenske spremembe, še posebej na toplejše vreme. Toplejše in bolj suho vreme lahko s seboj prinese bolezni, ki povzročijo slabo letino in dolgoročno vplivajo na kakovost kmetijskih zemljišč. Ker so letine še vedno slabe, bodo cene kakava v bližnji prihodnosti morda še rasle, poroča Euronews. Od 1. oktobra 2023 do 4. februarja 2024 so se pošiljke kakava Slonokoščene obale zmanjšale za približno 39 odstotkov glede na prejšnje leto, na 1,04 milijona ton. Podobno je tudi v v Gani, kjer so od 1. septembra 2023 do 31. januarja 2024 padle za približno 35 odstotkov na 341.000 ton.