Nostalgična razstava: priljubljena ljudska rastlina, ki napoveduje jesen

"Ko zadišijo ciklame, prihaja jesen," je bil nekoč rek, ki pa danes tudi ne drži več. Kljub vsemu pa se letos ciklame še kar držijo svojega nekdanjega časa. V raziskovalnih gredah v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani so letos večinoma res zacvetele tako kot nekoč, sredi avgusta, obilno pa ob koncu meseca. Prve rastline pa so zaradi različnih zunanjih dejavnikov zacvetele tudi že prej. Nekatere rastline se vedno odzovejo na hitre spremembe. Nekaj jih je cvetelo tako že sredi junija, potem pa julija po prvih obilnejših padavinah sredi julija, samo letos bistveno manj kot druga leta, kar kaže na to, da ni bilo prav znatne ohladitve. Le ta običajno skupaj z drugimi faktorji iz okolja izzove zgodnje cvetenje, pojasnjuje Bavcon.
- FOTO: Botanični vrt Univerze v Ljubljani
Impresivna zbirka v Botaničnem vrtu
V Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani se z raziskovanjem naše vrste ukvarjajo že od leta 2000. Sedaj zbirka obsega že preko 8500 enot iz različnih delov Slovenije in spada med največje zbirke raznolikosti znotraj ene vrste v Evropskem in svetovnem merilu. O vrsti sta izšli dve knjigi (slovenska in angleška različica), zbirka je predstavljena celo v svetovni monografiji o rodu Cyclamen, ki jo je izdal Royal Kew Gardens. V Botaničnem vrtu UL imajo priznanih kar nekaj naših sort (Idrija, Nova Gorica, Podsreda), nekaj novih je bilo opisanih v znanstvenem članku v reviji Horticulture. Na tej vrsti so opravljali tudi različne raziskave, ki so vodile do kar nekaj znanstvenih člankov v zelo različnih znanstvenih revijah. Kljub temu pa ostaja še kar nekaj neznank, ki jih ta zelo zanimiva vrsta skriva. Čeprav je zbirka zelo bogata, še vedno vsako leto odkrijemo kak nov tip listnega vzorca, ki v naši zbirki še ni zastopan. Kako tudi ne, saj je list ciklame tako raznolik, kot so prstni odtisi, ponazarja Bavcon.
Ena vrsta mnogoterih odtenkov
V Sloveniji je navadna ciklama zelo razširjena vrsta, raste od morja pa vse do visokogorskih predelov. Večinoma jo najdemo v listnatih in mešanih gozdovih, vendar ravno tako na robu gozdov in na višje ležečih senožetih. V visokogorju je pogosto tudi med samim gruščem. Na meliščih jo najdemo tudi zelo nizko, recimo na Goriškem in na Krasu. Gomolj, katerega velikost je lahko zelo različna, odvisno od starosti rastline, se lahko nahaja povsem na vrhu samo s koreninami pričvrščen v plitvo zemljo ali na skalo ali pa zelo globoko pod zemljo in do površine potem sega le tako imenovano kolenčasto steblo, ki nosi cvetne liste in cvetove.
Čeprav je pri nas ena sama vrsta, pa je le ta dovolj raznolika, da znotraj nje lahko najdemo odtenke vseh prej 23 omenjenih vrst. To je ena izmed redkih naših vrst, ki so jo po Sloveniji nekoč sadili v lončke in jo uporabljali tudi kot hortikulturno vrsto. V severnih deželah je to ena izmed najbolj zaželenih, le da tam ne uspeva tako dobro kot druge vrste tega rodu. Je bolj zahtevna, atlantska vlažna klima ji ne ustreza najbolj.
Razstava tudi v Botaničem vrtu
Zato pa jo imajo pogosto na hortikulturnih razstavah, kjer pa je rastlina gojena v lončkih. Nekaj tega smo razstavili tudi pri nas v starem rastlinjaku v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani. Vedno ciklamo kombiniramo s katero izmed naših rastlin, pojasnjuje Bavcon. Letos je to kranjska sita, ki se je čeprav na videz zelo neopazna rastlina izkazala kot zelo dobra kombinacija s ciklamo, čeprav vrsti v naravi ne rasteta skupaj. Tu pa tam se morda vsaj malo približata: "Obiščite razstavo in morda se boste skupaj z vašimi otroci in vnuki spomnili časov, ko smo še zahajali v gozd, tam uživali ob cvetenju in dehtenju naše ciklame. Hkrati pa boste ob ciklami spoznali še eno zelo nežno in lepo vrsto, ki je bila prvič opisana prav pri nas na Postojnskem, razstava je na ogled vsak dan med 10- 18 uro. Vstop na razstavo pa je brezplačen."
