Največja ledena gora na svetu se po skoraj 40 letih premika

K.H. / 24.11.2023, 8:46

Znanstveniki so opozorili, da se je A-23A, ki velja za največjo ledeno goro na svetu, začela premikati po tem, ko je bila več kot 37 let pritrjena na oceansko dno. Prve premike so sicer zaznali že pred tremi leti, zdaj pa se je zaradi vetrov in tokov začela pospešeno premikati.

Ledena gora A-23A se je leta 1986 odcepila od ledene police Filchner-Ronne na obali Antarktike, a se je hitro zasidrala na dno Weddlovega morja in tako praktično postala veliki ledeni otok. V zadnjem letu pa so znanstveniki ugotovili, da se je začela ledena gora premikati in kmalu naj bi odplula izven antarktičnih voda.

Površina A-23A meri skoraj 4000 kvadratnih kilometrov, kar je za petino površine Slovenije, in velja za največjo ledeno goro. A ne le zaradi svoje širine, pač pa tudi zaradi svoje višine. Ledena plošča naj bi bila debela približno 400 metrov – za primerjavo, najvišji nebotičnik v Evropi, London Shard, je visok "le" 310 metrov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V času odcepitve od obale Antarktike je bila na A-23A sovjetska raziskovalna postaja. Sovjetske oblasti so takrat poslale ekspedicijo, da je odstranila opremo iz njihove baze Družnaja 1, ker so se bali, da se bo izgubila.

Zakaj se je po skoraj 40 letih začela premikati?

Čeprav je bila ledena gora "zasidrana" več kot 37 let, so znanstveniki pričakovali, da se bo sčasoma začela taliti in posledično izgubila stik z morskim dnom ter se začela premikati. "Prve premike sem opazil leta 2020," je za BBC dejal Andrew Fleming, strokovnjak za daljinsko zaznavanje pri britanskem inštitutu za raziskovanje Antarktike (British Antarctic Survey).

"Nekaj kolegov sem povprašal glede tega, saj me je zanimalo, ali je možno, da bi to lahko sprožile spremembe temperatur v polici, vendar je prevladujoče mnenje, da je enostavno prišel čas za to," je dejal Fleming.

Premikanje so v zadnjih mesecih pospešili vetrovi in tokovi in zdaj se premika proti severni konici Antarktičnega polotoka.

Ledena plošča ob Antarktiki FOTO: Profimedia

Kot večino ledenih plošč iz Weddlovega morja, bo tudi A-23A skoraj zagotovo odnesel antarktični cirkumpolarni tok, ki jo bo potisnil proti južnemu Atlantiku v smeri, ki ji pravijo kar "ulica ledenih gora". Sčasoma se vse ledene plošče, ki odjadrajo v Atlantski ocean, stalijo in izginejo.

Znanstveniki bodo ledeno goro A-23A pozorno spremljali.