Peklenska suša: kmetje prisiljeni klati živino in sekati nasade agrumov

Sicilija je še vedno v primežu peklenske suše, ki je ne prekine niti kapljica dežja. Med kmetovalci se širi obup. So na robu preživetja, bojijo pa se, da se bodo morali posloviti od svoje drobnice. Zaradi pomanjkanja vode in hrane namreč ne morejo več skrbeti za živali. Največji otok v Sredozemlju se spopada z najhujšo sušo v zadnjih 20 letih.

Jug Italije je na kolenih. AP se je odpravil na italijansko Sicilijo, kjer domačini močno premislijo o porabi prav vsake kapljice vode. Najbolj sušno leto v zadnjih 20 letih je oklestilo produkcijo hrane za kar 70 odstotkov. Večina zalogovnikov vode je skoraj presušenih, oblasti pa so porabo vode strogo odmerile. Za nameček je Sicilija ena pomembnejših državnih žitnic. Tu namreč požanjejo kar 20 odstotkov žit. Italijansko kmetijsko združenje napoveduje, da bi lahko suša oklestila otoško pridelavo vse do 70 odstotkov. To pa bi pomenilo, da bi bila država občutno bolj odvisna od uvoza iz tujih držav.

Žgoče sonce pripeka, ko se tovornjak z vodo po zaprašeni cesti prebija do kmetije Liboria Mangiapaneja na južni Siciliji. Nekaj dragocene vsebine prelijejo v manjši rezervoar, v katerem bodo vodo odpeljali do korit 250 glav govedi in ovc. A vseh 10.000 litrov vode bodo na kmetiji do jutri že porabili. Kot opisuje AP, je huda suša dobesedno požgala seno in kmete pahnila na rob obupa. Na kmetiji Mangiapane je vsak dan boj za iskanje vode, dan mrzličnih telefonskih klicev, dolgih potovanj do oddaljenih vodnjakov in čakanja na cisterne. Na kmetiji se bojijo, da bodo morali, če do konca avgusta ne bo dežja, prodati živino. Ker je poleg suše pritisnila še neznosna, ekstremna vročina, živali potrebujejo še toliko več vode. Zato so nenehno v precepu, koliko vode nameniti živalim, da te ne bodo trpele, in koliko za svojo osebno higieno, pripovedujejo kmetje za AP.

Suša v Italiji FOTO: AP

'Kmetje, ker ni vode, sekajo vinograde in nasade agrumov, koljejo živino. To je katastrofalna situacija'

Maja je italijanska vlada razglasila izredne razmere na Siciliji in namenila 20 milijonov evrov za nakup cistern z vodo, nove vodnjake in popravilo akvaduktov, ki puščajo. Vlada je dodelila tudi subvencije za tiste kmete, ki so prisiljeni kupovati seno od tretjih oseb. A številni kritizirajo oblasti, da molčijo in ne naredijo dovolj.

Giulio Boccaletti, znanstveni direktor Evrosredozemskega centra za podnebne spremembe, je dejal, da Sicilija doživlja novo normalnost podnebnih sprememb in da bo morala regija preučiti, ali se dragocena tekočina uporablja za prave stvari, vključno s tistim, kar pridelajo kmetje.

"Podnebna kriza ni ideološka, na Siciliji vidimo njeno dramatično resničnost," je za Euronews poudaril Angelo Bonelli, predstavnik politične stranke Europa Verde (Zelena Evropa). Kot je ponazoril kruto realnost presušene pokrajine: "Kmetje, ker ni vode, sekajo vinograde in nasade agrumov, koljejo živino. To je katastrofalna situacija."

Suša v Italiji FOTO: AP

Kakšne so razmere v Evropi?

Poročilo evropskega centra za upravljanje s sušo prinaša zaskrbljujoče novice. V južni Evropi vztrajajo sušne razmere, medtem ko so v sredozemski regiji razmere hude, trajne in kritične. Vzhodna Evropa se v primerjavi s prejšnjimi meseci sooča s poslabšanjem sušnih razmer, ki prizadenejo pridelke in vegetacijo. V Skandinaviji pa so zabeležili spremenljive sušne razmere.

Od začetka julija 2024 kombinirani kazalnik suše (CDI) kaže opozorilne sušne razmere v vzhodni Španiji, večini južne in srednjevzhodne Italije, večini Romunije, Poljske, južnih baltskih regijah, večini Grčije, večini Balkana, zahodnem Cipru, Malti, na več sredozemskih otokih in obsežnih območjih v Turčiji.

Suša v Italiji FOTO: AP

Na južnem Pirenejskem polotoku in regijah v vzhodni Evropi so razmere zaradi nedavnega pomanjkanja padavin pod nadzorom. Več območij Skandinavije, večina Združenega kraljestva, Irske, osrednji in severovzhodni Iberski polotok, večina Francije, Beneluksa, Nemčije, večina Madžarske, Švice, Avstrije, Češke in Slovaške kažejo okrevanje ali normalne razmere. Vendar lokalni izredno mokri pogoji vodijo do omejenih donosov nekaterih poljščin, ker kmetje zaradi namočene zemlje zaradi plesni in pomanjkanja sonca, potrebnega za zorenje, s svojimi stroji ne morejo dostopati do svojih polj, opozarjajo.

Velika območja v sredozemski regiji, zlasti v osrednji in južni Italiji, severozahodni Španiji, Grčiji in osrednjezahodni Turčiji, so v dolgotrajnih alarmnih sušnih razmerah, kar vpliva na vegetacijo. Ta huda in dolgotrajna suša je še bolj intenzivna v nekaterih regijah v Maroku, Alžiriji in Tuniziji ter povzroča znatne posledice. Alarmne razmere se postopoma stopnjujejo v vzhodni Evropi, zlasti v Ukrajini, Romuniji in južni Rusiji, kjer so v regiji Rost razglasili izredne razmere zaradi suše.