Največji zločin proti okolju: Švedska kraljica smeti trdi, da je žrtev zarote

V torek se je na Švedskem začelo sojenje samookronani švedski kraljici smeti in še desetim obtožencem, ki so obtoženi največjega okoljskega zločina na Švedskem doslej. Podjetje naj bi nezakonito odmetalo najmanj 200.000 ton odpadkov. Med preiskavo so ugotovili škodljive ravni arzena, dioksinov, svinca, cinka, bakra in naftnih derivatov. Temu je bilo očitno izpostavljeno tudi prebivalstvo švedske prestolnice. Glavna obtoženka pa trdi, da je žrtev zarote konkurenčnih podjetij.

Kot smo poročali, je NMT Think Pink – nekoč slavno podjetje za ravnanje z odpadki, znano po svoji blagovni znamki rožnatih vreč za smeti – obtoženo nezakonitega zakopavanja in odlaganja več 10 tisoč ton odpadkov na 21 lokacijah v 15 občinah. Podjetje vodi Bella Nilsson, ki ji na Švedskem pravijo "kraljica smeti", poleg nje pa se na sodišču zagovarja še 10 posameznikov.

Po poročanju britanskega Guardiana so med preiskavo ugotovili škodljive ravni arzena, dioksinov, svinca, cinka, bakra in naftnih derivatov. Temu je bilo očitno izpostavljeno tudi prebivalstvo švedske prestolnice. Pred tremi leti so bili deli Stockholma oviti v dim, ki ga je povzročil požar na zapuščenem smetišču, ki ga upravlja podjetje. Pod drobnogledom sta tako uspešna podjetnica Bella Nilsson – ki se je pred tem okronala za "kraljico smeti" in je medtem spremenila ime v Fariba Vancor – in njen nekdanji mož Thomas Nilsson. Očitajo jima nezakonito ravnanje, zaradi česar naj bi se zgodilo več požarov strupenih odpadkov, izpostavljeni pa so bili okoliški prebivalci. Vseh 11 obtoženih krivdo zanika.

Sojenje se je začelo

V torek se je po devetih mesecih od obtožbe začelo sojenje, poroča Euronews. Kot je poudaril tožilec Anders Gustafsson, gre za največji okoljski zločin na Švedskem. Povedal je, da od podjetja terjajo odškodnino v višini skoraj 23 milijonov evrov, predvsem od občin, ki so bile prisiljene odstraniti velike gore smeti. Gustafsson je pojasnil, da so obtoženi uporabili tudi ponarejene dokumente, da bi zavedli oblasti in zaslužili veliko denarja.

Podjetje je obtoženo odmetavanja ali zakopavanja najmanj 200.000 ton odpadkov z območja Stockholma na 21 lokacijah v 15 občinah po vsej Švedski brez namena ali sposobnosti, da bi z njimi ravnali v skladu z okoljsko zakonodajo. Tožilci so razkrili, da so morali primer omejiti na samo 21 lokacij, ker jim je zmanjkalo časa. Policijska preiskava obsega več kot 45.000 strani, med sojenjem pa naj bi pričalo 150 prič. Domnevno odvrženi odpadki so vključevali predmete, kot so gradbeni materiali, elektronika, kovine, plastika, igrače in pnevmatike.

Tožilci pravijo, da so bile v zrak, tla in vodo izpuščene visoke ravni arzena, svinca, dioksinov, bakra, cinka, bencinskih proizvodov in rakotvornih kemikalij, znanih kot PCB. Zagorelo je tudi več odlagališč smeti. Eden največjih odškodninskih zahtevkov prihaja iz občine Botkyrka, kjer sta leta 2020 in 2021 več mesecev gorela dva kupa odpadkov.

Zakonca Nilsson se soočata z obtožbami resnega okoljskega kriminala in hudega gospodarskega kriminala, povezanega s podjetjem. Preostali obtoženi se soočajo s kombinacijo različnih obtožb, ki vključujejo huda okoljska kazniva dejanja, pomoč in napeljevanje k hudim okoljskim kaznivim dejanjem ter okoljska kazniva dejanja, še poroča Euronews.

Trdi, da je žrtev zarote

Vseh 11 krivdo še vedno zanika. Nillsonova je pred tem švedskim medijem povedala, da je podjetje delovalo v skladu z zakonom in da je bila žrtev zarote konkurenčnih podjetij. "Za vse to ima razlago," je v za švedski časopis Dagens Nyheter povedal dejal odvetnik Jan Tibbling. Tožilec za tri glavne obtožene in še dva vpletena zahteva desetletno prepoved opravljanja dejavnosti, kar obtoženi izpodbijajo. Sojenje se bo predvidoma nadaljevalo do maja 2025.