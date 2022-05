Odkrili skrivnostni vzrok za drastičen upad populacije nežnih morskih velikanov

EKOLOGIJA

Mednarodni ladijski promet ogroža 'nežne morske velikane', kot so raziskovalci poimenovali morske pse orjaške kitovce. Populacija veličastnih morskih psov se je v zadnjih letih na globalni ravni namreč prepolovila, znanstveniki pa so glede vzrokov za upad tavali v temi. Nova študija kaže, da je velika verjetnost, da je eden izmed smrtonosnih dejavnikov, ki ogroža populacijo tudi gost ladijski promet.

Kljub temu, da so kitovci največje ribe v oceanu, ob srečanjih z velikimi ladjami ne ostanejo nepoškodovani. Nova študija, objavljena v znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences namreč ugotavlja, da je mednarodni ladijski promet eden izmed dejavnikov tveganja za največje morske pse – orjaške kitovce. "Ladje, ki nam omogočajo transport različnih izdelkov z vsega sveta, lahko povzročijo upad morskih psov kitovcev, ki so zelo pomembna vrsta v naših oceanih," je v sporočilu za javnost zapisal soavtorica študije iz Univerze v Southamptonu Freya Womersley.

Kot je pojasnila Womersleyeva, lahko kitovci v dolžino dosežejo celo 20 metrov, a ti nežni morski velikani, kot jih je poimenovala, se v glavnem hranijo z zooplanktonom. To pomeni, da so izredno pomemben člen v ekosistemu, saj pomagajo uravnavati populacijo planktona. A populacija morskih psov kitovcev se je v zadnjih 75 letih več kot prepolovila, opozarja Womersleyeva. Leta 2016 so bili tako uradno prestavljeni na seznam ogroženih vrst.

A zakaj je populacija kitovcev tako drastično upadla, znanstveniki še vedno ugotavljajo. Naključni ali namenski ribolov naj ne bi bil vzrok za to, saj so orjaki od leta 2003 zaščiteni z mednarodnimi prepovedmi trgovine. Znanstveniki zato domnevajo, da bi lahko bili problem trki s plovili problem, saj se kitovci pogosto prehranjujejo tik pod gladino oceana, kjer so lahke tarče ladijskega prometa. To je sicer, kot pravi Womersleyeva težko dokazljivo, saj takšen morski pes preprosto potone, za takšnim trkom pa ne ostane noben dokaz.

Raziskovalci so zato s pomočjo satelitskih podatkov sledili gibanju 350 kitovcem in podatke primerjali s tem, kdaj so se njihove poti križale z večjimi plovili. Znanstveniki so tako s pomočjo teh podatkov našli dokaze o nesrečah. Pogosteje, kot so raziskovalci predvidevali, so ugotovili, da je bila zadnja lokacija morskega psa sledljiva dokler ta ni prišel v območje z gostim ladijskim prometom. To se je dogajalo pogosteje, kot bi lahko razložili s tehničnimi okvarami. "Neverjetno je, da ugotovitve kažejo, da se kitovci normalno premikajo po ladijskih stezah in nato počasi tonejo na morsko dno. Žalostno je, da se je veliko smrti teh neverjetnih živali zgodilo po vsem svetu zaradi trkov z ladjami, ne da bi to sploh vedeli, da bi lahko sprejeli preventivne ukrepe in to preprečili," so še zapisali v sporočilu za javnost. Kot izpostavljajo raziskovalci, je zdaj, ko vedo vzrok, čas za oblikovanje preventivnih ukrepov, s katerimi bi preprečili nepotrebne pogine živali v prihodnosti. Ti bi lahko bili podobni tem, ki se že uporabljajo za zaščito kitov, kot je na primer manjša dovoljena hitrost na določenih bolj rizičnih območjih, razmišljajo v objavljeni študiji.

Kot smo že poročali, tudi več kot polovici vrst morskih psov in skatov v Sredozemlju grozi izumrtje. Najbolj jih ogroža ribolov, ki je pogosto pretiran in tudi nezakonit, v zadnjih desetletjih pa tudi plastični odpadki. Netrajnosten in včasih nezakonit ribolov je namreč ogrozil preživetje morskih plenilcev v celotni regiji. Stanje pa še poslabšuje pomanjkanje upravljanja in izvrševanja, slabo voden trg in pomanjkanje podatkov.

"Morskim psom v Sredozemlju grozi izumrtje. Njihov hiter upad je resen signal stanja našega morja in rezultat neodgovornih ribolovnih praks, za kar pa so odgovorne vse države. Morski psi so bili del našega morja in kulture tisoč let. Če želimo zagotoviti njihov obstoj tudi v prihodnje, moramo ukrepati zelo hitro," opozarjajo v svetovnem skladu za naravo.