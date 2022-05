Po smrti 9-letne Londončanke v obravnavo zakon o pravici do čistega zraka

EKOLOGIJA

Karmelina Husejnović / 20.05.2022, 21:04

Pred skoraj desetimi leti je po hudem astmatičnem napadu v Londonu umrla 9-letna Ella. Poznejša preiskava je pokazala, da je njeno smrt povzročil onesnažen zrak, saj so jo zaradi težav z dihanjem v treh letih pred smrtjo skoraj 30-krat prepeljali v bolnišnico. Zdaj pa je britanski parlament začel obravnavo predloga, s katerim bi uzakonili pravico do čistega zraka.

Onesnažen zrak v Londonu FOTO: Shutterstock

Tako imenovani Ellin zakon je predlagala Jenny Jones iz britanske Zelene stranke, obravnava predloga novega zakona v britanskem parlamentu pa se je z njegovo predstavitvijo začela v četrtek. Z njim bi zakonsko uredili pravico do čistega zraka ter ustanovili komisijo za nadzor vladnih ukrepov in napredka na tem področju. Poleg tega bi s tem zakonom združili politike o onesnaževanju zraka tako v zaprtih prostorih kot na prostem in ukrepe na področju podnebne krize, predlog pa predvideva tudi letne preglede znanstvenih dognanj na tem področju.

Zakon so poimenovali Ellin zakon v spomin na devetletno Ello Kissi-Debrah, ki je februarja 2013 umrla po hudem astmatičnem napadu. Mrliški oglednik je po obravnavi dokazov leta 2020 sporočil, da ti potrjujejo, da je za astmo zbolela zaradi onesnaženega zraka. Deklica je namreč živela na jugovzhodu Londona, le 30 metrov od londonske obvoznice, kjer je pogosto gost promet z zastoji. V treh letih pred smrtjo je morala zaradi težav z dihanjem skoraj 30-krat v bolnišnico.

"Imeti prijetno okolje ni samo stvar ekologije in znanosti, ampak je tudi vprašanje družbene pravičnosti. Zakon o čistem zraku (človekovih pravicah) bi v zakonodaji Združenega kraljestva natančno in izrecno zapisal, da je pravica do zdravega zraka človekova pravica. Dobro bi bilo, če bi ga vlada sprejela še pred 70. obletnico velikega (londonskega) smoga, ki bo konec leta," je po poročanju britanskega Guardiana dejala predlagateljica.

Promet v Londonu FOTO: Shutterstock

Združeno kraljestvo sicer že ima zakon iz leta 1955, ki so ga sprejeli, potem ko je poročilo zdravstvenega ministrstva pokazalo, da je med 5. in 9. decembrom leta 1952 (v času velikega londonskega smoga) zaradi onesnaženega zraka umrlo okoli 4000 ljudi.

Danes pa strokovnjaki ocenjujejo, da zaradi vdihovanja onesnaženega zraka vsako leto umre okoli 4000 Londončanov. Na ravni države so ocene med 28.000 in 36.000 smrti zaradi onesnaženega zraka na leto.