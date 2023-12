Opozorila znanstvenikov se vrstijo, fosilna goriva še vedno jabolko spora

A.K. / 09.12.2023, 16:54

Medtem ko poteka podnebna konferenca ZN COP28 v Dubaju, se vrstijo podnebna opozorila znanstvenikov. Združeni narodi so med drugim izdali zaskrbljujoče poročilo, v katerem ugotavljajo, da so se ledeniki med letoma 2011 in 2020 skrčili bolj kot kdaj koli prej, antarktična ledena plošča pa je izgubila 75 odstotkov več ledu v primerjavi s prejšnjimi desetimi leti. Države pa še vedno deli vprašanje postopnega opuščanja fosilnih goriv.

Svetovna meteorološka organizacija je v času trajanja podnebne konference v Dubaju postregla z novimi dokazi, da se Zemlja vedno bolj segreva, poroča AP. "Vsako desetletje od 1990-ih je bilo toplejše od prejšnjega in ne vidimo nobenega znaka, da bi se ta trend lahko kmalu obrnil," je sporočil generalni sekretar Svetovne meteorološke organizacije (WMO) Petteri Taalas. "Izgubljamo bitko za rešitev naših ledenikov. Segrevanje oceanov in taljenje ledenih plošč sta povzročila, da se je stopnja dviga morske gladine v manj kot eni generaciji skoraj podvojila, je opozoril. WMO v isti sapi svari, da je to slaba napoved za nizko ležeče obalne regije in države.

Globalno segrevanje FOTO: Dreamstime

Nekdanji vrhunski znanstvenik pri NASI James Hansen, ki so ga zaradi njegovih zgodnjih opozoril o podnebnih sprembah razglasili kar za 'botra globalnega segrevanja', izpostavlja, da se stopnja segrevanja našega planeta nevarno pospešuje, poroča AP. "Segrevanje in njegove posledice se bodo nadaljevale, dokler bomo še naprej povzročali onesnaževanje s kurjenjem fosilnih goriv," je zapisal.

Emisije ogljikovega dioksida iz fosilnih goriv pa bodo po projekcijah letos dosegle rekordne vrednosti. Glede na lani naj bi se povečale za 1,1 odstotka na 36,8 milijarde ton, ugotavlja letošnje poročilo mednarodnega konzorcija Global Carbon Project, o katerem je poročala STA.

Usoda fosilnih goriv glavna sporna točka na COP28

Prav usoda fosilnih goriv pa ostaja glavna sporna točka na COP28. Več kot 190 predstavnikov vlad se na Cop28, ki bo trajal do torka, pogaja o vprašanju postopnega opuščanja fosilnih goriv. Vsaj 100 držav se s postopnim opuščanjem strinja, nekateri večji proizvajalci fosilnih goriv vključno s Savdsko Arabijo, Kitajsko in Indijo pa temu odločno nasprotujejo, poroča Guardian.

Navkljub številnim glasnim pozivom, da mora tokratna podnebna konferenca poskrbeti za prebojni korak na področju uporabe fosilnih goriv, je po prvem tednu pogajanj jasno, da so ravno pri tem vprašanju razhajanja držav najbolj očitna. To potrjuje tudi vsebina zadnjega osnutka zaključnega dokumenta, v kateri je na podlagi pripomb, ki so jih prispevale različne pogajalske skupine, pristalo več različic zavez glede uporabe opustitve fosilnih goriv. Najambicioznejša med njimi govori o tem, da bi se države zavezale hitri odpravi fosilnih goriv brez zajemanja in shranjevanja ogljika ter takojšnje prenehanje izdajanja dovoljenj za nove termoelektrarne brez zajemanja in shranjevanja ogljika, je poročala STA.

Pogajanja na podnebni konferenci ZN (COP28) morajo zagotoviti prelomnico glede uporabe fosilnih goriv, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v Dubaju dejal evropski komisar za podnebje Wopke Hoekstra. Ob tem je ocenil, da predstavnike držav v prihodnjih dneh čaka še veliko dela.

Da je situacija resna, je po poročanju Guardiana danes opozoril tudi Alok Sharma, predsednik COP26 v Glasgowu. #Če se na podnebnem vrhu ZN Cop28 ne bomo dogovorili o postopnem opuščanju fosilnih goriv, bomo svet pahnili čez mejo 1,5 stopinje Celzija in temu sledi podnebni zlom," je opozoril in vlade pozval k ukrepanju, saj imamo po njegovih besedah zdaj še zadnjo priložnost, da rešimo prihodnost naših otrok.