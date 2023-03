Po zaceljenem ugrizu psa labodka končno doma

EKOLOGIJA

Anja Kralj / 20.03.2023, 17:43

Domov na Tivolski ribnik se je po poškodbi končno vrnila samica laboda grbca. Samico je lani ugriznil pes in jo poškodoval. Po trimesečnem zdravljenju je dočakala vrnitev v Tivoli. Obiskovalce parka in mimoidoče pristojni prosijo, da ptic ne vznemirjajo, se jim ne približujejo in jih ne hranijo. S psi, ki morajo biti na povodcu, se pticam ne približujmo.Če je motenj v času gnezdenja preveč, lahko samica gnezdo zapusti oziroma preneha valiti.

Iz Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib so sporočili veselo novico: "Samico laboda grbca (Cygnus olor), ki jo je novembra 2022 ob Tivolskem ribniku z ugrizom poškodoval pes, smo vrnili nazaj v ribnik." Kot so pojasnili, je bila samica po ugrizu psa v novembru 2022 oskrbljena na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, od tam pa premeščena na zdravljenje in okrevanje v Zatočišče za živali prostoživečih vrst na Muti.

Uspešno zdravljenje

Zdravljenje labodke se je uspešno zaključilo: "Po oceni veterinarja dr. Zlatka Goloba je ptica sposobna za življenje v naravi, zato je bila skladno z Uredbo o zatočišču za živali prostoživečih vrst premeščena nazaj v okolje, iz katerega je bila odvzeta – na Tivolski ribnik."

Labodji par si je že lansko leto za svoj dom izbral Tivolski ribnik in na njem tudi gnezdil. Še en gnezdeči par labodov lahko opazujemo na Koseškem bajerju, so še spomnili.

Obiskovalci, ne vznemirjajte ptic: Samica lahko preneha valiti

Kot poudarjajo v krajinskem parku, obiskovalce parka in mimoidoče prosijo, da ptic ne vznemirjajo, se jim ne približujejo in jih ne hranijo. S psi, ki morajo biti na povodcu, se pticam ne približujmo. Če je motenj v času gnezdenja preveč, lahko samica gnezdo zapusti oz. preneha valiti, opozarjajo: "Zaroda v takem primeru ni, kar domnevamo, da se je lani zgodilo labodjemu paru na Tivolskem ribniku. Ptice v času gnezditve in vzgoje mladičev potrebujejo predvsem mir."

Obiskovalce prosijo tudi, naj ptic ne hranijo, saj s tem pogosto naredijo več škode kot koristi. Labodi imajo na Tivolskem ribniku in Koseškem bajerju ter njuni okolici namreč dovolj primerne hrane, poudarjajo: "Človek s hranjenjem prostoživečih ptic povečuje tekmovalnost med pticami različnih vrst, s tem pa povečuje tudi možnost poškodb ali prenosov okužb. Še vedno namreč veljajo ukrepi, ki jih je z namenom preprečevanja ptičje gripe v Sloveniji izdala Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, med katerimi je opozorila tudi na prepoved krmljenja prostoživečih vodnih ptic."

Kaj storimo, če v naravi najdemo poškodovano ptico?

Na spletni strani Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenija, pojasnjujejo, da oslabelo, poškodovano ali bolno ptico najprej umirimo v temnem zračnem prostoru: "Najbolje je, da ptico položimo v kartonasto škatlo z odprtinami za zračenje, v katero damo tudi večji kos starega blaga za boljšo oporo, in ji priskrbimo nujno veterinarsko pomoč." Kot izpostavljajo, če želimo pomagati ujedam, sovam in večjim pticam, kot so labodi, štorklje in čaplje, smo pri rokovanju z njimi še posebej previdni: "Ker se ptice poskušajo braniti, nam lahko pri tem s kljunom in kremplji zadajo resne poškodbe. Najlažje jih umirimo tako, da čez celotno telo položimo tkanino, s katero najprej fiksiramo glavo in peruti."

Labodi so gosem podobne vodne ptice bele barve. Laboda grbca pozna praktično vsak od nas. Zanj je značilen oranžen kljun s črno grbo. Hrano – vodno rastlinje na dnu rek in jezer – nabira tako, da se s sprednjim delom telesa in iztegnjenim vratom potopi pod vodo, medtem ko zadnji del telesa gleda iz nje. Na večini večjih jezer in ob rekah v bližini mest in gostinskih lokalov labode hranijo s starim kruhom in zrnjem. Labod grbec je po Evropi splošno razširjena vrsta, prav tako je zelo pogost tudi v Sloveniji. Njegovo življenjsko okolje so počasne reke oziroma stoječe sladkovodne površine, še pojasnjujejo v Dopps.