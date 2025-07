Dobra novica za meduze: redke, ki jim podnebne spremembe koristijo

Zaradi vse močnejšega segrevanja oceanov bi se lahko populacije meduz razširile vedno bolj proti poloma, svari nova raziskava. Podnebne spremembe ogrožajo številne morske organizme, a številnim vrstam meduz toplejša voda ustreza, ugotavljajo.

Študija raziskovalcev nemškega inštituta Alfreda Wegenerja (AWI) je preučevala osem različnih vrst arktičnih meduz. Z računalniškimi modeli so jih izpostavili naraščajočim temperaturam vode, taljenju morskega ledu in drugim spreminjajočim se okoljskim razmeram, poroča Euronews. Znanstveniki so ugotovili, da bi lahko do druge polovice stoletja kar sedem od osmih vrst meduz, ki so jih preučevali, v teh razmerah razširilo svoj življenjski prostor proti poloma. Simulacije so pokazale, da bi zlasti meduza levja griva, ena izmed največjih meduz, ki opeče, lahko skoraj trikrat povečala svoj habitat. Le ena izmed vrst bi zaradi višje temperature vode nekoliko skrčila svoj življenjski prostor.

icon-expand Meduze FOTO: Shutterstock

"Ugotovitve prikazujejo, kako dramatično bi lahko podnebne spremembe vplivale na ekosisteme Arktičnega oceana," svari Dmitrii Pantiukhin iz raziskovalne skupine, specializirane za arktične meduze na Inštitutu Alfreda Wegenerja. Predvideno širjenje habitatov meduz bi lahko imelo ogromne vplive na celotno prehranjevalno mrežo, poudarja. Kljub njihovemu pomenu v morskem ekosistemu so želatinasti organizmi v ekoloških študijah pogosto pozabljeni. Ta raziskava zato zapolnjuje pomembno vrzel, dodaja. Raziskovalci svarijo, da bodo v prihodnosti meduze redki organizmi, ki bodo imeli koristi od podnebnih sprememb. Študije so namreč potrdile, da lahko nekatere vrste uspevajo ne le pri naraščajočih temperaturah vode, temveč tudi ob onesnaženosti s hranili ali prelovu. To bi lahko v prihodnosti pomenilo premik od raznolikega morskega ekosistema, v katerem prevladujejo ribe, do oceana, polnega meduz. Številni raziskovalci že svarijo pred bližajočo se 'meduzifikacijo' oceanov. Kot pojasnjuje Pantiukhin, meduze igrajo pomembno vlogo v morskem prehranjevalnem spletu. Njihovo širjenje pa lahko posledično vpliva na celoten prehranjevalni splet. Nekatere vrste meduz se hranijo z ribjimi ličinkami in jajci, kar lahko upočasni okrevanje ribjih populacij, ki so že danes pod velikim pritiskom zaradi podnebnih sprememb in prelova.

Segrevanje vode tudi v Sredozemskem morju

Brez dvoma so bitja, sestavljena iz skoraj 96 odstotkov vode, brez možganov, kosti in krvi, prisotna v vseh svetovnih oceanih, pomemben del uravnoteženega morskega ekosistema. A ko se ta začne rušiti, lahko meduze postanejo problem. Kot ugotavljajo v Svetovnem skladu za naravo (WWF), se to zaradi segrevanja vode v Sredozemskem morju odvija že od leta 2003. Cvetenje meduz, dogodek, ko se njihove populacije intenzivno in prekomerno razmnožujejo, se je nekoč zgodil na nekaj let, zdaj pa se 'invazija' meduz v Sredozemskem morju dogaja letno, cvetenje pa traja dlje časa, kot je običajno trajalo nekoč.

Kot pojasnjujejo pri WWF, k temu prispevajo številni dejavniki, a daleč najpomembnejše so podnebne spremembe. Višje temperature morja namreč podaljšujejo cvetenje meduz in večajo možnosti za razmnoževanje nekaterih vrst. Toplejše sredozemsko morje je tudi prijaznejše do invazivnih vrst meduz, ki sem "zatavajo" iz tropskih morij.