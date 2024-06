Odstranjevanje lastovkinih gnezd je prepovedano, a kljub temu pogosto

Karmelina Husejnović / 14.06.2024, 10:00

So se pod vašo streho naselile lastovke? Nekoč so verjeli, da kmečka lastovka prinaša obilje in srečo lastnikom stavbe, kjer gnezdi. A tudi, če v to ne verjamete, lastovkinega gnezda nikar ne odstranjujte! Gre namreč za prepovedano in celo kaznivo dejanje. A kljub temu, da so predpisi jasni, se še vedno (pre)pogosto dogaja, da ljudje njihova gnezda s svojih hiš odstranjujejo, opažajo v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.

V Sloveniji najdemo pet vrst lastovk: skalna in rdeča lastovka, ki sta zelo redki gnezdilki, kmečka in mestna lastovka, ki sta pogosti in tudi najbolj znani, saj gnezdita v bližini človeških bivališč, ter breguljka, ki gnezdi v peščenih navpičnih stenah ob rekah. Prav vse vrste lastovk pa so pri nas zavarovane. Zavarovana so tudi njihova gnezda, kar pomeni, da jih je prepovedano odstranjevati in uničevati.

V bližini naših bivališč, kot rečeno, najbolj pogosto gnezdita mestna in kmečka lastovka. "Kmečka lastovka je prebivalka naselij v primestnih območjih in kmetijski krajini. Gnezdi pretežno v hlevih in gospodarskih poslopjih. Naravna gnezdišča mestnih lastovk so skalni previsi. A vendar se je vrsta v 19. in 20. stoletju preusmerila v gnezdenje na umetnih strukturah v vaseh in mestih, kjer gnezdijo posamezno ali v skupinah na stanovanjskih hišah (pod napuščem strehe, v kotu okna, pod balkonom) ali kolonijsko na nekaterih stolpnicah v mestih in na velikih stavbah (npr. gasilski domovi, gospodarska poslopja, večstanovanjske stavbe)," so pojasnili v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS).

Kmečka (levo) in mestna (desno) lastovka FOTO: Urša Gajšek

Kot so opozorili na svojem Facebook profilu, so v zadnjih dneh z več koncev države prejeli obvestila o odstranjevanju gnezd lastovk. Največkrat želijo lastniki stavb njihova gnezda odstraniti, ker jih motijo iztrebki mladičev, ki se nabirajo pod njihovimi gnezdi. "Rešitev za ta problem je zelo enostavna, saj lahko pod gnezdo namestimo varovalno polico, ki bo prestrezala njihove iztrebke. Zaradi zaščite gnezda in mladičev pred plenilci priporočamo, da je polica nameščena vsaj 80 centimetrov pod gnezdom," svetujejo v DOPPS.

V Društvu ocenjujejo, da je v Sloveniji v času gnezdilne sezone uničenih med 70 in 1050 gnezd na leto. "Glavne žrtve so predvsem jajca in mladiči v gnezdih. Posledično je tako prizadetih 280–4200 osebkov mestnih lastovk," so opozorili.

Tovrstno početje pa ni le nemoralno, pač pa je prepovedano in celo kaznivo. Ker gre za zaščitene živali, jih je namreč po uredbi o zavarovanih prostoživečih vrstah prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati. "Prav tako je prepovedano odstranjevanje njihovih gnezd (10. člen). Če se pri tem ptice poškoduje ali usmrti, gre lahko tudi za kaznivo dejanje določeno v 344. členu Kazenskega zakonika, ki se kaznuje z zaporom do treh let," so poudarili v DOPPS.

A vendarle obstaja tudi izjema, ko je odstranjevanje gnezd lastovk dovoljeno. "To je mogoče le v izjemnih primerih (npr. v primeru rekonstrukcije hiše), če izvajalec pred tem pridobi posebno dovoljenje, ki ga izda Agencija RS za okolje po predhodnem strokovnem mnenju Zavoda RS za varstvo narave," pravijo v društvu. A tudi v tem primeru je treba poskrbeti, da se gnezd ne odstranjuje v času, ko lastovke gnezdijo – torej spomladi in poleti.

Mestne in kmečke lastovke so prilagojene na človeka, saj v naši bližini najdejo varne strukture za gradnjo gnezda in pogosto tudi obilico hrane. Hranijo se izključno z žuželkami, ki jih lovijo pretežno v zraku. Zato so zelo pomembne za ekosistem, saj prispevajo k ravnovesju populacij žuželk.

Ker so prehransko vezane na žuželke, so pri nas praviloma aktivne le v toplem delu leta (od marca do oktobra). Ob prihodu zime odletijo v tople kraje, spomladi pa se spet vrnejo v naše kraje. Gnezdijo pa maja in junija.