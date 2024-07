Največji 'Zemljan' v dobri kondiciji, sekvoje vedno bolj ogrožene

A.K. / 08.07.2024, 14:22

General Sherman, največje drevo na svetu, je v dobri kondiciji, so ugotovili med njegovim 'zdravstvenim pregledom'. In čeprav novica zbuja optimizem, znanstveniki ob tem opozarjajo, da so velikanske sekvoje, ki so nekoč veljale za neuničljive, vedno bolj ogrožene zaradi podnebnih sprememb.

General Sherman 'prebiva' v nacionalnem parku Sequoia v Kaliforniji. Družbo mu dela še približno 200 velikanskih sekvoj, ki so znane kot najvišja drevesa na svetu. Najvišji med njimi je prav General Sherman, ki meri 85 metrov, star pa je približno 2300 let.

Visoko v zimzeleni krošnji generala Shermana, največjega drevesa na svetu, so raziskovalci preverjali, ali so ga morda napadali njegovi največji sovražniki: podlubniki. Kot poroča AP, so se plezalci odpravili v krošnje častitljive sekvoje in se vrnili z dobrimi novicami. Kot je povedal Anthony Ambrose, ki je vodil odpravo iskanja škodljivcev v najstarejših sekvojah na svetu, je General Sherman trenutno zdrav. Kot je strnil za AP: "Videti je, da gre za zelo zdravo drevo, ki se lahko obrani pred napadi škodljivcev."

To je bilo prvič, da so se plezalci podali v krošnje ikoničnih dreves, ki so pravi magnet za turiste z vseh koncev sveta. Velikanske sekvoje, največja živa bitja na svetu, so v Kaliforniji preživela na tisoče let. A podnebne spremembe predstavljajo vedno večjo grožnjo tem pomembnim velikanom, opozarjajo znanstveniki. Vedno toplejše in bolj suho podnebje na tem območju povečuje grožnje, kot so ekstremna vročina, suša in požari.

Kot smo že poročali, so v nacionalnem parku leta 2021 ognjeni zublji ogrožali velikanske sekvoje. Gasilci so velikanske sekvoje pred ognjenimi zublji obvarovali tako, da so jih ovijali z ognjevarnimi odejami.

Velikanske sekvoje z zelo debelim lubjem in vejami, ki rastejo zelo visoko, lahko preživijo manj intenzivne požare. Vendar pa ti velikani, ki rastejo ob vznožju gorovja Sierra Nevada v Kaliforniji, ne morejo kljubovati intenzivnejšim požarom, ki so v zadnjih letih zaradi podnebnih sprememb postali stalnica. V Kaliforniji je je v zadnjih letih ogenj uničil več sto tisoč hektarjev gozdov, je poročala STA.

Kot piše AP, so v letih 2020 in 2021 rekordni gozdni požari po navedbah uradnikov parka uničili kar 20 odstotkov od 75.000 sekvoj na svetu. A raziskovalce vse bolj skrbijo tudi podlubniki, ki v preteklosti niso predstavljali resne grožnje.

"Največja grožnja velikanskim sekvojam so gozdni požari, ki jih povzročajo podnebne spremembe," je za AP poudaril Ben Blom, direktor organizacije Save the Redwoods League. "Zagotovo pa ne želimo, da bi nas presenetila nova grožnja, zato zdaj preučujemo, kakšna grožnja sekvojam so podlubniki."

Podlubniki v Kaliforniji že tisočletja sobivajo s sekvojami. Toda šele pred kratkim so začeli uničevati ta velikanska drevesa. Nedavno so odkrili približno 40 sekvoj, ki so poginile zaradi napadov podlubnikov. Drevesa so namreč močno oslabljena zaradi suše in požarov, zato so postala bolj ranljiva za napade podlubnikov. Ker ni mogoče, da bi raziskovalci splezali na prav vsako sekvojo, da bi preverili, ali so jo napadli podlubniki, že preizkušajo tudi brezpilotna letala, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za odkrivanje napadov podlubnikov, še piše AP.

Podlubniki so v zadnjih letih opustošili borove in jelkine gozdove po vsem zahodu Združenih držav Amerike, vendar prej niso predstavljali nevarnosti za orjaške sekvoje, ki lahko živijo vse do 3000 let. "Res so že vrsto let kljubovale napadom žuželk. Zakaj torej zdaj? Zakaj vidimo to spremembo?" se sprašuje Clay Jordan, nadzornik nacionalnih parkov Sequoia in Kings Canyon. "Veliko se moramo še naučiti, da bomo lahko dolgo časa skrbeli za ta drevesa," je opozoril za AP.