Novo upanje: rojstvo najredkejšega šimpanza v angleškem živalskem vrtu

A.K. / 12.01.2023, 9:13

Naravovarstveniki so navdušeni nad rojstvom najredkejšega šimpanza na svetu. Podmladka, ki ga bodo poimenovali po rock ali pop zvezdi, so se razveselili v angleškem živalskem vrtu Chester ZOO. Novi mladič daje upanje za prihodnost ogrožene vrste, so prepričani.

Novopečena mamica ZeeZee je po osmih mesecih rodila dragocenega mladiča, ki spada med zahodne šimpanze, najredkejšo podvrsto šimpanza na svetu. Gre za ogroženo vrsto, zato so novico iz angleškega Chester ZOO sporočili z navdušenjem. Kot so zapisali, je mladič moškega spola zdrav in je prve tedne življenja preživel v tkanju vezi s svojo mamo in ostalim tropom, ki šteje 22 članov.

Tradicionalno bodo mladiča poimenovali po znani rock ali pop zvezdi. Na ta način se naravovarstveniki trudijo usmeriti pozornost na zelo ogroženo vrsto. Po celotni Afriki živi še okoli 18.000 zahodnih šimpanzov. To je prva podvrsta šimpanzov, ki jo je Mednarodna zveza za ohranjanje narave (IUCN) razglasila za kritično ogroženo. A kot pravijo v ZOO, daje mladič novo upanje, da bi lahko zahodni šimpanzi na dolgi rok preživeli.

Andrew Leninhan iz Chester ZOO je povedal, da so neverjetno ponosni na novo dragoceno pridobitev v tropu šimpanzov. Kot je povedal, novo rojstvo v skupini živali vedno povzroči veliko navdušenja. Kot opisuje, si novega mladiča samice podajajo med seboj, saj želijo pomagati in omogočiti ZeeZee nekaj počitka. Mamici najbolj pomaga hčerka Stevie, je razkril in dodal: "Nov mladič je pomemben prispevek k globalni populaciji zahodnih šimpanzov ravno v času, ko ga najbolj potrebuje."

Opice so v divjini danes močno ogrožene zaradi lova zaradi nezakonite trgovine z mesom, bolezni, ki jih širijo ljudje, ter obsežne izgube habitata in uničevanja gozdov v zahodni Afriki. Kot za SkyNews pojasnjujejo v Chester ZOO, je v zadnjih 25 letih izginilo 80 odstotkov populacije zahodnih šimpanzov, zato jih je rojstvo zdravega mladiča, navdalo z upanjem za prihodnost te vrste.

Kakšno otroštvo imajo?

Kot piše na spletni strani ljubljanskega živalskega vrta, je za šimpanze značilno dokaj dolgo obdobje otroštva in mladostništva. V prvih mesecih življenja so še zelo nebogljeni, držijo se za materin trebuh in so popolnoma odvisni od njene skrbi. Pri dveh mesecih se mladi šimpanzi naučijo samostojnega sedenja, pri treh se začnejo od matere učiti samostojne hoje, kasneje pa še plezanja.

Tako kot človeški otroci imajo najprej mlečne zobe, ki jim pričnejo izpadati pri treh letih. Njihovo otroštvo traja do približno petega leta starosti, do devetega leta jih lahko štejemo za mladostnike. Kot je še pojasnjeno na spletni strani ZOO Ljubljana, šimpanze poleg goril in orangutanov suvrščamo med človeku podobne opice: "Najožji sorodniki navadnih šimpanzov so bonobi, ki so jih včasih imenovali kar pritlikavi šimpanzi, danes pa vemo, da gre za samostojno vrsto. Ti dve vrsti sta tudi človekova najbližja sorodnika. To seveda ne pomeni, da smo se ljudje 'razvili iz šimpanzov', kot včasih slišimo, ampak da smo imeli skupnega prednika. Znanstveniki na podlagi fosilnih ostankov in genetskih raziskav sklepajo, da so skupni predniki ljudi in šimpanzov živeli pred približno 7 milijoni leti."

Zanimivo je, da zvestobe ne poznajo, imajo pa najljubše partnerje. Kot pojasnjujejo v ZOO Ljubljana se parijo z več partnerji, navadno znotraj svoje skupine, včasih samice zapustijo svoje domače območje in se parijo s samci iz okoliških skupin. Nosečnost traja 34 tednov, običajno rodijo enega mladiča na vsakih pet let. Kot še razlagajo, navadne šimpanze razvrščamo v 4 podvrste:



- Zahodni šimpanzi (P.t. verus), ki živijo v zahodni Afriki od Senegala do Nigerije.



- Nigerijski šimpanzi (P.t. vellerosus), ki so skrajno ogroženi in živijo na vojnih in povojnih območjih Nigerije in Kameruna.



- Vzhodni šimpanzi (P.t. scweinfurthii), ki so v naravi najštevilčnejši in živijo v območju Konga, Srednjeafriške republike, Ugande, Ruande in zahodne Tanzanije.



- Osrednji šimpanzi (P.t. troglodytes), ki živijo na južnem delu Kameruna, v Gabonu in SZ Kongu.