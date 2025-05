Golob: Le povezana leva sredina je lahko branik pred desnim populizmom

"Radi bi, da ljudje razumejo, kako so ti habitati, ti življenjski prostori, pomembni. V šali rečemo, da so v bistvu neke vrste vrtec za živali. Zato ker praktično skoraj vse morske živali, ki so pri nas tudi gospodarsko pomembne, vsaj en krajši del ali pa tudi večji del svojega življenja prebijejo v morskih travnikih ali pa se s travami prehranjujejo," je pojasnila Fonda. Med njimi je denimo tudi zaščitena vrsta veliki leščur, ki živi zasidran v morski travi.

Lističi morske trave, ki smo jih opazovali preko zaslona, so še precej majhni, a do poletja bodo zrastli tudi do 40 centimetrov.

Bil je oblačen dan, sonce se je le tu in tam prebijalo skozi oblake, ko smo se z dvema ladjicama odpravili raziskovat morske travnike v bližini Sečovelj. Kljub sicer ugodnemu vremenu, vidljivost v morju ni bila idealna, da bi lahko že s krova barke videli zelene lističe, ki se premikajo pod vodo. Zato je ekipa iz Zavoda YouSea uporabila podvodni dron, s katerim tudi sicer raziskujejo in preverjajo stanje morskih travnikov.

Zakaj so morski travniki pomembni?

Pozejdonka (lat. Poisidonia oceanica) pa je zdaj omejena na zelo majhno rastišče ob Žusterni. Območje rastišča pozejdonke se razteza na približno kilometer dolgem in 50 metrov širokem pasu od Žusterne proti Izoli, kjer se pojavljajo različno velike zaplate. Glede na razpoložljive podatke biologi sklepajo, da je to poleg manjše, dva kvadratna metra velike zaplate pri Gradežu, tudi edino še obstoječe rastišče pozejdonke v Tržaškem zalivu.

Ta negativni trend opažajo tudi v našem morju. "Pred približno 100 leti je bil celoten Tržaški zaliv prekrit s travniki morske trave oziroma je bil kar en velik morski travnik in to celo morske trave pozejdonke," je izpostavila.

Morskim travnikom pogosto pravijo tudi "pljuča morja", saj imajo izjemno sposobnost absorbiranja ogljikovega dioksida in proizvodnje kisika. Na enoto površine namreč shranijo več CO2 kot kopenski gozdovi, s čimer pomembno prispevajo k zmanjševanju koncentracije toplogrednih plinov v morju in ozračju.

Pozejdonka je endemit v Sredozemskem morju, njene severne meje območja razširjenosti pa so prav pri Žusterni blizu Kopra. Njeni listi so nekoliko debelejši od ostalih vrst, ki rastejo pri nas, zrastejo pa lahko do 1,5 metra v višino. Je ena najbolj ogroženih vrst morske trave in je tudi v Sloveniji opredeljena kot ogrožena vrsta.

"Vsi, ki gredo na morje z barkami, lahko prispevajo k ohranjanju morskih travnikov že s tem, da svojih bark ne zasidrajo na njih. Morski travniki so zelo občutljivi na to. Problem je, ker eno sidro lahko tudi trajno poškoduje morski travnik, ne samo, da ga malo poleži. Ko sidro pade, popešta en del travnika pod seboj, potem pa celoten del verige, ki se običajno uleže na morsko dno, praktično deluje kot neke vrste kosa, saj se ves čas premika in uničuje travo," je opozorila biologinja. Morsko travo pa lahko to hitro "užali", pravi. "Opazili smo, da imajo morske trave neke vrste spomin. Rečemo, da se užalijo, če se jim to zgodi, in imajo nato zelo velike težave pri regeneraciji. Torej, lahko že samo s tem, ko vržemo sidro, uničimo en del travnika," je opozorila.

Sicer pa so v našem morju najpogostejši morski travniki kolenčaste cimodocee (lat. Cymodocea nodosa), ki smo jih opazovali tudi mi ob Rtu Seča. Poleg teh dveh vrst morske trave, pa pri nas raste tudi prava morska trava (Zostera marina) in mala morska trava (Zostera noltii). Vse te vrste imajo tanke, ozke in dolge liste.

Prisotnost morske trave je pokazatelj dobre kakovosti obalnega morja, travniki pa so pomemben habitat za številne organizme. Igrajo tudi ključno vlogo pri zmanjševanju vplivov podnebnih sprememb, saj stabilizirajo morske sedimente, izboljšujejo kakovost vode in umirjajo morske tokove, kar prispeva k bogatemu morskemu življenju in stabilnosti ekosistema. Izguba morskih travnikov bi torej pomembno vplivala na biodiverziteto in posledično na celotno ravnovesje morskega sveta.