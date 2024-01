Obalo severne Španije preplavili plastični delci, ki so padli s tovorne ladje

K.H., STA / 10.01.2024, 18:33

Na obalo severne Španije je v zadnjih tednih naplavilo ogromno plastičnih delcev, potem ko je s tovorne ladje padel kontejner s 25 tonami plastičnih peletov. Kljub obsežni čistilni akciji, se krepijo bojazni pred okoljsko katastrofo.

Sklonjeni nad pesek, na kolenih, ljudje neumorno centimeter za centimetrom prečesavajo obale na severozahodu Španije. Prizadevajo si namreč, da bi odstranili na tisoče majhnih plastičnih kroglic, ki so dobesedno preplavile obalo. "Živimo tukaj ... Odvisni smo od morja, posredno in neposredno, radi uživamo na morju in moramo skrbeti zanj, na nek način. Moramo prispevati," je dejal eden od prostovoljcev.

A čiščenje je zaradi zelo majhnih delcev zelo zahtevno, saj so se ti pomešali s peskom in morskimi algami. "Ločiti moramo vse, kar prihaja iz morja in tisto, kar ne spada vanj. Gre za zelo majhne kroglice, zelo prozorne ... zato je zelo težko. Ko se enkrat oči navadijo nanje, jih lahko vidiš, a na začetku je bilo težko," je prostovoljec opisal, kako poteka čiščenje.

Lokalnim prebivalcem in prostovoljcem so se pri čiščenju pridružili tudi zaposleni pri ministrstvu za ekološki prehod. Ravno v torek sta sicer regionalni vladi v Galiciji in Asturiji izdali poziv, s katerim sta sprožili dodatno pomoč in več sredstev za čiščenje od vlade v Madridu.

Kako so se peleti znašli na obali?

Nesreča se je zgodila že 8. decembra, ko je z ladje, s katero je upravljal danski Maersk, padlo šest kontejnerjev ob severni obali Portugalske. V enem od kontejnerjev je bilo več kot 1000 vreč s plastičnimi peleti. Vsaka je bila težka 25 kilogramov. Z njimi sicer izdelujejo druge plastične proizvode.

Evropska komisija je že posvarila, da bi lahko 25 ton plastičnih delcev ogrožalo morsko okolje in gospodarske aktivnosti, kot je ribolov.

Je pa nesreča sprožila politični spor med regionalno konservativno vlado Galicije in socialistično vlado v Madridu, ki si medsebojno očitata prepozno odzivanje in pomanjkljivo obveščanje. Načrt za ukrepanje so oblasti v Galiciji uradno izdale šele v petek, čeprav je začelo delce na obalo naplavljati že sredi decembra.

Zaenkrat so uspeli zbrati le deset odstotkov izgubljenega tovora. Domnevajo, da bi morski tokovi delce lahko ponesli tudi do zahodnih obal Francije.