Obseg antarktičnega ledu znaša le še 1,91 milijona kvadratnih kilometrov

D.J. / 17.02.2023, 11:05

Morski led na Antarktiki je dosegel novo rekordno nizko raven. Znaša 1,91 milijona kvadratnih kilometrov, kar je najmanj, odkar so obseg ledu v poznih 70. letih prejšnjega stoletja pričeli meriti s sateliti. Znanstveniki pravijo, da manjšanje obsega ledu ne moremo pripisati samo podnebnim spremembam.

Čeprav je na južni polobli poletje in zato ni nenavadno, da je obseg ledu v tem obdobju manjši, pa analitiki opozarjajo, da je trenutna meja izredno nizka. Po podatkih Nacionalnega centra obseg ledu trenutno znaša samo 1,91 milijona kvadratnih kilometrov. Taljenje pa naj bi se še nadaljevalo.

Lanskoletni minimalni rekord so zabeležili 25. februarja – ko je pokritost znašala 1,92 milijona kvadratnih kilometrov.

Najmanjši obseg morskega ledu so zabeležili leta 2017, 2022 in 2023. FOTO: Shutterstock

Podatkom iz satelitskih merilnikov pritrjujejo tudi različna raziskovalna in ribiška plovila, ki potujejo po celini. Izjema ostaja le Weddllovo morje, kjer ledene plošče še zmeraj prevladujejo, poroča BBC.

Kako nenavaden je novi rekord?

Znanstveniki menijo, da je obnašanje morskega ledu na Antarktiki zapleten pojav, ki ga ni mogoče preprosto pripisati podnebnim spremembam. V zadnjih 40 letih tako podatki o obsegu morskega ledu kažejo veliko spremenljivost. Trend manjšanja obsega poletnega letu pa lahko opazimo šele v zadnjih letih. Podatki kažejo tudi, da je bil antarktični morski led v začetku prejšnjega stoletja v upadanju, nato pa se je znova začel povečevati.

Trenutno pa je antarktični morski led veliko spremenljivosti pokazal z rekordnimi zimskimi maksimumi obsega ledu in s poletnimi minimumi. Pozimi namreč ledene plošče še zmeraj prekrijejo 18 milijonov kvadratnih kilometrov.

Morski led na Antarktiki FOTO: Shutterstock

V primerjavi z večletnim povprečjem letošnjemu poletnemu obsegu manjka približno milijon kvadratnih kilometrov ledu, kar je približno toliko, kot je veliko britansko otočje, piše BBC.

Na letošnje taljenje ledu so vplivale nenavadno visoke temperature, ki so bile za 1,5 stopinje Celzija višje od povprečja. Prav tako analitiki menijo, da so za taljenje krivi zahodni vetrovi, ki so ledene plošče potiskali v toplejše vode, kjer so se stopile.

Pingvini na Antarktiki FOTO: Shutterstock

Morski led je zelo pomemben za življenje na Antarktiki, zato je nujno, da se prične ponovno večati. Alge, ki se dotikajo ledenih plošč, so vir hrane za majhne rake, ti so hrana za kite, tjulnje, pingvine in druge ptice. Na ledenih ploščah nekatere živali tudi počivajo.

Ali lahko taljenje arktičnega ledu primerjamo s taljenjem antarktičnega?

Znanstveniki opozarjajo, da je pomembno razumeti razlike med taljenjem arktičnega in antarktičnega ledu. Medtem ko je arktični ocean obdan s celino, antarktični ocean obkroža ocean. Zaradi tega je rast ledu na Antarktiki pozimi veliko manj omejena, ledene plošče se lahko širijo dlje proti severu. In medtem ko na Antarktiki obseg ledu pozimi znaša okoli 18 milijonov kvadratnih kilometrov, pa arktične plošče ne presežejo 15 milijonov kvadratnih kilometrov.

Hkrati se na Antarktiki ob poletnih temperaturah ledene plošče lahko bolj oddaljijo. Ker Antarktika iz leta v leto težko zadržuje led na območju, so njene plošče tanjše kot na Arktiki. Navadno so debele okoli enega metra, medtem ko je povprečna debelina arktičnega ledu tri ali štiri metre.