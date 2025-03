Dnevni globalni obseg morskega ledu na rekordno nizki ravni

A.K. / 06.03.2025, 18:00

Dnevni globalni obseg morskega ledu se je februarja znižal na rekordno nizko raven. Skupni obseg ledu okoli severnega in južnega tečaja je v začetku februarja dosegel nov dnevni minimum, je sporočila služba EU za podnebne spremembe C3S Copernicus.

Pri Copernicusu ugotavljajo, da je območje morskega ledu februarja doseglo najnižjo mesečno raven na Arktiki, osem odstotkov pod povprečjem, in četrto najnižjo mesečno raven februarja na Antarktiki, 26 odstotkov pod povprečjem, poroča Guardian. To je že tretji mesec z rekordnim zmanjšanjem obsega ledu. Njegova satelitska opazovanja segajo v pozna sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, zgodovinska opazovanja pa do sredine 20. stoletja.

Globalni obseg morskega ledu se med letom spreminja, vendar običajno doseže letni minimum februarja, ko je na južni polobli poletje. Znanstveniki so že v začetku februarja opazili ekstremno toplotno anomalijo na severnem tečaju, zaradi katere so se temperature dvignile za več kot 20 stopinj Celzija nad povprečjem in presegle prag za taljenje ledu. Zadnji podrti rekord so opisali kot še posebej zaskrbljujoč, saj led odbija sončno svetlobo in hladi planet.

Taljenje ledu na Grenlandiji FOTO: AP

"Pomanjkanje morskega ledu pomeni temnejše oceanske površine in sposobnost Zemlje, da absorbira več sončne svetlobe, kar še pospešuje segrevanje," je za Guardian pojasnil Mika Rantanen, podnebni znanstvenik na Finskem meteorološkem inštitutu. Močno zimsko segrevanje na Arktiki v začetku februarja je preprečilo normalno rast morskega ledu, je opozoril. "To je bilo v kombinaciji z dolgotrajnim upadanjem morskega ledu zaradi podnebnih sprememb glavni vzrok za najnižji obseg arktičnega morskega ledu doslej," je dodal.

Februar najtoplejši doslej

Letošnji februar je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus tretji najtoplejši februar doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 13,36 stopinje Celzija, kar je 0,63 stopinje nad februarskim povprečjem v obdobju 1991–2020. V Evropi je februar precej odstopal od najtoplejših mesecev, je poročala STA.

Kot so sporočili iz Copernicusa, je bila povprečna februarska temperatura 1,59 stopinje Celzija nad ocenjenim povprečjem v obdobju 1850–1900. Gre za 19 zaporednih mesecev v zadnjih 20 mesecih, ko je bila povprečna globalna temperatura zraka za več kot 1,5 stopinje Celzija višja od predindustrijske ravni.

Arktični led FOTO: AP

Od marca lani do vključno februarja letos je bila povprečna globalna temperatura 0,71 stopinje nad povprečjem obdobja 1991–2020 in 1,59 stopinje nad ocenjenim povprečjem obdobja 1850–1900.

Zunaj Evrope so povprečje v največji meri presegle temperature nad večjim delom Arktike, severnim delom Čila, Argentino, Mehiko, zahodnim delom Avstralije in jugozahodnim delom ZDA.

Pod povprečjem pa so bile temperature v delih ZDA in Kanade, v regijah ob Črnem, Kaspijskem in vzhodnem delu Sredozemskega morja ter v vzhodni Aziji.

Povprečna globalna temperatura gladine morja je bila februarja 20,88 stopinje Celzija, kar je druga najvišja mesečna temperatura v zgodovini. Višja je bila le temperatura februarja lani, in sicer za 0,18 stopinje.

"Februar 2025 nadaljuje niz skoraj rekordnih temperatur iz zadnjih dveh let. Ena od posledic višjih globalnih temperatur je tudi taljenje morskega ledu in rekordno ali skoraj rekordno nizka pokritost z ledom na obeh polih. To vse je povzročilo, da je debelina ledu na globalni ravni na zgodovinskem minimumu," je ob objavi podatkov dejala strateška vodja Copernicusove službe za spremljanje podnebnih sprememb Samantha Burgess, je še poročala STA.