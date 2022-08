Po 75 letih se je v Louisiani izvalila najmanjša morska želvica na svetu

EKOLOGIJA

Prvič po 75 letih so na otokih Chandeleur, skupini otokov v Louisiani, odkrili mladiče najmanjše vrste morskih želv na svetu. Naravovarstveniki so navdušeni, saj je število živali v naravi drastično padlo, v divjini naj bi živelo le še nekaj sto samic.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali pristojni, so opazili in dokumentirali več kot 53 odraslih želv in dva mladiča, ki so se plazili proti morju. To je izjemno spodbudna novica, ki je razveselila naravovarstvenike, saj so to mladiči vrste Kemp's Ridley oziroma atlantska morska želva. Gre za najmanjšo morsko želvo na svetu in prvi zabeleženi primer mladičev po 75 letih, poroča Guardian.

Njihovo število je v preteklosti namreč strmo padlo, zdaj naj bi v divjini živelo le še nekaj sto samic. Večje grožnje za obstoj, s katerimi se soočajo želve te vrste, so tveganje, da jih nenamerno ujamejo ribiči, kraja in nenamerno poškodovanje njihovih jajc, poslabšanje razmer v njihovih gnezditvenih habitatih ... Grožnjo jim predstavljajo tudi plenilci, ki plenijo njihova jajca in mladiče, morska plovila, onesnaženje oceanov in podnebne spremembe.

Odkritje mladičev v Loiuisiani je še posebej pomembno zato, ker je 95 odstotkov gnezdišč te vrste v Tamaulipasu v Mehiki, Louisiana pa je bila že skoraj odpisana kot gnezdišče za morske želve. Razlitje nafte leta 2010 je namreč močno prizadelo otočje Chandeleur, prav tako pa je bilo otočje tarča orkanov in drugih ekstremnih vremenskih dogodkov v zadnjih letih. Zato si oddelek za divje živali in ribištvo Louisiane prizadeva za obnovo, prizadevanja vključujejo obnovitev in zaščito različnih morskih živali, ki jih je prizadelo razlitje nafte.

"Znano je, da so otoki Chandeleur izjemno pomemben habitat za številne pomembne vrste živali, vendar se je z nedavnim odkritjem morske želve vrste Kemp's Ridley ekološka vrednost otokov za to regijo še povečala," je po poročanju Guardiana povedal sekretar oddelka za divje živali in ribištvo Jack Montoucet. Izvršni direktor obalnih oblasti Bren Haase dodaja: "Odgovorni smo za zaščito tukajšnjih divjih živali, kar pomeni ustvarjanje varnega okolja za te želve in druge živali, ki imajo Louisiano za dom. To je vznemirljivo odkritje in upamo, da bomo v prihodnjih tednih in letih videli še več izvaljenih mladičev."

Gnezditvena sezona morskih želv traja od junija do julija, pri čemer se večina mladičev začne pojavljati 50 do 60 dni kasneje. Po navedbah obalnih oblasti bodo v prihodnjih tednih morda odkrili dodatna gnezda.

Več kot petini plazilcev grozi izumrtje

Kot smo že pisali, več kot petini vrst plazilcev na svetu grozi izumrtje. Kar več kot 1800 vrst danes uradno že bije bitko za obstoj, za še več kot 1400 vrst pa raziskovalci statusa niso mogli natančno določiti. Kot svarijo, bi bil takšen črn scenarij katastrofalen udarec za svetovno biodiverziteto in tveganje za številne ekosisteme, zato moramo storiti vse, da ga preprečimo. Posebej ogrožene so želve in krokodili, ugotavljajo raziskovalci. Najobsežnejša analiza doslej o stanju plazilcev po svetu, ki so jo objavili v znanstveni reviji Nature, prinaša zaskrbljujoče informacije. 21 odstotkom vrst plazilcev namreč grozi izumrtje. 52 raziskovalcev je analiziralo podatke z vsega sveta, ki jih je prispevalo več kot 900 znanstvenikov s šestih kontinentov v zadnjih 17 letih. Svetovne populacije sesalcev, ptic, dvoživk, plazilcev in rib so v manj kot pol stoletja v povprečju upadle za dve tretjini, je, kot smo poročali, že razkrilo objavljeno Poročilo o stanju planeta 2020 WWF.