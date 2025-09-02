Nostalgična razstava: priljubljena ljudska rastlina, ki napoveduje jesen

Ciklame, korčki, soldatki, katanek, valjavica in še kaj... Vse to so poimenovanja za priljubljeno vijolično cvetlico. Vse to samo kaže, da je bila navadna ciklama (Cyclamen purpurascens ) vedno zelo priljubljena ljudska rastlina. Kako tudi ne! Zacvetela je takrat, ko se je poletje poslavljalo, omamno je dišala in razširjena je skoraj povsod, pripoveduje vodja botaničnega vrta Ljubljana Jože Bavcon. Kot pojasnjuje, pa vendar ciklama raste na specifičnih rastiščih. V gozdu na senožetih torej na izkrčenih površinah, na obronkih kolovozov, cest tako v visokogorju med skalami na meliščih ali celo v škarpah. Kamorkoli jo mravlje zanesejo uspeva. Uspeva tako na apnencu kot tudi na kislih površinah. Je edina najbolj dišeča vrsta izmed preko 23 vrst.

"Ko zadišijo ciklame, prihaja jesen," je bil nekoč rek, ki pa danes tudi ne drži več. Kljub vsemu pa se letos ciklame še kar držijo svojega nekdanjega časa. V raziskovalnih gredah v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani so letos večinoma res zacvetele tako kot nekoč, sredi avgusta, obilno pa ob koncu meseca. Prve rastline pa so zaradi različnih zunanjih dejavnikov zacvetele tudi že prej. Nekatere rastline se vedno odzovejo na hitre spremembe. Nekaj jih je cvetelo tako že sredi junija, potem pa julija po prvih obilnejših padavinah sredi julija, samo letos bistveno manj kot druga leta, kar kaže na to, da ni bilo prav znatne ohladitve. Le ta običajno skupaj z drugimi faktorji iz okolja izzove zgodnje cvetenje, pojasnjuje Bavcon.

Impresivna zbirka v Botaničnem vrtu

V Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani se z raziskovanjem naše vrste ukvarjajo že od leta 2000. Sedaj zbirka obsega že preko 8500 enot iz različnih delov Slovenije in spada med največje zbirke raznolikosti znotraj ene vrste v Evropskem in svetovnem merilu. O vrsti sta izšli dve knjigi (slovenska in angleška različica), zbirka je predstavljena celo v svetovni monografiji o rodu Cyclamen, ki jo je izdal Royal Kew Gardens. V Botaničnem vrtu UL imajo priznanih kar nekaj naših sort (Idrija, Nova Gorica, Podsreda), nekaj novih je bilo opisanih v znanstvenem članku v reviji Horticulture. Na tej vrsti so opravljali tudi različne raziskave, ki so vodile do kar nekaj znanstvenih člankov v zelo različnih znanstvenih revijah. Kljub temu pa ostaja še kar nekaj neznank, ki jih ta zelo zanimiva vrsta skriva. Čeprav je zbirka zelo bogata, še vedno vsako leto odkrijemo kak nov tip listnega vzorca, ki v naši zbirki še ni zastopan. Kako tudi ne, saj je list ciklame tako raznolik, kot so prstni odtisi, ponazarja Bavcon.

Ena vrsta mnogoterih odtenkov

V Sloveniji je navadna ciklama zelo razširjena vrsta, raste od morja pa vse do visokogorskih predelov. Večinoma jo najdemo v listnatih in mešanih gozdovih, vendar ravno tako na robu gozdov in na višje ležečih senožetih. V visokogorju je pogosto tudi med samim gruščem. Na meliščih jo najdemo tudi zelo nizko, recimo na Goriškem in na Krasu. Gomolj, katerega velikost je lahko zelo različna, odvisno od starosti rastline, se lahko nahaja povsem na vrhu samo s koreninami pričvrščen v plitvo zemljo ali na skalo ali pa zelo globoko pod zemljo in do površine potem sega le tako imenovano kolenčasto steblo, ki nosi cvetne liste in cvetove.

Čeprav je pri nas ena sama vrsta, pa je le ta dovolj raznolika, da znotraj nje lahko najdemo odtenke vseh prej 23 omenjenih vrst. To je ena izmed redkih naših vrst, ki so jo po Sloveniji nekoč sadili v lončke in jo uporabljali tudi kot hortikulturno vrsto. V severnih deželah je to ena izmed najbolj zaželenih, le da tam ne uspeva tako dobro kot druge vrste tega rodu. Je bolj zahtevna, atlantska vlažna klima ji ne ustreza najbolj.

