Navdihujoča zgodba s Papue Nove Gvineje, kjer so ženske postale 'varuhinje' koralnih grebenov

Naravovarstvenica in znanstvenica Evangelista Apelis je na Papui Novi Gvineji začela prelomno modro-zeleno zgodbo. S svojo ekipo ji je uspelo nekaj lokalnih skupnosti prepričati, da ženskam, za katere velja prepoved potapljanja, vendarle dovolijo, da se lahko potopijo pod morsko gladino in tako varujejo njihove največje naravne zaklade – koralne grebene. Projekt si je prislužil prestižno okoljsko nagrado Združenih narodov za leto 2021.

Uničenje koralnih grebenov po svetu pomeni izjemno ekološko škodo. Številne vrste, ki tam najdejo zavetje in hrano, v prihodnosti ne bodo preživele. Zato bodo ogroženi tudi okoliški prebivalci. Grebeni namreč obalo ščitijo pred dvigom gladine, privabljajo turiste in pomenijo vir hrane. Od petdesetih let prejšnjega stoletja se je število koralnih grebenov po svetu zaradi globalnega segrevanja, prekomernega ribolova, onesnaževanja in uničenja habitatov prepolovilo.

Številni znanstveniki si tako prizadevajo za ohranitev in obnovitev teh neprecenljivih ekosistemov. Ena izmed njih je tudi raziskovalka Evangelista Apelis, ki si je zadala obnovitev in ohranjanje koralnih grebenov na Papui Novi Gvineji. Papua Nova Gvineja je otočje, ki ga sestavlja več kot 600 otokov. Pod morsko gladino pa se skrivajo neskončni koralni grebeni s svojo bogato naravno pestrostjo.

Kot poroča Sky News, organizacija Sea Women Melanesia pod vodstvom Evangeliste Apelis, tam poskuša prepričati skupnosti, da jim pomagajo pri vzpostavitvi in nadzoru zaščitenih morskih območij, ki bi omogočila, da bi se koralni grebeni in ribje populacije na teh območjih obnovile. Prekomerni ribolov – zlasti morskih plenilcev – namreč spreminja ekosistem in spodbuja razrast alg, ki lahko zadušijo korale.

Vzpostavitev zaščitenih območij bi pomenila zmago za okolje, lokalne prebivalce in njihove potomce, saj bi tako preprečili nadaljnje propadanje koralnih grebenov in upadanje ribjih populacij zaradi prelova. Posledično bi lokalne skupnosti ohranile neprecenljiv vir hrane, denarja in naravne zaščite.

Organizacija pod vodstvom Evangeliste zato, da bi jim to uspelo, ženske z lokalnih skupnosti meddrugim uči, kako nadzorovati ekološko stanje koralnih grebenov. Kot poudarja koralnih grebenov namreč ne morejo obnoviti in zaščititi brez znanja lokalnih skupnosti, saj imajo ti neprecenljive izkušnje, znanje in poznavanje morja na tem mestu: ''Vedo, kje plavajo najboljše ribe, katere vrste so nepogrešljive …'' Kot pojasnjuje, jim recimo informacija o tem, na kateri strani grebena plava veliko rib, pove, da je tam ekološko stanje najbrž dobro.

V zameno v okviru projekta ženske naučijo, kako uporabljati opremo, podvodne kamere in GPS. Včasih jim v zameno priskrbijo zdravila in zaloge vode. V državi namreč 87 odstotkov prebivalstva živi v ruralnih območjih in kar 38 odstotkov prebivalstva mora preživeti z manj kot dvema evroma na dan, piše Sky News.

Evangelista je sama odraščala v obalni vasi v provinci Madang in svoj prosti čas preživljala v morju, pripoveduje za Sky News. Na otočju so številni odvisni od morja, vendar je dvig morske gladine številne prisilil k selitvi v notranjost, pove. Ta izkušnja ji je pomagala, da se je povezala z lokalnimi skupnostmi in pripomogla k izboljšanju položaja žensk v skupnosti, je povedala: "Res je lepo videti, kako prevzemajo vodilno vlogo pri reševanju tega ekološkega problema. Zelo so strastne glede tega in tako številne za bolj okolju prijazno ravnanje nagovorijo tudi svoje otroke in može."

Projekt so pred kratkim prepoznali tudi v Programu Združenih narodov za okolje (UNEP) in mu podelili prestižno nagrado Champions of the Earth. "Koralni grebeni so ključnega pomena za prihodnost našega planeta in delo, ki ga opravijo Sea Women za zaščito teh čudovitih, raznolikih ekosistemov, ni nič drugega kot navdihujoče," je ob tej priložnosti povedala Inger Andersen, izvršna direktorica UNEP.

Kot je ob tej priložnosti povedala Evangelista, jo je to motiviralo, da naredi še več, kot je dodala, pa je takšno priznanje dokaz, da projekt, čeprav vključuje majhne skupnosti, dejansko spreminja svet na bolje.