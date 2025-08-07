Časzazemljo.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
cog Nastavitve Odjava
Domov
E-mobilnost
Pametni dom
Zelena energija
Trajnostno
Ekologija
Beseda o Zemlji
Slovensko
Ekologija

Neslavni rekord: Veliki koralni greben prizadelo beljenje brez primere

A.K. /07. 08. 2025 15.39
facebook
1

Žalostni prizori. Namesto obarvanih podvodnih prizorov, mrtve korale. Deli najbolj znanega koralnega grebena na svetu so doživeli najhujši letni upad, odkar znanstveniki beležijo podatke. Po letih okrevanja slikovitega koralnega grebena in dobrih novic raziskovalcev, ki si prizadevajo za dobrobit dragocenega grebena, so številni vremenski dejavniki povzročili, da se je odstotek površine grebena, prekritega z živimi koralami, močno znižal.

Veliki koralni greben beleži največjo letno izgubo koral v 39 letih, poroča AP. 

Beljenje Velikega koralnega grebena
images 1 / 5

 'Podvodni deževni gozdovi', ki poleg tega, da nudijo zavetje in hrano za številne vrste, tudi ščitijo obale pred močjo neviht in zagotavljajo milijarde prihodkov od turizma in ribolova, so ogroženi na globalni ravni.

Veliki koralni greben nudi enega najlepših podvodnih razgledov, a je hkrati tudi prva frontna linija podnebnih sprememb. Turkizne vode, ki pod seboj skrivajo neprecenljiv pisan ekosistem, se namreč segrevajo z rekordno hitrostjo. Korale so tako postale žrtve naraščajočih svetovnih temperatur, ki že več let podirajo zgodovinske rekorde – predvsem zaradi fosilnih goriv, ki povečujejo emisije toplogrednih plinov, je pisal CNN.

Razprostira se na skoraj 345.000 kvadratnih kilometrov in je največji koralni greben na svetu. Je dom za več kot 1500 vrst rib in 411 vrst koral. Gre za eno največjih naravnih čudes na svetu. Vendar je njegova prihodnost ogrožena. Obsežno beljenje koral na Velikem koralnem grebenu so zabeležili že v letih 1998, 2002, 2016, 2017, 2020 in 2022. Korale si lahko opomorejo od beljenja, če se temperature vrnejo v normalno stanje, če pa voda ostane toplejša kot običajno, bodo propadle, opozarjajo znanstveniki. 

Lani največji upad koralne odeje

Deli avstralskega ikoničnega Velikega koralnega grebena, znanega po osupljivih barvah in biotski raznovrstnosti, pa so lani utrpeli največji upad koralne odeje oziroma površine, prekrite z živimi koralami, v zgodovini, poroča CNN. To je bila posledica morskega vročinskega vala, ki je pobelil ogromne površine koral, ugotavlja novo poročilo. Leta 2024 je greben tako zabeležil najslabše poletje v zgodovini leta 2024. Uradna analiza kaže, da je greben po podatkih Avstralskega inštituta za morske znanosti (AIMS) v treh glavnih regijah izgubil med četrtino in tretjino svoje trde koralne odeje. Na nekaterih območjih so grebeni, ki so bili še posebej prizadeti, izgubili do 70 % živih koral. Naraščajoče temperature vode v kombinaciji z vremenskim vzorcem El Niño so tako povzročile, da so korale izločile alge in izgubile barvo.

Zakaj pride do beljenja?

Beljenje koralnih grebenov se namreč zgodi, ko korale zaradi stresa, kot je denimo povečana temperatura morja, izločijo alge, ki so njihov vir hranil. Te pa jim dajejo tudi barvo. Če je beljenje močno in dolgotrajno, lahko korale naposled tudi odmrejo. Koralni grebeni so pomembni ekosistemi, ki ohranjajo podvodno življenje, varujejo biotsko raznovrstnost in upočasnjujejo erozijo. Pomembni so tudi za turizem, saj tako podpirajo tudi lokalna gospodarstva, piše AP. Beljenje teh dragocenih ekosistemov se že dlje časa dogaja v različnih regijah po svetu.

