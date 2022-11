Pirati plastike se širijo po Evropi: učenci tudi to jesen v boj s plastičnimi odpadki

EKOLOGIJA

Anja Kralj / 16.11.2022, 6:04

Z novim šolskim letom se je v Sloveniji pričelo tretje obdobje vzorčenja mikroplastike in odpadkov na rekah. Slovenski osnovno in srednješolci so tako znova napovedali boj plastičnim odpadkom v slovenskih vodah, 24 šol iz vse Slovenije je tako tudi letošnjo jesen pristopilo k raziskovanju onesnaženosti rek, tokrat s poudarkom navečjih vodotokih. Trenutno vzorčenja potekajo v Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Nemčiji, na Madžarskem, v Italiji, Litvi, na Portugalskem, v Španiji in seveda pri nas. Zdaj se širi še na druge države v Evropi.

Projekt Piratiplastike - dajmo, Evropa!', pri katerem podatke pridobivajo osnovno- in srednješolci, se v okviru Evropskega leta mladih širi tudi v druge evropske države. V Sloveniji so se vzorčenjem pridružile nove skupine, poziv strokovnjakov pa je jasen, čas je za preprečevanje uhajanja plastike v naravo, raziskovanje njenega vpliva in zmanjšanje proizvodnje plastike, so sporočili Ekologi brez meja.

"Upanje, da bi naše reke očistili mikroplastičnih odpadkov je že davno umrlo oz. umira na obroke z vsakim novim odkritjem mikroplastike npr. v toči, v zemlji, v dežju in nenazadnje v naših telesih. Utopična je že misel, da bi naše vode očistili vseh odpadkov, kaj šele mikroplastike, ki je pogosto s prostim očesom niti ne vidimo in se izmuzne vsaki čistilni napravi. Pa vendar nas to ne omejuje, da ne bi naredili vsega, kar je v naši moči, da se stanje izboljša," pripoveduje Katja Sreš iz Ekologov brez meja. Da se bo stanje izboljšalo, je možno le s preprečevanjem nastajanja odpadkov in radikalnim zmanjševanjem uporabe plastike za enkratno uporabo, poudarja Sreševa: "Za to pa potrebujemo močno voljo in konkretne korake vseh nas posameznikov, odločevalcev in proizvajalcev. Kot lahko pogosto te dni slišimo na COP27 - če smo lahko zgradili piramide, če je Mars že na dosegu roke, ni vrag, da ne bi mogli rešiti tudi tega problema. Potrebna je le neomajna (politična) volja. Verjamemo, da tudi projekt Pirati plastike prispeva k tem pritiskom na odločevalce."

Pirati plastike-1 FOTO: Katja Sreš Ekologi brez meja

Kot spomni sogovornica, se je projekt začel leta 2016 v Nemčiji. V času tria predsedovanja Svetu EU v 2021 pa se je iz Nemčije razširil še na Portugalsko in Slovenijo. In interes je vedno večji. Prvo vzorčenje pri nas je tako potekalo spomladi 2021, ko je sodelovalo 50 šol, jeseni se jim je pridružilo še nadaljnjih 50. Projekt je v novo fazo vstopil to jesen, ko se je pridružilo 24 šol iz vse Slovenije: "Odziv je izjemen, a smo pri številu vključenih odvisni od financiranja, saj so postopki analize velika stroškovna obremenitev in tako ne moremo naenkrat vključiti vseh, ki bi to želeli. Si pa seveda prizadevamo za stabilno financiranje in s tem čim daljšo življenjsko dobo projekta," pojasnjuje Sreševa.

Zakaj je tako pomembno, da že otroke vključujemo v pereče ekološke tematike?

Kako otrokom in mladim približati okoljske teme? Kot odgovarja Sreševa, se vedno znova izkaže, da je prav področje odpadkov tisto, kjer lahko vsi nekaj postorimo: "Tudi generacija, ki še nima moči odločanja, jo bo pa nekoč imela. Zato je pomembno, da tudi njim predstavimo ne le pomen ločenega zbiranja odpadkov, ampak tudi raziskovanje, ki nam bo dalo načini za preprečevanje onesnaževanja."

Odzivi sodelujočih otrok in učiteljev so presegli vsa pričakovanja, pravi. Najbrž je k temu 'pripomoglo' tudi obdobje epidemije, saj je izvedba projekta otrokom in njihovim učiteljem omogočila, da so se odpravili na teren, v naravo, kjer so v manjših skupinah izvajali zadane naloge, razmišlja sogovornica: "Kljub siceršnji obremenjenosti učiteljev, so ti projekt lepo sprejeli tudi na račun dobro pripravljenih gradiv in enostavnih postopkov. Velika večina sodelujočih bi želela redno sodelovati v projektu, navdušeni smo nad vključevanjem projekta tudi v druge, ne le naravoslovne smeri, nekatere šole pa so projekt celo vključile v dneve dejavnosti in pripravile prave piratske dneve. Otroci v sklopu projekta spoznavajo pravo raziskovalno delo in vidi se, da jim je to všeč."

Projekt je v teh letih požel veliko pozornosti. Trenutno vzorčenja potekajo v Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Nemčiji, na Madžarskem, v Italiji, Litvi, na Portugalskem, v Španiji in seveda pri nas. Zdaj se širi še na druge države v Evropi. "Priznati je treba, da so levji delež pri navduševanju prevzeli nemški kolegi, ki so projekt razvili, in evropski odločevalci. Politična agenda evropskega raziskovalnega prostora (ERA) je Pirate plastike opredelila kot del akcijskega ukrepa ERA Približajmo znanost državljanom za obdobje 2022–2024. Obenem je projekt tudi predstavitveni primer Evropskega leta mladih 2022. Verjamemo pa, da je tudi odmevna izvedba v Sloveniji pripomogla k popularnosti - že letos poleti smo imeli privilegij naša znanja razširiti na države na Balkanu," meni Sreševa.

Kaj od projekta pričakujejo letos? Kot odgovarja Sreševa, so trenutno omejeni na sodelovanje nekaj več kot 20 šol. Rezultati bodo znani predvidoma proti koncu marca. Kot izpostavlja, bo zanimivo videti predvsem stanje na večjih vodotokih in primerjavo stanja z lanskim letom, saj v nekaterih primerih vzorčenje poteka namenoma na isti lokaciji kot lani. Še posebej jih veseli, da se projektu pridružujejo tudi drugi partnerji. Tako je letos k sodelovanju pristopil Park Škocjanske jame, ki omogoča sodelovanje šol na območju parka. Tako bodo ločeno pridobili informacije o onesnaženosti z mikroplastiko in odpadki na področju omenjenega regijskega parka, ki si tudi sicer skupaj z nami prizadeva za manj odpadkov na območju spomenika, vpisanega v UNESCO svetovno dediščino. Prvič so letos izvedli tudi vzorčenje v sodelovanju z gospodarstvom, skratka, idej in zanimanja ne primanjkuje, želijo pa si, da bi bilo tako tudi s finančnimi sredstvi, sklene.