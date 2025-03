Ekološka bomba: najbolj znana rajska plaža polna nevarnih odpadkov

A.K. / 03.03.2025, 14:39

Čeprav je divjanje ognjene pošasti v mestu angelov zgodovina, posledice še vedno vznemirjajo. Opustošenje in kupi nevarnih odpadkov, ki grozijo, da bodo onesnažili morje, skrbijo znanstvenike.

S soncem obsijanimi reševalnimi stolpi, zagorelimi deskarji in odbojkaricami v bikiniju je plaža Will Rogers State po zaslugi legendarne Obalne straže ena najbolj prepoznavnih plaž na svetu. Zdaj je znamenita plaža obdana z ruševinami požganih domov in zoglenelimi palmami, njeno parkirišče pa je sortirnica za nevarne odpadke, ki so jih za seboj pustili divji ognjeni zublji, v najhujšem požaru mesta angelov doslej. Kopalce na plaži so zamenjale ekipe Agencije za varstvo okolja v zaščitnih oblekah, ki prebirajo stopljene baterije električnih avtomobilov in druge nevarne odpadke, preden jih s tovornjaki odpeljejo na odlagališča, ponazarja BBC.

Tracy Quinn se je pripeljala do obale, da bi ocenila škodo, ki so jo povzročili požari, ki so razdejali mesto angelov. Voda je bila zatemnjena od pepela, po obali so bili raztreseni zgoreli ostanki pralnih in sušilnih strojev ter kovinskih naprav. Blato je prekrivalo vstop v ocean. Valovi med visoko plimo so pljuskali po zoglenelih domovih in v ocean srkali ostanke in potencialno strupen pepel, se spominja. "Bilo je srce parajoče," je za AP opisala Tracy Quinn, predsednica in izvršna direktorica okoljevarstvene skupine Heal the Bay. Njena ekipa je pomagala pri čiščenju območja prekritega s pepelom in ruševinami približno 40 kilometrov od pogorišča Palisades zahodno od Los Angelesa.

images FOTOGALERIJA 1 / 4 Opustošenje po požarih v LA FOTO: AP chevron-left chevron-right

Januarski požari so povzročili osupljivo količino odpadkov, ocene kažejo, da je ognjeni inferno za seboj pustil kar 4,5 milijona ton. Za primerjavo, uničujoči požari na otoku Maui leta 2023 so po podatkih inženirskega zbora ameriške vojske povzročili okoli 400.000 ton, piše BBC.

Opustošenje po požarih v LA FOTO: AP

Medtem ko si ekipe prizadevajo odstraniti potencialno več sto tisoč ton nevarnih snovi, ki so jih za seboj pustili gozdni požari v Los Angelesu, raziskovalci in znanstveniki poskušajo razumeti, kako so požari na kopnem vplivali na ekosistem oceana. Ognjeni zublji so namreč opustošili na tisoče domov, podjetij, avtomobilov ter vsakdanje predmete spremenili v nevaren pepel iz pesticidov, azbesta, plastike, svinca, težkih kovin in drugih strupenih snovi.

Ker bi lahko velik del tega končal v Tihem oceanu, obstaja velika bojazen o tem, kako bi lahko požari vplivali na življenje pod morjem. "Nismo še videli takšne koncentracije domov in zgradb, ki so zgorele tako blizu vode," je opozorila Quinova. Zaradi ostankov požara in potencialno strupenega pepela lahko voda postane nevarna za deskarje in plavalce, zlasti po padavinah, ki lahko v morje prenesejo kemikalije, smeti in druge nevarnosti. Dolgoročno znanstvenike skrbi, ali in kako bodo zogleneli urbani onesnaževalci vplivali na oskrbo s hrano, piše AP.

Opustošenje po požarih v LA FOTO: AP

Ko so januarja izbruhnili požari, je bila ena od prvih skrbi znanstvenikov onesnaženje oceanske vode. Znanstveniki na krovu raziskovalne ladje so med požari zaznali pepel in odpadke v vodi do 161 kilometrov od obale, je za AP povedala morska ekologinja Julie Dinasquet z inštituta za oceanografijo Scripps Univerze v Kaliforniji v San Diegu. Močno deževje, ki je sledilo požarom, je prav tako zaskrbljujoče. Padavine namreč s seboj poberejo onesnaževalce in odpadke, ki skozi reke in pritoke pristanejo v morju.

Lokalne oblasti so postavile na tisoče metrov betonskih pregrad, vreč s peskom, in drugih ovir, da bi preprečili, da bi odpadki dosegli plaže. Prav tako so zahtevali državno in zvezno pomoč za razširitev čiščenja plaž in testiranje oceanske vode na potencialne toksine in kemikalije.

Še posebej zaskrbljujoči odpadki so baterije in elektronika, saj nepravilno odloženi predstavljajo še dodatno grožnjo okolju. Zgoreli akumulatorji vozil so še posebej nevaren izziv-. Ko se litij-ionske baterije poškodujejo – zlasti zaradi visoke vročine in plamenov požara v naravi se lahko ponovno vnamejo in eksplodirajo dneve, tedne ali celo mesece po tem, ko so bile izpostavljene udaru, je za BBC pojasnil Steve Calanog, poveljnik agencije EPA za požare v Los Angelesu.