Po letih okrevanja znova upad

Po več letih relativno močnega okrevanja koral v nekaterih delih grebena so tako veliki upadi še posebej očitni. Hiter preobrat nedavnega okrevanja koral je nov trend, je v izjavi posvaril dr. Mike Emslie, ki vodi program spremljanja koral, poroča Euronews. Prej je pokritost s koralmi nihala kot odziv na motnje, vendar so se v zadnjih 15 letih ta nihanja povečala od rekordno nizkih do rekordno visokih ravni. Ta trend je predvsem posledica pogostejšega vročinskega stresa, ki ga povzročajo podnebne spremembe, je pojasnil.

Kot je za CNN že pojasnila raziskovalka in znanstvenica iz avstralske fundacije Minderoo Kate Quingley, je dogajanje v naših oceanih podobno podvodnim gozdnim požarom. Kot opozarja, je to rdeči alarm, da preprečimo točko preloma, od koder, če se ta zgodi, ne bo več poti nazaj. 'Podvodni deževni gozdovi', ki poleg tega, da nudijo zavetje in hrano za številne vrste, namreč tudi ščitijo obale pred močjo neviht in zagotavljajo milijarde prihodkov od turizma in ribolova, so ogroženi na globalni ravni.

neslavni rekord korale veliki koralni greben
facebook
Sorodni članki

Opustošeni 'podvodni deževni gozdovi': najhujše beljenje v zgodovini

Milijon koral za obnovo koralnega grebena v Karibskem morju

Kot podvodni gozdni požari: korale žrtev naraščajočih temperatur

Množično beljenje ogroža svetovne 'podvodne deževne gozdove'

Veliki koralni greben znova prizadelo množično beljenje

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC 07. 08. 2025 16.20
Jim ni za verjet, ker prihajajo tudi zaupanja vredna in strokovna nasprotna poročila.
reply ODGOVORI
0 0
novice
Na območju Slovenskih Konjic lovijo pobeglega servala
Na območju Slovenskih Konjic lovijo pobeglega servala
šport
Podpisal! Šeško ni več Rdeči bik, postal bo Rdeči vrag
Podpisal! Šeško ni več Rdeči bik, postal bo Rdeči vrag
popin
So znani Slovenci in Slovenke barabe? 'Ušpičila sem preveč stvari'
So znani Slovenci in Slovenke barabe? 'Ušpičila sem preveč stvari'
popin
Gaja Filač s fantom: Sreča je prva večerja v čisto najini kuhinji
Gaja Filač s fantom: Sreča je prva večerja v čisto najini kuhinji
Vizita.si
Za zaščito in zdravje možganov uživajte ti dve živili
Za zaščito in zdravje možganov uživajte ti dve živili
Okusno.je
Recept sladice, s katero je Anamaria Goltes navdušila svoje sledilce
Recept sladice, s katero je Anamaria Goltes navdušila svoje sledilce
Zadovoljna.si
To je razlog, da se ni udeležila sinove poroke z 20 let mlajšo
To je razlog, da se ni udeležila sinove poroke z 20 let mlajšo
Moskisvet.com
Hudo bolna igralka v bolnišnici: Kričala je od bolečin
Hudo bolna igralka v bolnišnici: Kričala je od bolečin
Bibaleze.si
Zamerim staršem, ker zapravljajo denar, ki bi moral biti nekoč moj
Zamerim staršem, ker zapravljajo denar, ki bi moral biti nekoč moj
Cekin.si
Cene osnovnih živil v Evropi: V katerih mestih je hrana najdražja?
Cene osnovnih živil v Evropi: V katerih mestih je hrana najdražja?
Dominvrt.si
Kim Kardashian pri gradnji svojega sanjskega doma naletela na težave
Kim Kardashian pri gradnji svojega sanjskega doma naletela na težave
Cekin.si
Donosna naložba: Rabljene ure vam lahko prinesejo več kot 500 odstotkov donosa
Donosna naložba: Rabljene ure vam lahko prinesejo več kot 500 odstotkov donosa
SEKCIJE: E-mobilnost Pametni dom Zelena energija Trajnostno Ekologija Beseda o Zemlji Slovensko
OSTALE POVEZAVE Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
Časzazemljo.si
ISSN 2630-1679 © 2025, Časzazemljo.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1073